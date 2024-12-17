Росіяни у тортурах перевершили б Асада

А ви думаєте, катування, подібні до злочинів Асада проти опозиціонерів, не здійснили би росіяни у випадку захоплення більшої частини України і Києва зокрема?

Впевнений, що вони довершили би тортури до максимальної жорстокості і злочини Асада були би квіточками. Вони би не пожаліли журналістів, митців, вчителів, працівників культури тощо.

Перед вами знайдений в катівнях Сирії сталевий прес, який використовувався для того, щоб розчавлювати ув'язнених до смерті. До речі, на дисплеї компресора цієї машини журналісти BILD виявили напис "Germany".

Одним із методів було здавлювання людей до смерті. Іноді вони розчавлювали вже мертвих ув'язнених, щоб звільнити місце. Вони розколювали черепи бензопилами, знімали шкіру з тіл електричними щипцями.

Росіяни творили би те саме. Послухайте історії від наших військовополонених, цивільних, що опинились в окупації і навіть наших дітей. Там волосся стає дибом, а фільм жахів виявиться невинною фантазією.