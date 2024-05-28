Скільки жінок воює в Україні?

Протягом останніх одинадцяти років до лав ЗСУ все частіше вступають жінки, опановуючи складні військові спеціальності. З початку повномасштабного військового вторгнення РФ, тисячі дівчат виявили бажання стати до боротьби за свободу та незалежність Батьківщини нарівні з чоловіками. А скільки жінок воює на фронтах Україні сьогодні? Подробиці читайте у нашому матеріалі.

Скільки жінок у ЗСУ служить цього року?

На початку року у ВСУ перебувало понад 62 тисяч жінок. І понад 45,5 тисяч з їхнього числа несуть військову службу. Статус учасника бойових дій отримало майже 13,5 тисяч жінок.

За інформацію Міноборони, стало відомо, що чисельність дівчат у лавах ЗСУ продовжує зростати. Жінки стали важливою, невіддільною частиною збройних сил нашої країни ще з часів військового конфлікту на сході країни. Але кількість кращих дочок Батьківщини в лавах ЗСУ сьогодні збільшилась в декілька разів.

Чи буде мобілізація жінок?

Питання про можливість мобілізації жінок все частіше обговорюють у ЗМІ та соціальних мережах. Проте на цей момент:

жінки, що досягли призовного віку та, за висновками медичної комісії визнані придатними до служби в армії – виключно на добровільній основі;

жінки можуть бути зараховані на військовий облік – за умов, що вони володіють медичними спеціальностями.

Нещодавно в Україні набув чинності закон про посилення мобілізації. Проте, нові правові нормативи не передбачають мобілізації осіб жіночої статі. Дівчата, як і раніше, можуть служити в армії виключно лише за власним бажанням.

Жінки на військовому обліку

Залишається декілька категорій жінок, які ще стануть на військовий облік. Згідно з нормами закону це мають бути:

жінки, що визнані придатними до військової служби за віком та висновками медичної комісії, якщо вони здобули освіту за медичним або фармацевтичним фахом;

жінки, що опанували професію, близьку до військово-облікових спеціальностей, можуть бути взяті на військовий облік – на добровільних умовах.

Жінка, що перебуває на військовому обліку, може бути призваною до проходження служби або залучена до робіт, необхідних для забезпечення оборони держави у військовий час. Але лише на добровільній основі. Як і в мирний час, дівчата служать лише за власним бажанням. Вони можуть виконувати свій військовий обов’язок – на рівні з чоловіками.