Россияне в пытках превзошли бы Асада

А вы думаете, пытки, подобные преступлениям Асада против оппозиционеров, не совершили бы россияне в случае захвата большей части Украины и Киева в частности?

Уверен, что они довершили бы пытку до максимальной жестокости и преступления Асада были бы цветочками. Они не пожалели бы журналистов, художников, учителей, работников культуры и т.д.

Перед вами найден в застенках Сирии стальной пресс, который использовался для того, чтобы раздавливать заключенных до смерти. Кстати, на экране компрессора данной машины журналисты BILD нашли надпись "Germany".

Одним из методов было сдавливание людей до смерти. Иногда они раздавливали уже мертвых заключенных, чтобы освободить место. Они раскалывали черепа бензопилами, снимали кожу с тел электрическими щипцами.

Россияне творили бы то же самое. Слушайте истории от наших военнопленных, гражданских, оказавшихся в оккупации и даже наших детей. Там волосы становятся дыбом, а фильм ужасов окажется невинной фантазией.