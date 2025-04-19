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США не просто виходять із переговорів

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

США не просто виходять із переговорів
США не просто виходять із переговорів

Ми рухаємось не по надто оптимістичному сценарію. І щоб він не став катастрофічним, "після Паски" треба реально братися за розум. Особливо тим, від чиїх рішень залежить подальша обороноздатність країни.

 

США не просто виходять з перемовин. Команда Трампа буде робити вигляд, що не помічає війни в Європі. І другою рукою намагатиметься знайти механізми, які дадуть можливості економічних "взаємозаліків" з Москвою. До якогось "кидка", поки кремлівці не надірвуться. Росія бомбитиме ще дужче, щоб тиснути психологічно і виснажуючи нашу ППО. З озброєнням - дай бог - щоб нам його хоча б продавали.

 

Що в цій усій історіі (коли Європа теж екстренно фрагментується) потрібно робити владі? В першу чергу - мобілізовувати внутрішній ресурс суспільства. В ситуації, коли існує значна недовіра, це зробити важко, але необхідно, бо сама по собі влада не вигребе. Це теж вже очевидно.

 

Не буду пропонувати рецепт "уряду єдності" - це вже проїхали. В цей критичний момент в принципі повинна буди сформована якась стратегічна Рада, де президент чутиме не паркетні спічі, а разом з іншими учасниками політичних і економічних процесів, випрацьовуватиме стратегії нашого спільного виживання як нації.

 

Очевидно, що в цю Раду мають потрапити ті, хто уже доводив свою ефективність на окремих ділянках роботи, а також ті, хто набув досвід за час війни. Не бачу проблеми, якщо поряд сидітимуть і "патріотичні олігархи", і нинішні менеджери (якщо у них є бачення), і представники бізнесу, і представники місцевого самоврядування, і представники громадянського суспільства, і духовенство.

 

За великим рахунком, у нас є часовий запас в 3-4 місяці, аби сформулювати завдання і почати працювати за різними напрямками, аби посилити здатність до оборони. До осені Росія увійде в, на їх думку, "завершальний етап СВО", і нам треба бути максимально до цього готовими.

Джерело:facebook.com

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