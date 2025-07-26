Села Великобританії: 10 прекрасних місць для літньої відпустки

Як тільки сонце починає світити яскравіше, температура підвищується, і одразу з’являється непереборне бажання вирушити кудись на узбережжя, насолоджуючись приємним морським бризом і неймовірними краєвидами. Однак не обов’язково їхати в інший куточок світу, адже в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії є безліч сіл, які радо вітають гостей. Старовинні замки, автентичні будинки, бруковані вулички, надзвичайно красиві пляжі та смачна місцева кухня — це мінімум, що чекає на мандрівників. На узбережжі розташовано так багато чудових локацій, що для швидкого вибору напрямку для вашої літньої подорожі ми рекомендуємо ознайомитися з наступним списком найкрасивіших сіл Великобританії.

1. Портмейріон, Гвінет

Узбережжя Північного Уельсу. Джерело: Pixabay

Одне з найкрасивіших сіл Великобританії розташоване в Гвінеті, Північний Уельс. Портмейріон — чудовий вибір для спокійного вікенду. Село на узбережжі в італійському стилі було спроєктовано архітектором сером Клафом Вільямсом-Еллісом у 1925 році та завершено в 1976 році. Це чудовий приклад того, як архітектура може гармоніювати з прекрасною британською природою, лише доповнюючи її.

Портмейріон має пастельні будівлі, японські сади Гвіллт і площу, а також чудові краєвиди. Зокрема, ми рекомендуємо відвідати неподалік розташований Національний парк Сноудонія. Ви можете зупинитися в розкішному Portmeirion Village & Castell Deudraeth, який розташований на приватному острові з гектарами пишного лісу, пивним баром, спа-центром і краєвидами на естуарій Дайврид.

2. Касл Комб, Котсволдс

Якщо ви хочете познайомитися з типовими селами Англії з кам’яними будинками, буйною зеленню та мальовничими вуличками, то Касл Комб, розташований у красивих пагорбах Котсволдс, — ідеальне місце для початку подорожі. Ця прекрасна місцевість надихає на тривалі прогулянки.

Одне з найкрасивіших сіл Англії є домом для кількох виняткових церков XIII століття, затишних гостьових будинків і, звісно, традиційних пабів. Цей чарівний регіон неодноразово привертав увагу кінематографістів завдяки своїй спокійній атмосфері. Зокрема, тут знімали такі блокбастери, як "Бойовий кінь" і "Зоряний пил".

Якщо ви плануєте залишитися в Касл Комб на ніч, рекомендуємо обрати сільський будинок для відпочинку The Old Museum. Він включає одну спальню, зону відпочинку та повністю обладнану кухню. Розташування також зручно близько до ключових пам’яток цього красивого села Англії.

3. Вітбі, Північний Йоркшир

До списку 10 найкрасивіших сіл Англії входить Вітбі, розташоване в Північному Йоркширі. Його затишні вулички сповнені шарму та характеру. Чудовий ландшафт Вітбі формується Національним парком Північних Йоркських боліт і готичним абатством на Іст-Райдингу.

Це красиве приморське село Великобританії згадується в романі Брема Стокера "Дракула". Влітку золоті пляжі Вітбі приваблюють велику кількість відвідувачів, які насолоджуються сапфіровим морем або просто відпочивають після підйому 199 сходинками абатства, які колись символізували випробування християнської віри.

4. Порт Айзек

Найкрасивіша рибальська гавань. Джерело: ookphotos / age fotostock

Серед найкрасивіших сіл Англії — рибальська гавань XIV століття Порт Айзек. Білі котеджі та вузькі звивисті вулички стали відомими завдяки зйомкам популярного серіалу "Доктор Мартін". Порт Айзек — чудове місце для прогулянок на човні вздовж узбережжя, риболовлі або просто пляжного відпочинку. Високі скелі Корнуолла контрастують із яскравими, чарівними бутиками та дружелюбними місцевими жителями. Численні традиційні ресторани та бари пропонують смачні та свіжі морепродукти.

Найкрасивіша сільська місцевість Англії також пропонує різноманітні варіанти розміщення. Наприклад, ви можете зупинитися в готелі Port Gaverne, який розташований за кілька хвилин ходьби від Порт Айзека. Прибережні акценти в декорі, а також бар і ресторан XVII століття дозволяють повністю зануритися в атмосферу старовинного рибальського села Великобританії.

5. Тоберморі, острів Ман

Тоберморі — столиця острова Малл і одне з найкрасивіших сіл Великобританії. Розташоване в західній частині Шотландії, це місце оточене густими лісами. Особливістю Тоберморі є веселкові будинки, які рясніють уздовж набережної, незмінно привертаючи увагу. Щоб побачити головні перлини регіону, рекомендуємо взяти прогулянку на човні вздовж узбережжя острова.

Якщо ви хочете провести більше часу в красивому селі Великобританії, варто зупинитися в готелі Western Isles, який пропонує фантастичні краєвиди на гавань. Можна забронювати просторий двомісний або сімейний номер; сніданок включений у ціну.

6. Кокінгтон, Девон

Найкрасивіше село Англії розташоване поруч із популярним курортом Торкі на так званій "Англійській Рив’єрі". Кокінгтон — це ніби подорож у часі. Водяний млин, крикетне поле, нормандські церкви — тут можна відчути автентичну атмосферу традиційного англійського шарму. Не забудьте насолодитися девонським кремовим чаєм у The Drum Inn.

Також неможливо уявити красиву сільську місцевість Англії без старих котеджів із солом’яними дахами, які часто зображують на листівках. Якщо ви хочете відпочити від метушні міського життя, рекомендуємо зупинитися в Orestone Manor, розташованому поруч із приватним піщаним пляжем, за 15 хвилин їзди від центру цього чудового села Англії.

7. Портруш, графство Антрім

Це одне з найкрасивіших сіл Великобританії, розташоване в графстві Антрім. Хоча Портруш більше нагадує містечко, це дуже спокійне місце з ідилічними білими пляжами та пастельними будинками, побудованими на півострові завдовжки милю, що виступає в Атлантичний океан. Колись непримітна рибальська громада, воно стало відомим селом Англії, слугуючи базою для дослідження Прибережного шляху та Шляху гігантів. Саме тому в високий сезон тут досить людно. Ще одна причина популярності — середньовічні руїни замку Данлюс, які з’явилися в серіалі "Гра престолів".

Ви можете зупинитися в готелі Elephant Rock, який розташований лише за 800 метрів від пляжу Вейтрокс. Розташований у одній із найкрасивіших сільських місцевостей Великобританії, комплекс випромінює ірландський шарм. Тут є бар, затишна тераса та приватні зони відпочинку з краєвидами на море.

8. Лавенем, Саффолк

Десятка найкращих будівель Саффолка. Джерело: Pixabay

Одне з найкраще збережених і найкрасивіших середньовічних сіл Англії розташоване в Саффолку. Локація складається з густих лісів, церков XV століття та старих дерев’яних котеджів. На Ринковій площі представлена впорядкована архітектура Тюдорів із незалежними місцевими магазинами, де можна придбати стьобані куртки та важливі історичні пам’ятки. Найкрасивіше село Англії також зіграло роль Гоґсміда у всесвіті Гаррі Поттера, створюючи магічний фон із традиційною ратушею, злегка кривими будинками та затишними чайними.

9. Портрі, острів Скай

Деякі з найкрасивіших сіл Англії розташовані на островах. Наприклад, столиця острова Скай — Портрі. Це село розташоване в затишній бухті, оточеній красивим озером і пагорбами. На острові багато пішохідних стежок, тож тут можна провести не один вікенд.

Веселкові кам’яні котеджі вишикуються вздовж гавані цього красивого села Англії. На набережній можна орендувати човен, щоб дослідити узбережжя острова з його дивовижними скельними утвореннями та насолодитися прекрасними краєвидами.

10. Гей-он-Вай, Поуїс

Це красиве село Англії — справжній рай для колекціонерів, бібліофілів і любителів книг. Гей-он-Вай відоме як "місто книг" і розташоване на кордоні між Уельсом і Англією. Тут можна знайти не лише понад 20 книгарень із вживаними книгами, але й приємно прогулятися чарівними вуличками, відвідати галереї та знаменитий замок Гей. Крім того, на річці Вай розташований культурний центр посеред найкрасивішої сільської місцевості Англії, а також різноманітні антикварні та букіністичні книгарні, відкриті цілий рік. Ми наполегливо рекомендуємо читати просто неба, адже поблизу Гей-он-Вай є затишні місця в красивій природі. Ви також можете забронювати номер у The Old Black Lion Inn, який має кам’яні каміни, дерев’яні балки та книжкові полиці.