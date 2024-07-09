Минулого року я був налаштований оптимістичніше. Я гадав, що Білий Дім навесні-влітку 2024-го активно впишеться за Україну, щоб допомогти їй здобути якусь знакову перемогу і на хвилі успіху виграти вибори.

Сьогодні очевидно, що Білий Дім дотримується прямо протилежної тактики – жодного різкого руху проти Росії, щоб, Боже борони, не сталася передчасна ескуляція. Бо на один цент подорожчає бензин – і все, прощавай, Овальний кабінете!

Але не один Жека Сєліванов у цьому винний. Чималий внесок зробили прості американці виборці-демократи, які в дуже несподіваний спосіб відреагували на чергову війну в Ізраїлі. Тож адміністрація Байдена, певно, вирішила не ризикувати активізацією протистояння з Росією.

Що це значить? Це значить, що до листопадових виборів ми так і отримуватимемо необмежені слова підтримки та обмежену військову допомогу. І лише після голосування, чим би воно не закінчилося, можливі зрушення. А на добре чи зле – не беруся припускати.

Втім, в історичній перспективі я все одно залишаюся оптимістом. СССР був куди сильнішим за Афганістан, але програв війну та зник з мапи світу. На Росію чекає те саме.