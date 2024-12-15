Серійного вбивцю попросили перестати вбивати

Олександра Скобова кричить у суді з відеозв'язку із СІЗО у Сиктивкарі: "Смерть Путіну!".

Яшин, Навальна та Ко закликають нас, вийшовши із затишних кафе в Берліні, кричати "Путін, вистачить вбивати!".

Герой у в'язниці, розуміючи, що його можуть будь-якої миті вбити, закликає до знищення диктатора. Рожеві поні у безпеці в Берліні просять цього серійного вбивцю перестати вбивати. Людожере, годі їсти людей, їж салат!

Дехто каже, що гасла не мають значення. Ще як мають. Уявляєте сюжет. Десь у кремлівській охороні, неподалік лігва тирана служить чесний хлопець, який симпатизує опозиції (якщо він вміє тримати язик за зубами, таке цілком імовірно). І ось він думає, як би використати своє становище проти фашистської диктатури. Лізе в інтернет і бачить там першу чергу новина: опозиція закликає Путіна перестати вбивати. Чи це мотивує його до якихось радикальних дій проти диктатора? Абсолютно ніяк. Чи побачить він заклик Скобова, який міг би мотивувати його? Ні, звичайно. Швидше за все, він навіть не знає, хто такий Скобов. Адже роль популярних, відомих усім опозиційних лідерів грають зовсім інші люди, безглузді дурниці яких заповнюють опозиційне інформаційне поле, практично не залишаючи там місця для агітації в стилі Скобова, яка могла б мотивувати людей до дій, здатних завдати реального удару по режиму.