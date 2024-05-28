Сколько женщин сражается в Украине?

В течение последних одиннадцати лет в ряды ВСУ все чаще вступают женщины, овладевая сложными военными специальностями. С начала полномасштабного военного вторжения РФ, тысячи девушек изъявили желание приступить к борьбе за свободу и независимость Родины наравне с мужчинами. А сколько женщин сражается на фронтах Украины сегодня? Подробности читайте в нашем материале.

Сколько женщин в ВСУ служит в этом году?

В начале года в ВСУ находились более 62 тысяч женщин. И более 45,5 тысячи из их числа несут военную службу. Статус участника боевых действий получило почти 13,5 тысячи женщин.

По информации Минобороны, стало известно, что численность девушек в рядах ВСУ продолжает расти. Женщины стали важной частью вооруженных сил нашей страны еще со времен военного конфликта на востоке страны. Но количество лучших дочерей Родины в рядах ВСУ сегодня увеличилось в несколько раз.

Будет ли мобилизация женщин?

Вопрос о возможности мобилизации женщин все чаще обсуждается в СМИ и социальных сетях. Однако на данный момент:

женщины, достигшие призывного возраста и, по выводам медицинской комиссии, признаны годными к службе в армии – исключительно на добровольной основе;

женщины могут быть зачислены на военный учет – при условии, что они владеют медицинскими специальностями.

Недавно в Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Однако новые правовые нормативы не предусматривают мобилизации лиц женского пола. Девушки по-прежнему могут служить в армии исключительно только по собственному желанию.

Женщины на военном учете

Остается несколько категорий женщин, которые еще встанут на военный учет. Согласно нормам закона это должно быть:

женщины, которые признаны годными к военной службе по возрасту и выводам медицинской комиссии, если они получили образование по медицинской или фармацевтической специальности;

женщины, овладевшие профессией, близкой к военно-учетным специальностям, могут быть взяты на военный учет – на добровольных условиях.

Женщина, состоящая на военном учете, может быть призвана к прохождению службы или привлечена к работам, необходимым для обеспечения обороны государства в военное время. Но только на добровольной основе. Как и в мирное время, девочки служат только по собственному желанию. Они могут выполнять свой военный долг – наравне с мужчинами.