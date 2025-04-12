Сядуть усі: російські патріоти готуються до посадок

Олексій Чадаєв "яструб" - політолог і водночас керівник компанії, яка виробляє інноваційні бойові дрони, закликає братів-патріотів готуватися до посадок.

"І тому я похмуро вангую, що ледь заближить фінал СВО, ці люди (судячи з початку тексту, маються на увазі силовики, які безпосередньо не беруть участь у війні, читай тилові чекісти) рвонуть у спринт за нагородами. І розслідуватимуть, заарештовуватимуть, затримуватимуть, судитимуть, саджатимуть. А ось кого? Насамперед — тих, хто або воював, або працював на війну. З однієї простої причини: всі вони, навіть не кожен другий, а кожен перший, багато і часто порушували чинне законодавство Російської Федерації. А в нас, як відомо, не війна, у нас СВО. І зробити справу можна лише порушивши.

І тому люди, які вважають себе важливими і потрібними батьківщині людьми — офіцери, волонтери, воєнблогери, "гаражники" з народного ВПК, список продовжіть самі — підуть косяком на зону, благо вона сильно розвантажилася в ході мобілізаційних заходів. Не тому, що вони справді щось погане зробили, щось вкрали, когось обдурили. А просто тому, що тим силовикам теж потрібне".

Так і буде – сядуть усі. Професійні чекістські злодії та вбивці дурнів-аматорів швидко пересаджують. Ентузіасти цій системі не потрібні, потрібні гвинтики-шпунтики. Кожен цвіркун знай свою шістку. Ініціативників, які надто голосно розкукарекалися і багато уявили про себе, професійні чекісти скоро приберуть на тюремний склад маріонеток. Причому не чекаючи кінця війни, який, на жаль, не проглядається.