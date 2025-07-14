Сімейна відпустка в Шарджі, ОАЕ: 5 цікавих літніх занять для дорослих і дітей

Шарджа приваблює мандрівників, які цікавляться історією та культурою Об’єднаних Арабських Еміратів. Але літо тут також чудово підходить для сімейного відпочинку. Шарджа — один із найбільш дружніх до сімей регіонів ОАЕ завдяки великій кількості доступних і просторих сімейних будинків та найкращих сімейних курортів. Тут є величезна різноманітність активностей на відкритому повітрі та в приміщеннях для дорослих і дітей, освітніх центрів та інших захопливих пригод.

Ми розповімо про 5 найкращих сімейних розваг у Шарджі, ОАЕ, які стануть особливими спогадами про літню подорож. Деякі з цих пригод ви, можливо, навіть не чули або не думали, що це можливо. Якщо ви шукаєте незвичайні та ексклюзивні заняття для всієї родини, Шарджа, ОАЕ, має що запропонувати, навіть у спеку дня.

1. Зустріч із мешканцями глибокого моря в акваріумі

Пориньте у таємничий світ глибокого моря. Джерело: Image Sharjahmuseums.ae

Акваріум Шарджі — найбільший громадський освітній центр в Об’єднаних Арабських Еміратах і, безумовно, входить до списку найкращих місць для сімейного відвідування в Шарджі. На двох поверхах розташовано 20 резервуарів із кораловими рифами, скельними басейнами, лагунами та мангровими заростями. Прогулюючись внутрішніми тунелями, ви можете спостерігати за різними морськими тваринами в їхніх природних середовищах. Тут мешкає понад 100 видів, таких як риба-клоун, рифові акули, скати, мурени, морські коники та інші.

Важливою частиною місії цього освітнього центру є програма реабілітації черепах. Ця програма повертає хворих або травмованих тварин у дику природу після лікування.

Місцезнаходження, квитки та години роботи

Морський акваріум розташований у старому районі Аль-Хан на вулиці Аль-Міна поруч із Морським музеєм міста. Він відкритий із суботи по четвер із 8:00 до 20:00 (у п’ятницю лише після обіду з 16:00 до 20:00). Квитки можна придбати на місці. Вартість становить 24 дирхами для дорослих і дітей від 13 років і 15 дирхамів для дітей від 2 до 12 років. Для малюків до 2 років вхід безкоштовний.

2. Прогулянка під "сухим" дощем

У Шарджі розташована унікальна інсталяція Rain Room, яку точно варто відвідати всією сім’єю. Її створила лондонсько-берлінська арт-студія Random International. Цей незвичайний об’єкт сучасного мистецтва дозволяє людині прогулюватися під дощем у приміщенні. Це можливо завдяки сенсорам, які зупиняють воду, реагуючи на рух. У результаті ви будете гуляти, оточені постійною зливою, але залишитеся сухими. Сесія триває 15 хвилин. Одночасно в кімнаті можуть перебувати максимум шість осіб.

Місцезнаходження, квитки та години роботи

Ця одна з найнезвичайніших сімейних локацій у Шарджі, ОАЕ, розташована поблизу парку Аль-Муджарра в районі Аль-Шарк. Rain Room відкрита щодня з 9:00 до 21:00. Квитки можна придбати на місці або на сайті Rainroom.sharjahart.org. Вартість квитків становить 25 дирхамів для дорослих, 15 дирхамів для студентів до 22 років (за наявності студентського квитка) та вчителів із посвідченням школи.

3. Прогулянка з метеликами

Незвичайна зустріч чекає на мандрівників на острові Аль-Нур. Це одна з найкращих атракцій для всієї родини в Шарджі, ОАЕ. Будинок метеликів — це заклад, де відвідувачі можуть дізнатися різноманітну інформацію про різні види метеликів і побачити їх. Тут мешкає понад 500 комах, що належать до більш ніж 20 видів. У колекції є екзотичні метелики, такі як зелений трикутник, смарагдовий махаон або метелик-малахіт. Для створення сприятливого середовища під куполом встановлена система клімат-контролю, а простір заповнений деревами та тропічними рослинами з усього світу. Крім того, для дітей організовано ігровий майданчик та освітню зону, де юні відвідувачі можуть дізнатися про всі етапи розвитку та життя цих дивовижних комах.

Місцезнаходження, квитки та години роботи

Острів Аль-Нур, розташований уздовж лагуни Халід, доступний через дорогу Бухайра Корніш. Дорогою ви побачите інші найкращі сімейні місця для відвідування в Шарджі — мечеть Аль-Нур і тропічний ботанічний сад. Будинок метеликів приймає відвідувачів щодня з 9:00 до 18:00. Вхідні квитки можна придбати онлайн на Discovershurooq.ae або через кол-центр за номером 06 506 7000. Квитки для дорослих коштують 40 дирхамів, для дітей — 24 дирхами.

4. Водні розваги в аквапарку

Цей аквапарк є одним із найкращих аквапарків у світі. Джерело: Image Pearl.almontazah.ae

Одне з найпопулярніших сімейних місць у Шарджі, ОАЕ — парк Аль-Монтаза. Це, по суті, поєднання двох відкритих закладів — парку розваг Island of Legends і аквапарку Pearl Kingdom. У спекотну погоду можливість освіжитися звучить особливо привабливо, особливо якщо це поєднується з безліччю розваг і захопливих атракціонів. У Pearl Kingdom є 11 водних гірок, призначених для різних вікових груп із відповідними вимогами до зросту. Це буде цікава та захоплива сімейна відпустка в Шарджі, ОАЕ.

Місцезнаходження, квитки та години роботи

Парк розташований на Острові Прапора в лагуні Халід. Аквапарк Pearl Kingdom відкритий щодня з 10:00 до 21:00, але у вівторки вхід доступний лише для жінок. Квитки необхідно придбати заздалегідь на сайті online.almontazah.ae. Повний доступ коштує 140 дирхамів для дітей зростом від 80 до 120 см і 175 дирхамів для дорослих зростом від 120 см.

5. Насолоджуйтесь спокоєм у Будинку мудрості

У 2019 році Шарджа отримала звання Всесвітньої столиці книги ЮНЕСКО. На честь цієї події тут відкрили величезну нову бібліотеку під назвою Будинок мудрості. Вона має 15 залів і кімнат на двох поверхах і містить понад 100 000 книг. Це яскравий приклад сучасної бібліотеки: вона оснащена інтерактивними кімнатами, цифровими ресурсами, лабораторією з 3D-принтерами тощо. Додайте її до свого маршруту в Шарджі не лише як ідеальне місце для навчання, роботи та читання, але й для спокійного сімейного відпочинку. Ви можете взяти книгу та влаштуватися в лаунджі, кафе, саду в центральному дворі або футуристичній окремій підвісній кабіні. Бібліотека проводить різноманітні лекції, виставки, курси японської та іспанської мов, а також літній табір для дітей.

Місцезнаходження, квитки та години роботи

Будинок мудрості розташований поблизу університетського кампусу навпроти Міжнародного аеропорту Шарджі в районі Аль-Джурайна 1. Він відкритий із неділі по четвер із 8:00 до 23:00, а в п’ятницю та суботу — з 8:00 до 12:00. Вхід безкоштовний, але за оренду окремої "кабіни" або вхід на певні заходи стягується плата.