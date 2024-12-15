Серийного убийцу попросили перестать убивать

Александра Скобова кричит в суде по видеосвязи из СИЗО в Сыктывкаре: "Смерть Путину!".

Яшин, Навальная и Ко призывают нас, выйдя из уютных кафе в Берлине, кричать "Путин, хватит убивать!".

Герой в тюрьме, понимая, что его могут в любой момент убить, призывает к уничтожению диктатора. Розовые пони в безопасности в Берлине просят этого серийного убийцу престать убивать. Людоед, хватит есть людей, ешь салат!

Некоторые говорят, что лозунги не имеют значения. Ещё как имеют. Представляете сюжет. Где-нибудь в кремлевской охране, недалеко от логова тирана служит честный парень, симпатизирующий оппозиции (если он умеет держать язык за зубами, такое вполне вероятно). И вот он думает, как бы использовать свое положение против фашистской диктатуры. Лезет в интернет и видит там впервую очередь новость: оппозиция призывает Путина перестать убивать. Мотивирует ли это его к каким-то радикальным действиям против диктатора? Абсолютно никак. Увидит ли он призыв Скобова, который мог бы его мотивировать? Нет конечно. Скорее всего он даже не знает, кто такой Скобов. Ведь роль популярных, известных всем оппозиционных лидеров играют совсем другие люди, бессмысленные благоглупости которых заполняют оппозиционное информационное поле, практически не оставляя там места для агитации в стиле Скобова, которая могла бы мотивировать людей к действиям, способным нанести реальный удар по режиму.