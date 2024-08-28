Спеціальна дуровська операція

Не хвилюйтеся, все з Дуровим і його Телеграм буде нормально - просто перейдуть на правильну сторону в гібридній війні.

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Сбылась мечта поэта - к штыку приравняли перо. Если информация стала мощным оружием, то крупные информационные платформы можно сравнить с оружием массового поражения. Телеграм тоже такое ОМП, информационная атомная бомба.

Ответственность разработчиков подобных платформ и производителей оружия сравнима. Когда судят очередного оружейного барона, сбывавшего стволы мафии или агрессору в обход санкций, это никого не возмущает. Почему тогда вызывают удивление проблемы с законом у руководителя Телеграм, позволившего превратить свою платформу в инструмент войны против Украины?

Дуров считал, что сам вправе распоряжаться своим информационным оружием, в том числе сдавать его в аренду российским оккупантам или европейским преступным группировкам. Но так не бывает в современном мире. Идет гибридная война между Западом и путинской Россией, каждая из сторон стремится взять под контроль боеспособные информационные технологии. Есть большие подозрения, что Телеграм в той или иной степени контролировался Россией, и совершенно точно она использовало его в своих военных целях. Вероятное следствие ареста Дурова - установление правового контроля над Телеграм со стороны европейских институтов. Это был бы достаточно эффективный удар по информационным возможностям путинского режима в войне против Украины и гибридной войне со свободным миром. Только так можно объяснить коллективную истерику российских пропагандистов и властей, сильно напуганных такой перспективой.