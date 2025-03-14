Сума кредитування для перших клієнтів в МФО Finsfera

Багато людей стикаються з ситуаціями, коли відкладених коштів або нинішньої заробітної плати недостатньо для термінових витрат. Це не лише екстрені витрати на лікування, ремонт авто чи ремонт квартири, а й заходи, які роблять життя кращим та яскравішим. Нерідко додаткові кошти потрібні на купівлю нового одягу, організацію свята вдома або короткої подорожі. Щасливі моменти життя важливі для гарного ментального здоров'я та здорового мікроклімату в родині, тому не варто собі відмовляти у приємних можливостях.

Якщо ви замислилися, де можна отримати невелику суму коштів на термінові або заплановані витрати, розгляньте сучасний швидкий спосіб оформлення позики онлайн в МФО. Компанія Finsfera давно працює на українському фінансовому ринку та знається на актуальних питаннях та потребах громадян. Якщо ви розглядаєте можливість взяти невелику позику навіть від 1000 грн, сервіси онлайн кредитування стануть найбільш зручним джерелом фінансування.

Чому МФО стали популярнішими за банки

Банки все ще залишаються основними фінансовими установами в країні, але вони мають досить суворі умови для отримання кредиту. Найпоширеніші причини відмови у банківському кредиті:

Відсутність офіційного працевлаштування;

Погана кредитна історія або її відсутність;

Вимога пошуку поручителів або надання матеріальної застави;

Тривалий період розгляду заявки.

На відміну від банків, МФО Finsfera працює за іншими принципами. Позики видаються навіть клієнтам без офіційного працевлаштування, з мінімальним пакетом документів, а рішення щодо заявки приймається всього за кілька хвилин та приходить у вигляді повідомлення на телефон. Дуже зручно, що працівники компанії не дзвонять з додатковими питаннями та уточненнями — всі дані, що потрібні від вас, ви вносите у заявці. А важливу інформацію про фінансовий стан компанія знаходить в Бюро кредитних історій.

Чому для нових клієнтів доступна лише невелика сума позики

Для отримання першого кредиту в МФО діють певні обмеження. Це пояснюється необхідністю мінімізувати ризики для фінансової установи. Оскільки у нових клієнтів ще немає історії співпраці з компанією, МФО готова видати лише обмежену суму позики.

При цьому для перших клієнтів діють акційні пропозиції. Наприклад, у Finsfera можна отримати позику під 0,01% на день, що робить мікрокредитування вигідним рішенням у разі нагальної фінансової потреби. У Finsfera мінімальна сума кредитування становить 2000 грн., що дозволяє навіть клієнтам без тривалої кредитної історії отримати необхідну фінансову допомогу.

Якщо позичальник вчасно повертає позику, його кредитний рейтинг у системі підвищується, і вже при наступних зверненнях він може розраховувати на більші суми та кращі умови кредитування.