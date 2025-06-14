Порівняльна характеристика ірано-ізраїльської війни і нашої

Варто почати з азів. Близький Схід – це стратегічний для світу регіон: крупні запаси нафти, ключовий вузол для логістики енергоносіїв, основний хаб транс-торгівлі. Отже: все, що відбувається на Близькому Сході (на стику з мусульманським світом), має ефект першої кісточки доміно в подальших процесах.

І тут було б корисно подумати над дуже цікавим рикошетом, який відлунює від Близького Сходу напряму до нас. Ірано-ізраїльський абсцес згвинтив ціну на нафту: вона злетіла понад 73 долари, і це означає вихід на світовий ринок РОСІЙСЬКОЇ нафти під торжественні фанфари. Вона нікуди й не зникала: частка країн Великої Сімки у транспортуванні путінської нафти в травні становив 54%. Світ не буде чахнути без нафти, і війна всім до сраки (як була би й нам на їхньому місці).

Близькосхідна війна вигідна росії. Світ ще більше куплятиме її нафту. І цьому надійно допомагає Україна. У нас помпезно припинено транзит російського газу – але прокачка НАФТИ не припинялася ні на мить. Її транзит в Угорщину допомагає путіну заробляти 15 млн доларів на день. Якщо через ірано-ізраїльську війну ціна на нафту стрибнула – то тепер і 20 млн доларів щодня ворог зароблятиме на транзиті через незламну Україну. Ну то Схід близький чи наші недалекі?

Продовжуємо урок порівняльної характеристики ірано-ізраїльської війни і нашої.