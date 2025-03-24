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Війна в Україні

Ситуація на фронті. Російські понти закінчились

Кирило СазоновКирило Сазонов

Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились

Друзі, як обіцяв коротко про ситуацію на різних ділянках фронту. Постійні обстріли українських міст на тлі переговорів про перемир'я, що починаються, – не випадковість і не реакція на якісь поточні події. Це логічна і єдино доступна зараз агресору тактика. Кремль висуває нереальні умови ще на старті цих самих переговорів. А важелів тиску для "примусу України до миру на їхніх умовах" бракує.

Просто тому, що ще місяць тому бункерний щур (і його відлуння в Білому домі) просували головну ідею. Вони наступають. У них є успіхи на фронті і це реальність. А в України "немає карт", ось і українські зрадофіли через день пишуть, що "фронт посипався" і "всі пішли в СЗЧ". Тож Київ має віддати Москві все, що вона вимагає. Інакше Кремль забере це силою. Так ось останні результати. Немає у них реальних успіхів. І перспектив немає. Зате втрати в особовому складі за три місяці 2025 року більші, ніж за весь 2022!

Курська область. Скільки криків про наше оточення, там Трамп із Путіним в особистій розмові "рятували" 10 тисяч бійців ЗСУ. Але не було ніякого оточення. Офіцери з комунікацій нашого Генштабу вже голос зірвали, доводячи, що немає оточення. Американська розвідка доповідала – бреше Москва. Так, вони кинули туди просто величезну кількість військ на штурм. І сильно притиснули нам логістику, це біда. І що в результаті? ЗСУ відійшли назад. На зручні позиції, які командири на землі пригледіли вже давно. Лінія фронту скоротилася і це закрило проблему дефіциту піхоти. А арта і дрони залишилися в колишньому складі. І перемелюють будь-яку кількість штурмовиків із технікою. І все це – на території Курської області.

На Куп'янську і Лимані – у противника дуже сумнівні тактичні розширення плацдармів. На Лимані вони не критичні, а Куп'янськ взагалі капкан і яма. Тир для того, хто туди зайде. На Харківщині успіхів немає. На Запоріжжі - перекидали туди два тижні підкріплення через Маріуполь, сунулися на штурми, зі страшними втратами зайняли дві посадки. Це не оперативний і навіть не тактичний результат. Це плаваюча лінія бойового зіткнення. Ресурсів наступати на Запоріжжя у них немає і близько.

Ключовий зараз (і вже давно) загальний Донецький напрямок. Покровське – місяць тому їх зупинили, міцно побили і почали вибивати з їхніх позицій. Це не великий контрнаступ, але тактично ми їх вичавлюємо. Усі z-канали волають про кризу і брак особового складу на позиціях. Синє на карті – вже наше. Чекають резервів із Курська, але вони їх не врятують. Тому що ситуація, як у Курській. Наша оборона така зараз, що перемеле будь-яку кількість підкріплень.

Костянтинівка – така ж історія. Її штурмувати мали в перших числах березня, взявши Торецьк і Часів Яр. Про взяття Торецька навіть офіційно заявили 7 лютого. Але ні. 51-шу армію росії в Торецьку стерли. І 8-ма армія замість штурму Констахи просто замінила їх у вуличних боях на Торецьку і в околицях. Годинку знову пробували обійти – відступили з втратами. Пробували повернутися до великих штурмів на бронетехніці – відступили з втратами бронетехніки. Там наша 24-та бригада їх просто розбирає в мотлох. Реальні Рекси.

Резюмую. Скінчилися понти і доповіді про успіхи наступу. Російська армія видихається. Надірвалися. І перекидання пошарпаних підрозділів з Курської області вже не рятує. Судячи зі свіжих полонених, поповнення у них приходить уже зовсім жалюгідне. Бадьорих 30-річних зеків не зустрінеш. Маргінали й алкаші 50+ уже в ходу. Реальних штурмовиків – дефіцит скрізь.

Міг би розписувати докладніше, але знову занадто багато тексту виходить. За Ново-Павлівським напрямком - повторення історії з Покровським із запізненням на три тижні. Тож зібралися і віримо в ЗСУ. Армія окупантів почне сипатися навіть раніше, ніж я думав (думав – кінець осені або зима).

Джерело:glavcom.ua

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