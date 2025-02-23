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Росія спробує хитати Україну через протести

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

Росія спробує хитати Україну через протести
Росія спробує хитати Україну через протести

21 лютого СБУ повідомила, що росіяни почали розкачувати протести в Україні. Скажу чесно – це очікувана подія. Очікувана саме зараз, на фоні переговорів, що відбуваються. І це частина тонкої багатоступеневої гри Путіна та його оточення.

В інформаційних диверсіях росіяни, як і раніше, використовують в основному TikTok та Telegram. Там спецслужби РФ поширюють інформацію про вуличні заворушення у різних регіонах України. І одночасно закликають реальних громадян до масових акцій протесту, пропонуючи гроші за участь у мітингах.

Почну з ключового і очевидного постулату: протести і заворушення під час зовнішньої агресії може ініціювати тільки ворог. В умовах повномасштабної війни такі протести небезпечні для самого існування держави, а тому працюють на РФ.

Мабуть, нікому не треба пояснювати, що для України зараз особливо актуально бути єдиною, щоб захистити свої інтереси. Але водночас це розуміють і росіяни, намагаюсь розхитати ситуацію і створюючи провокації.

"Розкачати Майдан" у Кремлі пробують вже не вперше. Зі святою вірою, що всього можна досягти "баблом і технологіями".

Сумнівів, що Кремль чекає черговий провал, мабуть, ні у кого немає. А попередження СБУ у першу чергу розраховано на тих, хто може бути несвідомо втягнутий в провокацію спецслужб ворога. Всіх, хто за гроші буде намагатись організувати протести під час війни, СБУ вже зараз попереджає про жорстке покарання.

Тут варто зацитувати норму закону: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, особливо в умовах воєнного стану, караються 10 роками за ґратами. Щиро сподіваюсь, що в Україні не знайдеться багато ідіотів, які готові ризикнути і за російські рублі опинитись на тривалий термін за ґратами.

Джерело:facebook.com

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