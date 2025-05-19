Найрозкішніші готелі в Сен-Тропе: Топ-9 місць для гламурної відпустки

Мало які місця на землі можуть продемонструвати такий рівень гедонізму, як Сен-Тропе. Колись сонне рибальське село, воно перетворилося на богемний осередок зіркових вечірок, розкоші та гламуру. Цей розділ його життя як всесвітньо популярного місця для розкішної відпустки почався, зокрема, після зйомок знаменитого фільму "І Бог створив жінку" з неперевершеною Бріжіт Бардо на узбережжі середземноморського французького курорту, оточеного соснами. Якщо ви хочете насолодитися богемним духом і відчути шик Рив’єри, найкращі готелі Сен-Тропе допоможуть вам у цьому.

Lily of the Valley

Цей готель, який нещодавно з’явився на мапі Лазурного узбережжя, легко може конкурувати з іншими закладами завдяки неймовірним кінематографічним видам на Рив’єру, сучасним інтер’єрам і унікальному плануванню. Lily of the Valley відтворює нову ідею подорожей із горіховими стелями від Філіпа Старка, ванними кімнатами, сміливо оздобленими мармуром, і незвичайними спільними просторами з "лінивими" сніданками та обідами у стилі тапас.

Особливістю цього популярного готелю в Сен-Тропе є спа-центр, який пропонує різноманітні процедури та три ключові програми:

Спорт;

Схуднення;

Детоксикація.

Це ідеальний вибір, особливо після виснажливих нічних вечірок. Звичайно, комплекс має чудовий басейн із неймовірними видами на Середземне море (які можна насолоджуватися з фірмовими коктейлями).

Byblos Beach

Чудовий ресторан просто неба. Джерело: https://www.byblos.com/

Один із найрозкішніших готелів у Сен-Тропе був створений ліванським мільярдером у спробі привернути увагу Бріжіт Бардо, королеви Лазурного узбережжя, якою він був одержимий. Бізнесмену не вдалося завоювати серце актриси, хоча вона ввічливо відвідала відкриття Byblos Beach. Проте багато європейських багатіїв були підкорені. Готель відображає залишки золотої ери Французької Рив’єри, яка поступово відходить у минуле, з важкими срібними тацями, наповненими морепродуктами, лобстерами, джазовими виконавцями біля басейну та стукотом підборів Chanel. Мік і Б’янка обрали це місце для свого весілля, а легендарний нічний клуб Les Caves Du Roy досі приваблює знаменитостей і палких шанувальників культових вечірок із найдорожчим ігристим вином.

Airelles Saint-Tropez, Pan Dei Palais

Це місце, де Франція зустрічається з Індією, створюючи дивовижний симбіоз, якого не знайти ніде інде. Горчичний екстер’єр таунхауса приховує інтер’єр епохи Раджів. Airelles Saint-Tropez, Pan Deï Palais має незвичайну історію, побудовану на любовній історії, в якій британський генерал закохався в індійську принцесу, яка принесла свою багату, яскраву палітру на Лазурний берег. Екзотичний тон відображається в багатьох елементах – від старовинних вентиляторів до акцентів лайму, апельсину та малинового кольору в декорі. Індійська тема також простежується в обгородженому саду з великим басейном, обладнаним зручними м’якими шезлонгами та білими парасольками.

Серед переваг цього місця відпочинку в Сен-Тропе – його центральне розташування в старому місті, а до пляжу можна дістатися лише за сім хвилин. Airelles Saint-Tropez, Pan Deï Palais має спокійну та безтурботну атмосферу, що робить його ідеальним для сімей.

Airelles Saint-Tropez, Chateau de la Messardiere

Мало хто може встояти перед чарівною красою цієї будівлі з баштами, яка нещодавно була трансформована та вдосконалена власниками Airelles. Цей готель із найвищим рейтингом у Сен-Тропе пропонує надзвичайні краєвиди на вкриті виноградниками пагорби та соснові ліси, що спускаються до Пампелонну та однойменної затоки. Інтер’єр Airelles St Tropez, Chateau de la Messardiere – це суміш свіжості, яка замінила le grand goût français, і провансальського стилю, зі стінами, прикрашеними палацовими панелями, та текстурованими шторами.

Готель пропонує різноманітні активності для гостей, такі як гра в петанк або Mini Moking на легендарній піщаній смузі, або просто проведення часу в розкішному спа-центрі Valmont, який пропонує повний спектр процедур. На території також є кілька варіантів харчування, таких як Matsuhis біля басейну, де подають страви в стилі брассері, і La Table de La Messardière, ресторан із виразним провансальським шармом.

La Reserve

До списку 9 найкращих готелів у Сен-Тропе входить La Reserve Ramatuelle, схований від натовпів Лазурного узбережжя серед мальовничих соснових пагорбів. Водночас заклад розташований лише за 20 хвилин від міста, тож ви можете вирушити на запальну вечірку в будь-який момент. Дахи люксів і вілл оздоблені традиційною теракотовою черепицею, що контрастує з мінімалістичним інтер’єром, спроектованим Жаном-Мішелем Вільмотом.

Для гостей доступний елегантний басейн, де персонал готовий подати ще один келих ігристого вина в будь-який момент, а в повітрі витає аромат жасмину. Після відпочинку біля води вирушайте вгамувати апетит у ресторані Pampelonne у La Reserve, який пропонує найсвіжіший трюфельний севіче та інші смачні страви.

Villa Marie

Цей готель у Сен-Тропе характеризується затишною еклектикою заміського будинку. Villa Marie має безліч деталей, які роблять перебування тут особливим, від веранд із колонами та виноградними лозами до білих кованих стільців і статуй, покритих жасмином, що викликають ностальгію за вишуканою епохою.

Усі номери унікальні: деякі мають глибокі помаранчеві відтінки, інші прикрашені постерами. Гості люблять досліджувати навколишні екзотичні сади, прогулюючись серед оливкових дерев, кактусів і пальм.

Cheval Blanc Saint-Tropez

Cheval Blanc Saint-Tropez має багато переваг, приваблюючи як місцевих жителів, так і мандрівників. Насамперед, готель може похвалитися трьома ресторанами із зірками Мішлен. Крім того, гості мають прямий доступ до пляжу. Об’єкт на Лазурному узбережжі виражає сучасний гламур Рив’єри, демонструючи стримані інтер’єри та спокійну розкіш.

Гостьові номери оформлені в простих кремових і блакитних відтінках, натхненних видами на затоку, і забезпечені сучасними зручностями. У комплексі є чудовий спа-центр із командою терапевтів і широким спектром процедур. Після відпочинку на стильних кремових шезлонгах вирушайте на вишуканий обід, щоб замовити Truffle Croque-Madame, перш ніж скуштувати ікру в поєднанні з високоякісним шампанським.

Hôtel Lou Pinet

Затишні внутрішні двори для приватності. Джерело: https://www.loupinet.com/

Щоб відчути нескінченно гламурний дух Сен-Тропе, рекомендуємо зупинитися в розкішному Hotel Lou Pinet. Тут номери оформлені в стилі шістдесятих і сімдесятих років із милими м’ятними віконницями, які є елементами типового провансальського екстер’єру. На території цього чудового готелю в Сен-Тропе ви знайдете один із найчарівніших басейнів на Рив’єрі, оздоблений бірюзовою плиткою.

Приглушені кольори та текстури (теракота, оливкові, кремові відтінки) відображають сільську репутацію регіону, а спа-центр, створений Tata Harper, має екологічний акцент. Навіть сніданок тут – це витвір мистецтва, який заслуговує щонайменше на чільне місце у ваших соціальних мережах. Свіжий хрусткий хліб і випічка, крафтові мюслі, нарізки та свіжі фрукти – усе це достатньо, доки ви не вирушите досліджувати гастрономічну сцену міста.

La Ponche

Цей стильний готель у Сен-Тропе досі зберігає богемну привабливість, яка колись притягувала відомих джазових музикантів, письменників і гламурних кінозірок 1950-х років. La Ponche розташований на вершині пагорба, тому пропонує дивовижні краєвиди. Зокрема, ви можете побачити не лише червоні черепичні дахи, а й міфічну затоку, де знімався культовий фільм "І Бог створив жінку" з неперевершеною Бріжіт Бардо.

Таунхаус включає 21 номер у різних конфігураціях, тож гості можуть обрати найкращий варіант. Апартаменти, спроектовані Фабріціо Казірагі, мають ненав’язливий нео-провансальський декор, що поєднує поліроване дерево, теракотові підлоги, піщані та кремово-білі відтінки.

Особливої уваги заслуговує ресторан на терасі, очолюваний талановитим шеф-кухарем Томасом Даніго, натхненний Середземномор’ям. Крім того, розкішний ретро-бар проводить вечірки, а на пляжі пропонуються заняття йогою на сході сонця, заради яких варто прокидатися на світанку.