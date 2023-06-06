Ставки на Лигу Чемпионов на реванш матча АЕК-'Арарат'

По условиям предстоящего сезона, что и отразили ставки на Лигу Чемпионов, был дан старт поединков тех футбольных коллективов, которые посеяны в рейтинге УЕФА, начиная с 20-го и, заканчивая 51-м командным местом.

Те из них, которые проиграют в первом раунде, имеют возможность продолжить, скажем, так, игровую карьеру во втором раунде еврокубковой кампании, или в Лиге Европы.

Первый матч между соперниками

В первом матче между "Араратом" и АЕК букмекеры недооценили армянскую команду, выставив ей победную ставку в 6,0, тогда как победа шведского футбольного коллектива оценивалась в 1,75.

В результате хорошие выплаты получили беттеры, поставившие на победу "Арарата".

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Тем не менее, команда, несмотря на то, что соперник играл практически весь поединок вдесятером (после удаления на 13-й минуте шведского игрока) не воспользовалась в полной мере игровым преимуществом, выиграв с минимальным разрывом 2:1.

Прогнозы на ответную игру

В состоявшемся 17-го июля текущего 2019-го ответном поединке, АЕК снова выступал у букмекеров абсолютным фаворитом: на победу шведов конторы ставили в среднем 1,22, тогда как победа армянской команды оценивалась умопомрачительным коэффициентом в 12,75.

Что касается коэффициентов на дальнейший проход, то также букмекеры были одинаково уверенными, что АЭК пройдет в следующий этап ЛЧ, что отразилось в цифрах 1,3 и 3,45, где первые – это АЕК, а вторые – "Арарат".

На этот раз прогнозы оправдались, и АЕК победил со счетом 3:1.

Что собой представляет коллектив "Арарата"?

Это, несмотря, на солидную футбольную историю, молодая, сформированная в 2017-м, команда:

с агрессивным игровым поведением, так как сразу же в первом сезоне, ставшая чемпионом Армении;

имеющая лишь 4-х местных игроков, а остальные – это иностранные футболисты;

с большими амбициями, реализованными в первом поединке престижного европейского турнира.

Перспективы АЕК в ЛЧ

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы шведская команда дошла сначала до 1/8, а потом и до 1/4 финала, проявив характер в ответном поединке в гостях в первом случае и на своем поле проиграв ирландскому коллективу "Шемрок Роверс". Так же, как и в четвертьфинале, уступив дома датскому "Норшелланну".

Что касается букмекерских ставок на игру этой команды, то, например, победа АЕК в поединке с ирландцами оценивалась в 1,3, а выигрыш "Шемрок Роверс" достигал оценки в 10,0 баллов!

Несмотря на то, что в ЛЕ шведы в последних домашних матчах не удосужились забить, однако:

Домашний результат 3:1 с "Араратом" дает надежды, как болельщикам этой команды, так и беттерам, которые ей симпатизируют на успешные грядущие футбольные поединки в ЛЧ.