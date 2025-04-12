Країна, що вплинула на митну політику Трампа

Не ворожий Китай, а дружня Японія почала масово розпродувати американські державні облігації, що призвело до обвалу на ринку.

Експерти пишуть, що причиною запровадження Трампом 90-денної паузи на додаткові мита став власне цей обвал. І спочатку учасники ринку були впевнені, що облігації розпродує Китай (я вчора теж про це писав – бо Китай найбільш очевидний гравець). Але виявилось, що це була дружня до США Японія.

Як наслідок, відсоткові ставки за цими облігаціями небезпечно піднялись. А чим вищі відсоткові ставки – тим дорожче обслуговування державного боргу США, тим складніше фінансувати соціальні витрати.

Однак логічно, що Японія, як і кожна країна, дбає передусім про власні інтереси і економічну стабільність, а не про інтереси США. І дотримується власної стратегії економічного розвитку, а не невідомих нікому планів Трампа.

У будь-якому випадку, після запровадження 90-денної паузи ринок облігацій став заспокоюватись, мільярдери відіграли назад $304 млрд з втрачених через тарифну війну статків, однак Трампу загрожує як мінімум вимога публічно виправдатись через дії, дуже підозріло для сенаторів схожі на маніпулювання ринками в інтересах мільярдерів.

По суті це дійсно виглядає як "силова вербовка" союзників у торговій війні з Китаєм: митами країни змусили домагатись переговорів з Трампом.

А той, цілком ймовірно, їм робить "пропозицію, від якої неможливо відмовитись": або у торговій війні США проти КНР ви з нами – і тоді митні тарифи будуть для вас 0-10%, або ви з Китаєм – і тоді для вас, як і для нього, митні тарифи будуть 50-200-400%.

До речі, Росія, цілком ймовірно, у глобальному протистоянні – не військовому, але і торгівельне достатньо масштабне – традиційно перейде на бік англосаксів.

І під це справді може виторгувати якісь преференції у питанні окупації України (не факт, що виторгує – але як мінімум спробує).

Бо для початку Мінфін Росії відкрито оголосив, що хоче позбутися юанів у Фонді національного добробуту. Нібито юань став "надто волатильною валютою з тенденцією до девальвації".

Тож РФ шукає тепер, на яку нову валюту обміняти юані (можуть повернутись знов до долара після нормалізації відносин із США).