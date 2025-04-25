Нарада у Лондоні та повернення теми Криму

Велика нарада в Лондоні 22-23 квітня логічно закінчилася не великою прес-конференцією, а цілковитою тишею з краплями витоків у ЗМІ від анонімних джерел. Любителі стендап-шоу дуже розчаровані, особливо тим, що Рубіо не приїхав до Лондона, і з подвоєною енергією продовжують полоскати Трампа в каламутній воді, додавши до неї Крим.

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Между тем столь конспиративное завершение совещания абсолютно логично, так как до 1 мая и ста дней Трампа "мяч" явно на поле Москвы. Трамп дал кремлёвцам домашнее задание и терпеливо ждёт. Поэтому интересны не стенания полоскунов, а кремлёвцев.

Кремлёвцы, в отличие от полоскунов, смотрят на происходящее более практично. Пока в Украине полоскали идею Макрона о миротворцах в стиле Безуглой – "Дяденька главком, покажите план войны на 2024 г. Что, его у вас?!", у кремлёвцев вскипали возмущённый разум и ещё что-то.

К 11 апреля вскипело и выплеснулось на сайт Службы внешней разведки РФ (СВР) в предупреждение: "Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии". Сообщение СВР означает – Запад собирается дать нам в Украине люлей, что будем делать? Цифру в 100 тыс. СВР не похитила из сейфа НАТО, а взяла из интервью Зеленского в марте на конференции в Мюнхене.

Нарышкин явно писал это не для бортникова, шефа ФСБ, чьей особой структурной является СВР, и не для патрушева, чемезова или "путина". Писал для разведок Запада, Востока, глобального Юга и Гренландии, так как кроме них сайт СВР никто особо не читает. Написал, чтобы заявить – мы раскусили и разнюхали ваш коварный замысел.

После этого нарышкин слетал 15 апреля к лукашенке, чтобы предупредить того о коварстве Запада, поскольку не был уверен, что повелителю корнеплодов доложили. В Минске нарышкин публично заявил, что Польша и страны Балтии, "отличаются особой агрессивностью, особенно на словах, бряцают оружием" и установили вдоль границ с Беларусью и оккупированной Пруссией около 2 млн. противотанковых мин. Придётся тебе через них прорываться.

Беларусские революционеры сообщили 18 апреля через "Хартию-97" всем, что после беседы с нарышкиным у лукашенки был совсем подавленный вид. Лукашенко согласен прорываться на запад, но не через минные поля, и даже не через границу, а через Турцию и с чемоданами. Поэтому нарышкин, чтобы ободрить его, сообщил: когда в Польше в мае закончатся президентские выборы она нанесёт по тебе удар. Параллельно с наступлением 100 тыс. войск Франции и Великобритании в Украине. Будут растягивать нам фронт. Отступать тебе некуда, позади Москва, но мы в неё тебя не впустим. Поэтому тебе только вперёд и до Берлина.

По совпадению 11 апреля не только нарышкин заявил о 100 тыс. миротворцев, но и лукашенко сообщил, что хочет завезти в Беларусь на работу около 150 тыс. пакистанцев. Разведка Польши 16 апреля ответила на это, что примет адекватные меры, если через границу на Берлин пойдёт 150 тыс. пакистанцев просить убежища. Даже и не думай о таком. Анджей Дуда 18 апреля, в связи с приездом нарышкина в Минск, сообщил, что продолжает общение с Францией о размещении в Польше ядерного оружия. Если РФ может размещать в Беларуси ядерное оружие, то Польше тоже можно.

Идея с пакистанцами в Беларуси – это не блеф лукашенки, а план нарышкина. СВР запустила его 22 апреля, устроив бойню на лесной тропе в горах Индии. Пять наёмников, называющих себя националистами из организации "Сопротивление Кашмира", создана в 2019 г. и в отличие от всех мусульманских организаций использует название только на английском языке, одели военную форму и показательно расстреляли 26 туристов, ранив ещё 17. Убитые были индусами, двое туристами из Непала и ОАЭ. Перед тем как убить мужчин заставляли декламировать мусульманские стихи, а затем снять штаны, чтобы проверить есть ли обрезание. Двух местных жителей, один из них был мусульманином и погонщиком пони для перевозки туристов, тоже убили за то, что он требовал прекратить бойню. При этом оставили живыми несколько свидетелей, чтобы рассказали, как всё было.

Теракт прост в исполнении и должен был вызвать сильный резонанс, чтобы добиться трёх целей. Поднять в мире, особенно в Европе, новую волну исламофобии, столкнуть Индию с Пакистаном, и сделать его потенциальным союзником РФ. Индия сближается с США и ЕС, из-за чего часть политикума Пакистана ищет контакты с РФ. Ищет осторожно, так как Индия со времён СССР традиционно была партнёром Москвы. В Пакистане это вызывало неприязнь к Москве, которая никуда не делась.

Поэтому в ноябре 2024 г. кремлёвцы отправили лукашенко с визитом в Пакистан, а 11 апреля его премьер-министр Шахбаз Шариф прибыл в Минск как бы с ответным визитом. Тогда лукашенко и заговорил о найме 150 тыс. пакистанцев. Стоит заметить, когда тема о миротворцах в Украине стала набирать обороты, то Москва намекала, что согласится на пакистанцев. Представитель Пакистана в ООН заявил 5 марта, правительство его страны может это рассмотреть.

Кремлёвцы конструируют схему найма пакистанцев под видом поездки на работы в Беларусь для войны против Украины и не только. Похоже, с наймом жителей КНДР и КНР возникают какие-то проблемы. Зондируют и размещение их в оккупированных областях Украины под видом миротворцев, полагая, что украинцы в пакистанцев стрелять не будут, а если будут, то это будет замечательно.

Эстафету у нарышкина перенял шойгу, отреагировавший 24 апреля на совещание в Лондоне своим интервью в ТАСС. Дополняли его захарова с медведевым.

Шойгу озвучил три тезиса. Первый если в Украину войдут миротворцы, то РФ начнёт третью мировую войну. Второй – применит в ней ядерное оружие. Третий – готова идти на встречу США, но не доверяет Трампу, так как не видит от него реальных дел, одни слова.

Медведев не в пример скромно потребовал от МУС отменить ордер на арест "путина", иначе никаких переговоров с ЕС не будет, а захарова наябедничала Трампу, что Зеленский "торпедирует мирный процесс". Так, как будто тот без неё этого не знает, из-за чего вся президентская рать Трампа ещё в феврале и предлагала Верховной Раде провести выборы. Ябедничала захарова на фоне бомбардировки Киева в ночь с 23 на 24 апреля.

Кремлёвцы грозно начали с третей ядерной мировой, но в итоге прозаично сползли к ордеру МУС и указу Зеленского о запрете себе заглядывать в глаза "путину". Хотели ещё попросить подключить "Россельхозбанк" к СВИФТ, но вовремя опомнились, что перед ядерной войной неприлично так мелочиться.

Похоже, поцаки даже не поняли, что четланин Трамп давно ждёт, когда они заговорят о ядерной бомбе и попутно рассекречивает архивы об НЛО с рассказами, как инопланетяне превращали в камни советских солдат, решивших по ним пострелять.

Кремлёвцы даже не заметили, как американцы ловко заставили их вспомнить о Крыме. С 2024 г. кремлёвцы с каменными лицами произносили, что им нужны ещё только четыре области Украины, и делали вид, что Крым им уже отдали по умолчанию.

Поэтому сначала Виткофф заявил 15 апреля, что РФ хочет не четыре, а пять украинских областей. Затем пошли "утечки" от анонимов – США предлагают отдать Крым РФ, и их обсуждение. В итоге 22 апреля журналисты прямо спросили об этом Зеленского, а Трамп ответил ему через "Социальную правду", что вызвало медийный шторм вокруг Крыма. Кремлёвцы пытались сохранять каменные лица, но получалось плохо, так как СМИ в РФ любят освещать разногласия Трампа с Зеленским и Европой. В результате вопрос "Чей Крым?" опять вернулся в медиапространство РФ, вопреки тому, что её официоз старается полуостров не упоминать.

Этим ходом администрация Трампа де-факто вернула Крым Украине, но пока только медийно. Кремлёвцы уже не могут делать вид, что Крым это нечто отдельное от Украины и не является темой переговоров.

Великобритания оперативно отреагировала на слова шойгу о миротворцах и третьей мировой. "Таймс" в тот же день задала шойгу вопрос, ссылаясь на анонимный источник, если Лондон передумает направлять миротворцев в Украину, то что он может предложить взамен? Не только боевые действия идут в режиме онлайн, но и дипломатические дуэли.

Кремлёвцы считают Зеленского самым слабым звеном в цепочке Америка – Европа – Украина, исходя из его желания не проводить выборы до полного окончания война, и пробуют играть на этом. Поэтому показательно бомбили с 22 апреля Одессу и Киев, чтобы полоскуны закричали – "Трамп зраднык, никаких переговоров с ним и РФ", а захарова могла заявить о "торпедировании Украиной мирного процесса". Кремлёвцы хотят затяжных переговоров с США без прекращения огня наперекор Трампу, но считают, что американцы тупые и не понимают их манёвры.

Трамп капитально обиделся и написал "Володя, остановись!". Это было адресовано "путину". Другого Володю его пресс-секретарь Кэролайн Левитт в этот день попросила просто не комментировать процесс переговоров, так как у Трампа "лопается терпение". Оба Вовы достали Дональда.

Дональд смог отвести душу только вечером на совместном брифинге с Йонасом Сторе, премьер-министром Норвегии. Там ему задали серию вопросов о российско-украинской войне, и Дональд заявил, что оказывает огромное давление на РФ, что верит – кремлёвцы согласятся прекратить стрелять, а если не согласятся, то получат "очень сильные атаки". Как дипломат и стратег Трамп разумно не стал ничего уточнять про давление и атаки, тем более что Виткофф уже вылетал в РФ на новую встречу с "путиным", чтобы проверить домашнее задание у кремлёвцев.

В предчувствии неприятных неожиданностей один пропагандистский ресурс в РФ, работающий в связке с СВР, поместил под вечер большую статью, где размышлял, что украинцы – это такие же джихадисты, как и сирийцы "самоназванного президента" Джулани (Ахмед аль Шараа).

Похоже, в Сирии у кремлёвцев всё идёт не по плану и СВР тестирует, не появятся ли сирийские миротворцы в Украине с благословления Трампа и подачи Виткоффа, как спецпредставителя по Ближнему Востоку и РФ. У Виткоффа может быть идея отправить часть армии Сирии, а также курдов и палестинцев в Украину на войну с рашистами, и этим заодно утихомирить Нетаньяху, возмущённого тем, что в Сирии воссоздают армию. В общем, ГУР правильно светил информацию о своих инструкторах по дронам в Сирии и туарегах в Мали с сине-жёлтым флагом.

Неудивительно, что большое совещание в Лондоне закончилось в полной тишине и без Рубио. Кремлёвцы ещё не сдали домашнее задание, и говорить с ними реально не о чем.