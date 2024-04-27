В ночь на субботу, 27 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому комплексу в Харькове. В результате обстрела один человек получил легкое ранение.

К счастью, ракеты упали на землю, а не в здание медучреждения. Иначе сложно представить количество погибших и пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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От взрывной волны пострадали другие здания: выбитые стекла, поврежденные крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Обстрел Украины 27 апреля начался на рассвете.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Есть данные, что в воздушном пространстве уже есть ракеты Х-47М Кинжал.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали об активности тактической авиации, в частности, Су-34, Су-35, в акватории Азовского моря и пусках ракет Х-59.

Известно также, что около четырех утра армия РФ совершила пуски ракет типа Х-101/Х-555/55 с бортов Ту-95МС в районе Каспия и Саратовской области РФ.

После этого прогремели первые взрывы в Днепре.

По предварительным данным были пуски баллистики (по Харьковщине) и Калибров.

Ночью 27 апреля российские войска провели очередной массовый обстрел энергетических объектов Украины. На этот раз атаку подверглись четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

По предварительной информации, в результате обстрелов пострадали. Компания ДТЭК оказывает им всю необходимую помощь.

Оборудование ТЭС серьезно повреждено. Энергетики уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

С начала полномасштабного вторжения россии теплоэлектростанции ДТЭК подверглись обстрелам более 170 раз.

Несмотря на постоянные атаки, энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение и минимизировать последствия вражеских обстрелов.

Целью окупантов во время обстрела 27 апреля, вероятно, была энергетическая инфраструктура и логистика.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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