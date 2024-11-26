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Війна в Україні

Стали відомі імена українських політиків, які віддали Росії бомбардувальники, якими вона нас обстрілює

Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва

Стали відомі імена українських політиків, які віддали Росії бомбардувальники, якими вона нас обстрілює
Стали відомі імена українських політиків, які віддали Росії бомбардувальники, якими вона нас обстрілює

Ого!

Тут "Схеми" знайшли пруфи, що Росія обстрілює нас ракетами з бомбардувальників, які потужні державники минулого щедро віддали за дешевий російський газ.

Армія РФ використовує українські стратегічні бомбардувальники, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Це з’ясували журналісти "Схем" (Радіо Свобода) за допомогою аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких в РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

А хто передавав? Імена тут.

8 жовтня 1999 року тодішйі прем’єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду.

Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов’язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.

Подавав документи щодо затвердження угоди про передачу озброєння Борис Тарасюк.

У пояснювальній записці Борис Тарасюк тоді обґрунтовував: "Угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України".

Один із тих, хто також погодив угоду з Росією – Анатолій Кінах, у 1999 році – перший віцепрем'єр-міністр.

Свій голос "за" передачу ракет Москві віддав і Сергій Тігіпко, тодішній віцепрем'єр з питань економіки.

Схвалив угоду і Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України.

Що цікаво, у всіх цих пекрсон все круто. Ще й розмножуються деякі, як кролі.

Джерело:facebook.com

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