Сколько денег Украина вложила в Крым: к вопросу о "подаренном" полуострове
Вы знали, что Крым обошелся Украине (УССР) почти в $100 млрд?
Из него было выдворено 200 тыс. коренного населения и (включая оккупационное время) более 1,5 млн. русскоязычное население.
Кричащие, что Крым Украине "подарили" забывают не только о том изъятии в Украине тысяч гектаров плодородных земель, но и об огромных инвестициях, сделанных Украиной в спасение и развитие экономики Крыма.
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По оценкам историков, в результате тех событий с передачей территорий РСФСР Украина была лишена более 200 тыс. популяция.
Из них половина – это украинцы. А также более 40 тысяч. кв. км территории
https://surl.li/kelobg
Для сравнения Площадь Крыма 27 тыс. км кв.
В деньгах это сегодня:
Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Украине:
- $80-140 миллионов (при цене $2,000-3,500 за гектар)
Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Польше для сравнения:
- €320-480 миллионов (при цене €8,000-12,000 за гектар)
Что еще важно:
По данным переписи 1926 года, на территориях РСФСР, прилегающих к РСФСР, проживало на самом деле около 4,5 миллиона украинцев
https://surl.li/sriocr
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Теперь к расходам в Крым
Я не историк, но здесь то, что мог найти в публичных источниках
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав РСФСР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года.
Официально необходимость передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и РСФСР"
https://surli.cc/tuoozd
В послевоенный период Крым находился в тяжелой экономической ситуации – сельское хозяйство пришло в упадок, промышленность разрушена, демографическая ситуация осложнена депортацией крымских татар
https://surl.li/zidrnq
Проекты:
1. Северо-Крымский канал (1961-1975)
Крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство Северо-Крымского канала – оросительно-обводнительной системы протяженностью 402,6 км для подачи днепровской воды в засушливые регионы Крыма.
https://surl.li/kgcyls
Стоимость проекта:
– сметная стоимость первой очереди: 257,74 млн руб. (по ценам 1960-х годов)
- перевод в современный эквивалент: примерно $2,5-$3 млрд (с учетом инфляции доллара и паритета покупательной способности)
В зоне канала было создано 7 крупных оросительных систем: Красноперекопская, Джанкойская, Советская, Раздольненская и другие15. Канал обеспечивал 80-87% (!) объема забора воды для полуострова до 2014 года.
2. Симферопольская ТЭЦ/ДРЕСС:
- введена в эксплуатацию 30 декабря 1958 года https://surl.li/qgsmla
- модернизация в 1984 и 1986 годах: установка газотурбинных установок стоимостью 23 млн руб.811
- Современный эквивалент инвестиций в модернизацию: около $150-$200 млн.
3. Солнечная электростанция СЭС-5 в Щелкино:
– Строительство: 1981-1985 г.г.
– стоимость: около 26 млн руб.
- Современный эквивалент: примерно $170-$220 млн. долларов США
https://surl.gd/qsyqhy
4. Восстановление сельского хозяйства
Инвестиции в развитие сельского хозяйства, в частности рисоводства, имели значимый экономический эффект. Благодаря функционированию Северо-Крымского канала чистая прибыль от обработки риса составила:
– 1964 г. – 1,8 млн руб.
– 1965 г. – 4 млн руб.
– 1966 г. – 6 млн руб.
– 1967 г. – 10 млн руб.
– 1968 г. – 11,5 млн руб.
Итого за 5 лет: 33300000 руб. (около $400-$450 млн в современном эквиваленте)
5. Строительство туристической инфраструктуры
Создание санаторно-курортной сети (1950-1980-е гг.)
- Строительство и модернизация 120+ санаториев, включая "Днепр", "Мисхор", "Курпать"
- расходы: 85-100 млн руб. (1950-1960-е гг.)
- Современный эквивалент: $1,2-$1,5 млрд (с учетом инфляции и курса)
Развитие турбаз и маршрутов
- создание 27 турбаз в 1983 г. (КОСТИ)
- инвестиции в инфраструктуру пеших маршрутов: 12-15 млн руб. (1970-е)
- Современная стоимость: $180-$220 млн
Гостиничный комплекс "Турист" (1980 г.)
– стоимость строительства: 23 млн руб.
- Современный эквивалент: $340 млн
6. Модернизация транспортной инфраструктуры
– Расширение аэропорта Симферополь (1980): 45 млн. руб. → $670 млн долларов
- реконструкция железнодорожных вокзалов: 18 млн руб. → $270 млн
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Совокупные инвестиции
- Суммарные инвестиции в развитие Крыма за период его пребывания в составе УССР/Украины составляли по разным оценкам от $50 до $105 млрд долларов в современном эквиваленте.
https://surl.li/wryhol
Эта сумма включает:
- прямые капитальные инвестиции в инфраструктурные проекты
- расходы на восстановление промышленности
- расходы на развитие социальной инфраструктуры
- субвенции и дотации из центрального бюджета
- обслуживание и эксплуатацию созданной инфраструктуры
Напомню также, что из Крыма советскими оккупантами было насильственно выселено более 200 тыс. крымских татар.
https://surl.li/udtdol
Другим народностям ССР в Крым было переселено около 800 тыс. человек
https://surl.li/gecvew
По некоторым оценкам, с момента оккупации в Крым было переселено еще до 1 млн. человек
https://surli.cc/lwldsb
Этим и объясняется "русскоязычность" населения оккупированного крыма.
Это и сообщение о том, что Царская Морда (Трамп) захотевший отдать Земскую волость (Крым) - оккупантам и не понимает контекста.
Но кто может ему его доказать?)