Росія убила 5-річну дитину з батьком: Маску байдуже, але що з іншими?

В ніч на неділю від атаки ударного дрону (25 зі 147 наша ППО не змогла збити) загинула 5-річна Ніколь Гаранська та її батько Олександр, мама в тяжкому стані в реанімації: коли дочка і чоловік загинули на місці, її відкинуло на 20 метрів, де вона пролежала 3 години, поки її не знайшов електрик.

Родина переїхала з Оріхова на Запоріжчині (який зараз вже за 15 км від лінії фронту; це за 100 км від азовського узбережжя, 50 км від Запоріжжя в бік окупованих Бердянська і Маріуполя). Гаранські отримали прихисток в невеликому будиночку на території євангельської церкви "Емануїл" в Голосіївському районі, тепер вщент знищеному. За словами сусідів, ще в четвер Ніколь брала участь у виставі в дитячому садку.

Діана Дудченко, подруга Олександри Гаранської: "Олександра співає разом зі мною в церковній групі, тому ми тісно спілкувалися. Вони віддали дитину в дитячий садок, куди ходить і мій син, тому ми часто їх підвозили. ...Олександра працювала в церковному дитячому садочку, а згодом почала займатися власною справою – випікала солодощі на замовлення. Її чоловік підробляв на різних роботах. Багато допомагали, були добрими, позитивними. Олександра взимку організовувала проєкт збору та доправлення подарунків для дітей у прифронтові регіони.Ніколь була дуже хорошою дівчинкою, кмітливою, розумною. Вона дружила з моїми дітьми, дуже любила носити сукні, навіть мала вбрання з підсвіткою, як у принцеси. Також полюбляла малювати і ліпити з пластиліну. Позитивна дівчинка. Ходила в старшу групу в садочку і мала у вересні йти в перший клас".

Євангельський портал "Слово про слово", служитель церкви Кирило Потетня: "Ця сім’я — наші служителі. У четвер увечері вони виступали на церковному святі, а вже наступного дня дрон влучив просто в будинок на території церкви. Убив доньку й батька. Мама залишилася живою, але без нічого. Якщо маєте змогу допомогти — будемо щиро вдячні". Церква, яка стала для них новим домом, стала і місцем трагедії. Християнська спільнота закликає до молитви й підтримки для єдиної вцілілої — мами, яка бореться за життя після втрати доньки й чоловіка.==Родина служителів євангельської церкви. Церковні помешкання. Християнська спільнота просить про молитву і допомогу.

При тому християнам (і теж переважно євангелістам) з команди Трампа нормально: вони налагоджують "дуже хороші взаємини" з вбивцею Путіним, відчувають його "хорошу готовність домовитись з Трампом", вважають, що "Росія вже взяла все, що хотіла і готова до перемир’я"...

Маску, звісно, по* – його цікавить Марс, а не питання християнської солідарності і милосердя. Однак що з усіма іншими?