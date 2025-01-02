Росія втрачає контроль над європейським газовим ринком
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок міжнародних санкцій
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О 07:00 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу територією України.
- Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.
- Це ознаменує майже повну втрату величезної влади Москви над європейським газовим ринком.
- Покупці російського газу, що залишилися, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні поставки. Прогнозується мінімальний вплив на ринок від припинення поставок.
- Ціна на Title Transfer Facility, віртуальному торговому пункті у Нідерландах, який використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, у вівторок зросла незначно і до
- Припинення постачання газу має набагато більше геополітичне значення. Москва поступилася домінуючою часткою у постачанні газу до країн Євросоюзу таким конкурентам, як США, Катар та Норвегія.
- Колись найбільший у світі експортер газу, який контролює держава "Газпром", лише 2023 року зафіксував збиток у розмірі $7 млрд. Це стало його першим річним збитком із 1999 року.
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У вівторок Сполучені Штати запровадили санкції щодо організацій в Ірані та Росії, звинувативши їх у спробах втручатися у вибори США 2024 року.
- Міністерство фінансів США повідомило, що організації – дочірня компанія Корпусу вартових революції Ірану (КВІР) та організація, пов'язана з російським ГРУ – прагнули розпалити соціально-політичну напругу та впливати на виборців у США.
- Заступник міністра фінансів США Бредлі Сміт зазначив, що уряди Ірану та Росії намагаються розділити американців через цілеспрямовані кампанії дезінформації, і США залишатимуться пильними у захисті демократії.
- Міністерство фінансів звинуватило Московський Центр геополітичної експертизи (CGE) у поширенні дезінформації про кандидатів на вибори та створенні дипфейків за підтримки ГРУ.
- Водночас, CGE використовував генеративні інструменти штучного інтелекту для поширення фальшивих новин через мережу вебсайтів, що маскуються під легітимні новинні джерела. У санкції потрапив також директор CGE.
- Відзначено, що Росія, Іран і Китай представляють зростаючу загрозу для виборчих процесів США, зокрема через використання штучного інтелекту для поширення фейкової інформації.
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Німеччина запровадила заборону на в'їзд дев'ятьом громадянам Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами.
- "Сьогодні Німеччина ввела заборону на в’їзд дев’ятьом людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів і представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація у Грузії залишається тривожною", – повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
- Міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у спільній заяві 31 грудня вкотре засудили акти насильства проти мирних демонстрантів, ЗМІ та лідерів опозиції, що відбулися протягом останніх тижнів.
- Вони додали, що будуть виконувати рішення ЄС про скасування безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних і службових паспортів і розглянуть "додаткові заходи на рівні ЄС і на національному рівні".
- Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.
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З 1 січня 2025 року Угорщина назавжди втратить доступ до понад 1 млрд євро з фондів ЄС.
- Це рішення сильно вдарило по Угорщині, яка має обмежені фінансові можливості. Бюджетний дефіцит перевищує 4,5% ВВП, а економіка країни скоротилася на 0,7% у третьому кварталі, що призвело до технічної рецесії.
- Угорщина також втрачає 1 млн євро на день через незаконне поводження з шукачами притулку, і загальні втрати до кінця року складують 200 млн євро. Ці штрафи додаються до покарання у 200 млн євро, накладеного Європейським судом за порушення правил надання притулку.
- У результаті, 19 млрд євро з фондів ЄС залишаються заблокованими. Блокування коштів може тривати до виборів в Угорщині, оскільки сторони не готові відступати.
- Уряд Угорщини визнав, що не може повністю компенсувати дефіцит через ЄС, і обмежить стимулювання економіки до 0,5% ВВП.
- Орбан покладається на інвесторів з Азії, щоб компенсувати втрати, але китайські інвестиції не можуть повністю замінити відсутні кошти з Брюсселя.
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1 січня 2025 року: Україна стає повноправним членом Міжнародного кримінального суду.
З 1 січня 2025 року Україна офіційно отримує повноправне членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Це важливий крок на шляху до справедливості та правового захисту, що має суттєві наслідки як для внутрішньої, так і для міжнародної політики.
Переваги для України:
- Можливість подачі позовів проти порушників міжнародного права – тепер Україна може звертатися до МКС для розслідування воєнних злочинів, скоєних на її території або проти її громадян.
- Захист жертв – українські громадяни отримають юридичний механізм для притягнення до відповідальності за порушення прав людини та воєнні злочини.
- Міжнародна підтримка – ставши членом МКС, Україна зміцнює свої позиції на міжнародній арені, отримуючи підтримку в боротьбі проти агресії та несправедливості.
Що це означає для Росії та російських воєнних злочинців?
- Можливість судового переслідування – тепер Росія може бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, скоєні її військовими чи керівництвом на території України. МКС має юрисдикцію над злочинами, скоєними після початку агресії.
- Невідворотність покарання – російські військові та політичні лідери, які порушували міжнародне гуманітарне право, тепер можуть бути піддані суду, навіть якщо не перебувають на території України.
Що це означає для міжнародного співтовариства?
- Зміцнення міжнародного правопорядку.
- Заклик до інших країн приєднатися до МКС та підтримувати глобальну боротьбу з безкарністю.
Це важливий крок на шляху до справедливості для всіх жертв війни та порушень прав людини. Україна продовжує боротися за правду та законність на світовій арені!
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Зеленський закликав Угорщину та Словаччину підтримати Україну на шляху до Європи.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні звернувся до влади Угорщини та Словаччини із закликом не боятися сильної України в Європі.
- Глава держави підкреслив важливість єдності та підтримки на шляху до миру й побудови європейської України.
- "Ми подолаємо свій шлях до миру та сильної України, європейської України. Не бійтеся нас у Європі, ми разом сильніші", – зазначив президент.
- Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжувати тиск на Кремль і підтримувати Україну, яка захищає не лише свою свободу, а й демократичні цінності всієї Європи.
- Україна впевнено йде до перемоги, і кожен жест підтримки від партнерів зміцнює спільний фронт боротьби проти агресора.