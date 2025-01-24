Угоди не буде. Шансів на те, що Трампу вдасться про щось домовитися з Путіним стає дедалі менше.

Свіжий Трамп: "З огляду на все це, я збираюся надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ВОНА СТАНЕ ТІЛЬКИ ГІРШОЮ.

Якщо ми не укладемо "угоду", причому найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям".

Справа не в цих досить невиразних погрозах, а в тому, що Путін, як відомо, ніколи нічого не робить під відкритим тиском, щоб не показати свою слабкість, на яку прямо натякає Трамп. Цього російський диктатор-гопник боїться найбільше (бо "слабких б'ють", як він любить повторювати).

Тож тепер Путін точно назустріч побажанням Трампа не піде. Не чекайте в недалекому майбутньому ніякої угоди, та й переговори про неї - під великими питаннями.

Ну загалом я і раніше в це не вірив.