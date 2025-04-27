Скільки грошей Україна вклала у Крим: до питання про ''подарований'' півострів

Ви знали, що Крим обійшовся Україні (УСРР) майже $100 млрд дол?

З нього було виселено 200 тис. корінного населення і завезено (включаючи окупаційний час) понад 1,5 млн. російськомовного населення.

Ті, хто кричать, що Крим Україні "подарували" забувають не лише про те вилучення в Україні тисяч гектарів родючих земель, а й про величезні інвестиції, зроблені Україною у порятунок та розвиток економіки Криму.

...

За оцінками істориків, внаслідок тих подій із передачею територій РРФСР Україна була позбавлена ​​понад 200 тис. населення.

З них половина – це українці. А також понад 40 тис. кв. км території

https://surl.li/kelobg

Для порівняння Площа Криму 27 тис. км кв.

У грошах це сьогодні:

Вартість 40 тис Га родючих земель в Україні:

- $80-140 мільйонів (при ціні $2,000-3,500 за гектар)

Вартість 40 тис. Га родючих земель у Польщі для порівняння:

- €320-480 мільйонів (при ціні €8,000-12,000 за гектар)

Що ще важливо:

За даними перепису 1926 року, на територіях РРФСР, що прилягають до УРСР, проживало насправді близько 4,5 мільйона українців

https://surl.li/sriocr

...

Тепер до витрат на Крим

Я не історик, але тут те, що міг знайти у публічних джерелах

Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР було здійснено на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року.

Офіційно необхідність передачі пояснювалася "спільністю економіки, територіальною близькістю та тісними господарськими та культурними зв'язками між Кримською областю та Українською РСР"

https://surli.cc/tuoozd

У післявоєнний період Крим перебував у важкій економічній ситуації – сільське господарство занепало, промисловість зруйнована, демографічна ситуація ускладнена депортацією кримських татар

https://surl.li/zidrnq

Проекти:

1. Північно-Кримський канал (1961-1975)

Найбільшим інфраструктурним проектом стало будівництво Північно-Кримського каналу – зрошувально-обводнювальної системи завдовжки 402,6 км для подачі дніпровської води до посушливих регіонів Криму.

https://surl.li/kgcyls

Вартість проекту:

- Кошторисна вартість першої черги: 257,74 млн руб. (За цінами 1960-х років)

- Переведення в сучасний еквівалент: приблизно $2,5-$3 млрд (з урахуванням інфляції долара та паритету купівельної спроможності)

У зоні каналу було створено 7 великих зрошувальних систем: Красноперекопська, Джанкойська, Радянська, Раздольненська та інші15. Канал забезпечував 80-87% (!) обсягу забору води для півострова до 2014 року.

2. Сімферопольська ТЕЦ/ДРЕС:

- Введена в експлуатацію 30 грудня 1958 року https://surl.li/qgsmla

- Модернізація у 1984 та 1986 роках: установка газотурбінних установок вартістю 23 млн руб.811

- Сучасний еквівалент інвестицій у модернізацію: близько $150-$200 млн.

3. Сонячна електростанція СЕС-5 у Щолкіному:

- Будівництво: 1981-1985 р.р.

- Вартість: близько 26 млн руб.

- Сучасний еквівалент: приблизно $170-$220 млн. доларів США

https://surl.gd/qsyqhy

4. Відновлення сільського господарства

Інвестиції у розвиток сільського господарства, зокрема рисівництва, мали значний економічний ефект. Завдяки функціонуванню Північно-Кримського каналу чистий прибуток від обробітку рису склав:

- 1964 р. - 1,8 млн руб.

- 1965 р. - 4 млн руб.

– 1966 р. - 6 млн руб.

- 1967 р. - 10 млн руб.

- 1968 р. - 11,5 млн руб.

Разом за 5 років: 33300000 руб. (близько $400-$450 млн у сучасному еквіваленті)

5. Будівництво туристичної інфраструктури

Створення санаторно-курортної мережі (1950-1980-ті рр.)

- Будівництво та модернізація 120+ санаторіїв, включаючи "Дніпро", "Місхор", "Курпати"

- Витрати: 85-100 млн руб. (1950-1960-ті рр.)

- Сучасний еквівалент: $1,2-$1,5 млрд (з урахуванням інфляції та курсу)

Розвиток турбаз та маршрутів

- створення 27 турбаз до 1983 р. (КОСТЕ)

- Інвестиції в інфраструктуру піших маршрутів: 12-15 млн руб. (1970-ті)

- Сучасна вартість: $180-$220 млн

Готельний комплекс "Турист" (1980 р.)

- Вартість будівництва: 23 млн руб.

- Сучасний еквівалент: $340 млн

6. Модернізація транспортної інфраструктури

- Розширення аеропорту Сімферополь (1980): 45 млн. руб. → $670 млн доларів

- Реконструкція залізничних вокзалів: 18 млн руб. → $270 млн

...

Сукупні інвестиції

- Сумарні інвестиції у розвиток Криму за період його перебування у складі УРСР/України становили, за різними оцінками, від $50 до $105 млрд доларів у сучасному еквіваленті.

https://surl.li/wryhol

Ця сума включає:

- прямі капітальні інвестиції в інфраструктурні проекти

- Витрати на відновлення промисловості

- Витрати на розвиток соціальної інфраструктури

- Субвенції та дотації з центрального бюджету

- обслуговування та експлуатацію створеної інфраструктури

Нагадаю також, що з Криму радянськими окупантами було насильно виселено понад 200 тис. кримських татар.

https://surl.li/udtdol

Інших народностей РСР у Крим було переселено близько 800 тис. осіб

https://surl.li/gecvew

За деякими оцінками, з моменту окупації до Криму було переселено ще до 1 млн. осіб

https://surli.cc/lwldsb

Цим і пояснюється "російськомовність" населення оккупірованого криму.

Це й допис про те, що Царська Морда (Трамп) який захотів віддати Земську волость (Крим) - окупантам і близько не розуміє контексту.

Але хто може йому його довести?)