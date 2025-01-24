Шансов на то, что Трампу удастся о чем-то договориться с Путиным становится все меньше

Сделки не будет.

Шансов на то, что Трампу удастся о чему-то сговориться с Путиным становится все меньше.

Свежий Трамп: "Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! ОНА СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим "сделку", причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам".

Дело не в этих достаточно невнятных угрозах, а в том, что Путин, как известно, никогда ничего не делает под открытым давлением, чтобы не показать свою слабость, на которую прямо намекает Трамп. Этого российский диктатор-гопник боится больше всего (потому что "слабых бьют", как он любит повторять).

Так что теперь Путин точно навстречу пожеланиям Трампа не пойдет. Не ждите в скором будущем никакой сделки, да и переговоры о ней - под большим вопросам.

Ну в общем-то я и раньше в это не верил.