Вы знали, что Крым обошелся Украине (УССР) почти в $100 млрд?

Из него было выдворено 200 тыс. коренного населения и (включая оккупационное время) более 1,5 млн. русскоязычное население.

Кричащие, что Крым Украине "подарили" забывают не только о том изъятии в Украине тысяч гектаров плодородных земель, но и об огромных инвестициях, сделанных Украиной в спасение и развитие экономики Крыма.

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По оценкам историков, в результате тех событий с передачей территорий РСФСР Украина была лишена более 200 тыс. популяция.

Из них половина – это украинцы. А также более 40 тысяч. кв. км территории

https://surl.li/kelobg

Для сравнения Площадь Крыма 27 тыс. км кв.

В деньгах это сегодня:

Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Украине:

- $80-140 миллионов (при цене $2,000-3,500 за гектар)

Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Польше для сравнения:

- €320-480 миллионов (при цене €8,000-12,000 за гектар)

Что еще важно:

По данным переписи 1926 года, на территориях РСФСР, прилегающих к РСФСР, проживало на самом деле около 4,5 миллиона украинцев

https://surl.li/sriocr

...

Теперь к расходам в Крым

Я не историк, но здесь то, что мог найти в публичных источниках

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав РСФСР была осуществлена ​​на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года.

Официально необходимость передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и РСФСР"

https://surli.cc/tuoozd

В послевоенный период Крым находился в тяжелой экономической ситуации – сельское хозяйство пришло в упадок, промышленность разрушена, демографическая ситуация осложнена депортацией крымских татар

https://surl.li/zidrnq

Проекты:

1. Северо-Крымский канал (1961-1975)

Крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство Северо-Крымского канала – оросительно-обводнительной системы протяженностью 402,6 км для подачи днепровской воды в засушливые регионы Крыма.

https://surl.li/kgcyls

Стоимость проекта:

– сметная стоимость первой очереди: 257,74 млн руб. (по ценам 1960-х годов)

- перевод в современный эквивалент: примерно $2,5-$3 млрд (с учетом инфляции доллара и паритета покупательной способности)

В зоне канала было создано 7 крупных оросительных систем: Красноперекопская, Джанкойская, Советская, Раздольненская и другие15. Канал обеспечивал 80-87% (!) объема забора воды для полуострова до 2014 года.

2. Симферопольская ТЭЦ/ДРЕСС:

- введена в эксплуатацию 30 декабря 1958 года https://surl.li/qgsmla

- модернизация в 1984 и 1986 годах: установка газотурбинных установок стоимостью 23 млн руб.811

- Современный эквивалент инвестиций в модернизацию: около $150-$200 млн.

3. Солнечная электростанция СЭС-5 в Щелкино:

– Строительство: 1981-1985 г.г.

– стоимость: около 26 млн руб.

- Современный эквивалент: примерно $170-$220 млн. долларов США

https://surl.gd/qsyqhy

4. Восстановление сельского хозяйства

Инвестиции в развитие сельского хозяйства, в частности рисоводства, имели значимый экономический эффект. Благодаря функционированию Северо-Крымского канала чистая прибыль от обработки риса составила:

– 1964 г. – 1,8 млн руб.

– 1965 г. – 4 млн руб.

– 1966 г. – 6 млн руб.

– 1967 г. – 10 млн руб.

– 1968 г. – 11,5 млн руб.

Итого за 5 лет: 33300000 руб. (около $400-$450 млн в современном эквиваленте)

5. Строительство туристической инфраструктуры

Создание санаторно-курортной сети (1950-1980-е гг.)

- Строительство и модернизация 120+ санаториев, включая "Днепр", "Мисхор", "Курпать"

- расходы: 85-100 млн руб. (1950-1960-е гг.)

- Современный эквивалент: $1,2-$1,5 млрд (с учетом инфляции и курса)

Развитие турбаз и маршрутов

- создание 27 турбаз в 1983 г. (КОСТИ)

- инвестиции в инфраструктуру пеших маршрутов: 12-15 млн руб. (1970-е)

- Современная стоимость: $180-$220 млн

Гостиничный комплекс "Турист" (1980 г.)

– стоимость строительства: 23 млн руб.

- Современный эквивалент: $340 млн

6. Модернизация транспортной инфраструктуры

– Расширение аэропорта Симферополь (1980): 45 млн. руб. → $670 млн долларов

- реконструкция железнодорожных вокзалов: 18 млн руб. → $270 млн

...

Совокупные инвестиции

- Суммарные инвестиции в развитие Крыма за период его пребывания в составе УССР/Украины составляли по разным оценкам от $50 до $105 млрд долларов в современном эквиваленте.

https://surl.li/wryhol

Эта сумма включает:

- прямые капитальные инвестиции в инфраструктурные проекты

- расходы на восстановление промышленности

- расходы на развитие социальной инфраструктуры

- субвенции и дотации из центрального бюджета

- обслуживание и эксплуатацию созданной инфраструктуры

Напомню также, что из Крыма советскими оккупантами было насильственно выселено более 200 тыс. крымских татар.

https://surl.li/udtdol

Другим народностям ССР в Крым было переселено около 800 тыс. человек

https://surl.li/gecvew

По некоторым оценкам, с момента оккупации в Крым было переселено еще до 1 млн. человек

https://surli.cc/lwldsb

Этим и объясняется "русскоязычность" населения оккупированного крыма.

Это и сообщение о том, что Царская Морда (Трамп) захотевший отдать Земскую волость (Крым) - оккупантам и не понимает контекста.

Но кто может ему его доказать?)