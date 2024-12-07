Россиян заткнули в Румынии: мир начинает прозревать?
Румыны упразднили результаты первого тура президентских выборов, где победил пророссийский кандидат. Похоже, как минимум часть Запада освоила те правила политической игры, которые Путин считал своим эксклюзивом.
За месяц – это третий подобный случай. Сначала Молдова – где выборы сделали голоса граждан этой страны, живущих за границей. И это при том, что там россияне серьезно уложились в фальсификации. Почувствовав силу, пророссийские силы заткнулись и просто побоялись делать майданы.
Затем турки провернули классическую операцию "Их там нет" в Сирии (официальная Анкара даже специальное заявление в стиле русской весны выпустила).
Сейчас та же история в Румынии. Глубинное государство приняло решение остановить российскую политтехнологию (которую нам, между прочим, нужно не просто изучить, а разложить по молекулам, хотя очень сомневаюсь, что наши многочисленные коммуникационные государственные и негосударственные организации этим займутся). И здесь россияне тоже заткнутся и утрутся.