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Ситуація на Курщині: оточення наших військ немає
Ситуація на Курщині
- Оточення наших військ нема ніякого. Жоден підрозділ не відрізаний.
- Війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.
- Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони – кілька висот вздовж державного кордону на території РФ. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги.
- Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.