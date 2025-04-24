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Слойки з вишнею та заварним кремом: рецепт з тіста філо
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачний десерт з тіста філо - слойки з вишнею та заварним кремом. Це ідеальне поєднання... тонке тісто філо, ніжний заварний крем з ваніллю та вишня. Обов’язково готуйте та діліться враженнями.
Слойки з вишнею та заварним кремом
400 г тіста філо
150 г вершкового масла (82%)
Для декору:
цукрова пудра
Заварний крем:
300 мл молока
40 г жовтка (2 шт.)
50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
ваніль або ванільний цукор
15 г борошна (3 ч. л.)
15 г кукурудзяного крохмалю (3 ч. л.)
30 г вершкового масла (82%)
Вишнева начинка:
300 г вишні (без кісточок)
20 г кукурудзяного крохмалю
30 г цукру (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)
50 мл води або вишневого соку
Усім смачного!