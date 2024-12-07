Румуни скасували результати першого туру президентських виборів, де переміг проросійський кандидат. Схоже, як мінімум, частина Заходу освоїла ті правила політичної гри, які Путін вважав своїм ексклюзивом.

За місяць - це третій подібний випадок. Спочатку Молдова - де вибори зробили голоси громадян цієї країни, які живуть за кордоном. І це при тому, що там, росіяни серйозно вклалися в фальсифікації. Відчувши силу, проросійські сили заткнулися і просто побоялися робити майдани.

Потім турки провернули класичну операцію "Их там нет" в Сирії (офіційна Анкара навіть спеціальну заяву в стилі русской весни випустила.

Зараз та сама історія в Румунії:. Глибинна держава прийняла рішення зупинити російську політтехнологію (яку нам, між іншим треба не просто вивчити, а розкласти по молекулам, хоча дуже сумніваюся, що наші багаточисельні комунікаційні державні і недержавні організації цим займуться). І тут росіяни також заткнуться і утруться.