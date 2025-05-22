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Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу

Кирило СазоновКирило Сазонов

Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу
Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу

На засіданні Ради ЄС із загальних питань 27 травня розглянуть питання застосування до Угорщини статті 7 Договору ЄС, яка дозволяє позбавити країну права голосу, якщо вона "серйозно порушує європейські цінності". Про це йдеться в програмі засідання. Справа щодо Угорщини була ініційована Європарламентом ще у 2018 році через широкі претензії до Будапешта — від функціонування виборчої системи та незалежності судової влади до порушення прав нацменшин.

Попри декларовану готовність до співпраці, уряд Віктора Орбана так і не вжив усіх заходів, рекомендованих у резолюціях Ради ЄС.Потенційне позбавлення Угорщини права голосу означає, що вона більше не зможе блокувати виділення Україні фінансової допомоги та впливати на зміст пакетів санкцій проти рф.

Джерело:facebook.com

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