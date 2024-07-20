Росія все більше залежить від світових ізгоїв

Москва позиціонує себе як новий центр збирання "незахідного світу", але насправді все більше залежить від своїх нечисленних зарубіжних партнерів, включаючи відверто диктаторські режими, пише СЕРА.

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Одно из часто повторяемых российскими пропагандистами и чиновниками оправданий войны в Украине – это нарратив о том, что именно благодаря началу "специальной военной операции" (так в России называют полномасштабное вторжение российских в Украину, начавшееся 24 февраля 2024 года – КР) страна стала центром всего незападного мира. Сам Владимир Путин неоднократно заявлял, что "Россия является одним из лидеров мирового большинства и объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира".

Еще в прошлом году наиболее приближенные к Кремлю аналитики Сергей Караганов, Дмитрий Тренин и другие выпустили доклад под названием "Политика России в отношении Мирового большинства", где подробно описали свое видение этого "лидерства". По их мнению, "мировое большинство" – это "цивилизационное и культурное сообщество, которое объективно противостоит универсалистскому, глобалистскому Западу, стремящемуся всеми способами продлить свою гегемонию". Россия же, согласно фантазиям кремлевских экспертов, участвует вместе с этим сообществом в "выстраивании новой инфраструктуры миропорядка, контроль над которой будет распределен между государствами и их объединениями". При этом Москва должна обеспечивать свое лидерство в институтах, создаваемых странами "мирового большинства".

Однако на практике Кремль все больше зависит от своих партнеров, являясь не лидером, а наоборот, активом, используемым другими государствами. Еще в конце 2022 года Берлинский центр Карнеги писал, что если в начале года (до вторжения российских войск в Украину) Турция больше нуждалась в партнерстве с Россией, чем наоборот, то затем за считанные месяцы Стамбул превратился в ключевого экономического партнера России. Именно от поставок из Турции стали зависеть не только планы по импортозамещению, но и все технологические поставки из Европы, а также возможности российского газового экспорта.

В результате, как отмечали аналитики центра Карнеги, Кремлю приходится учитывать амбиции и интересы турецкого лидера Эрдогана во внешней политике, а российским компаниям – предоставлять турецким партнерам существенные скидки, чтобы те не закрыли для них окно на европейский рынок.

Помимо усиления зависимости от Индии, Китая и Турции, Россия все больше переходит на подчиненное положение даже по отношению к таким одиозным партнерам, как Иран. К примеру, независимые аналитики отмечают, что возросший было после начала войны товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года упал почти на 20%, поскольку Иран сократил закупки российской пшеницы. Многомиллиардные инвестиции "Газпрома" в Иран также пока не окупаются, а строительство железной дорогой Решт-Астара до сих пор не запущено.

Исключением остается только военная сфера, где Иран действительно поставляет России изрядное количество дронов и другой продукции: снаряды, патроны, бронежилеты, противотанковые управляемые ракеты. Однако, как отмечают аналитики, в остальном Иран выполняет функции символа того, что "Россию невозможно изолировать", однако не оказывает ей существенной экономической помощи. Одной из главных проблем, которые мешают российскому бизнесу выстраивать отношения даже с "идеологически близким" партнером, остается отсутствие эффективных механизмов расчетов и логистика.

Отсутствие системы расчетов, которая могла бы конкурировать с западной, признается в качестве проблемы и самими прокремлевскими экспертами. Аналитики клуба "Валдай" с завидной регулярностью пишут о том, что такую систему мог бы создать новый банк развития БРИКС. В начале текущего месяца они вновь вернулись к этой теме, призывая БРИКС участвовать "в начавшемся процессе дедолларизации мировой финансовой системы" и сетуя на то, что никаких реальных подвижек в этой сфере так и не появилось.

Автор статьи, программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов приходит к выводу, что "ни одна из стран БРИКС не готова отказаться от полного суверенного контроля над собственной валютой" и эта ситуация в ближайшие годы не изменится. В итоге он предлагает "использовать цифровой юань для расчетов в рамках программы "Пояс и путь", уверяя, что, "поскольку все проекты этой программы в хорошем смысле слова китаецентричны" и у Китая и так сохраняется контроль над инвестициями в ее рамках, риски от превращения юаня в новую резервную валюту на этом фоне уже не будут иметь серьезного значения. Таким образом, эксперты Валдайского клуба прямо призывают Россию перейти на расчеты в китайской валюте и все большую интегрироваться в "китецентричные" программы.

Авторы ведущего прокремлевского международного журнала "Россия в глобальной политике" не скрывают, что Россия сегодня не имеет особых рычагов влияния даже на Северную Корею, которую независимые обозреватели еще недавно называли "ядерным офшором" Москвы.

Сегодня российские аналитики отмечают, что КНДР "превратилась в полноценную ядерную державу", и потому "сотрудничество с Россией уже не противоречит государственной идеологии КНДР". При этом они признают, что "Китай является и в обозримой перспективе останется главным торговым партнером КНДР", отводя России роль лишь "основного военного союзника". Складывается впечатление, что автор статьи в журнале "Россия в глобальной политике" Анастасия Баранникова пытается "уговорить" своих северокорейских читателей сотрудничать с Москвой, заверяя, что та готова развивать это сотрудничество на условиях КНДР.

"Россия не воспринимается КНДР в качестве угрозы, не в последнюю очередь в силу отсутствия у Москвы доминирующего положения в регионе и рычагов влияния на Пхеньян. Россия воздерживается от попыток вмешательства во внутренние дела КНДР и не ставит под сомнение право страны на оборону и защиту суверенитета", – уверяет она.

Еще одна сила, с которой Кремль все больше вынужден считаться – это "Талибан". Еще недавно даже официальные российские СМИ перечисляли условия исключения этой организации из списка террористов, в частности, уважение прав девочек и женщин и создание инклюзивного правительства, в которое бы входили представители не только пуштунов, но и других национальностей. Но на днях Путин назвал талибов "союзником России в борьбе с терроризмом", даже не упомянув о том, что движение официально запрещено в стране.

Первый заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мох. Юнус Моманд (Moh. Yonus Momand) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 15 июня 2022 года

Очевидно, что в нынешних условиях Кремль все больше впадает в зависимость от самых одиозных режимов, не имея возможности отказаться даже от видимости их поддержки, и тем самым все больше отдаляется от других стран.