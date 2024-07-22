Російський флот в акваторії Чорного моря більше ніколи не домінуватиме

Президент В.Зеленський підписав указ щодо нової Стратегії морської безпеки України, як морської держави, яка має вихід до Чорного і Азовського морів, та має військово-морські сили, які забезпечують національні інтереси. Морська акваторія стала одним з театрів воєнних дій російсько-української війни. РФ тимчасово окупувала все азовське узбережжя, але зазнала поразки у Чорному морі, тому російський флот змушений ганебно втікати з Криму у порти Кавказу. Україна змогла самостійно прокласти і забезпечити безпеку тимчасового морського коридору для експорту продовольства після виходу РФ із "зернових угод". Повномасштабна війна змінила баланс сил у всьому Чорноморському регіоні, відтепер російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме.

Україна є морською державою, яка здійснює протидію неспровокованій широкомасштабній збройній російській агресії, зокрема з морських напрямків у Чорному і Азовському морях. Відновлення контролю України над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами є життєво важливими для існування і розвитку Української держави. Україна має найбільшу серед країн Азово-Чорноморського басейну довжину морського узбережжя – 2759,2 кілометра. Україна встановила ширину свого територіального моря у 12 морських миль. На українському шельфі Азовського та Чорного морів розвідано значні запаси корисних копалин. Прогнозні ресурси вуглеводнів оцінюються в 2,3 млрд тон умовного палива. Водночас їхні поклади на українській ділянці шельфу Чорного моря розвідані лише на 4-5%. У межах виключної морської економічної зони України прогнозні ресурси природного газу становлять 1751 млрд куб. метрів, тоді як розвідані запаси – 48 млрд куб. метрів. Тому російський широкомасштабний напад на Україну має завданням пограбування величезних українських природних ресурсів вартістю у 14 трильйони доларів.

Україна робить вагомий внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки шляхом експорту власної високоякісної продукції агропромислового комплексу. Але бойові дії Російської Федерації, заподіяння шкоди населенню, економіці та довкіллю приморських регіонів, блокування морських портів та морського узбережжя України призвели до суттєвого скорочення експорту продовольства і загострили проблему голоду у світі.

Метою Стратегії морської безпеки України є забезпечення готовності для ефективного запобігання та реагування на загрози морській безпеці України, які виникають на прибережних територіях, у її морських просторах. Росія стала джерелом довгострокових системних загроз національній безпеці України й інших держав Чорноморського регіону, Середземномор'я, а також глобальній безпеці. РФ окупувала Азовське море та частину Чорного моря, завдає ракетні та авіаційні удари по території України з моря, встановила міни в морських і річкових просторах України, блокує порти та узбережжя України, здійснює напади на кораблі й торговельні судна, системно руйнує українські морські та річкові інфраструктурні об'єкти, зокрема портову інфраструктуру, і перешкоджає вільному судноплавству, економічній, іншій діяльності в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Негативний вплив на морське середовище відбувається внаслідок маневрування військових кораблів і суден РФ, запусків з надводних кораблів та підводних човнів ракет, впливу відпрацьованого палива, яке потрапляє в море, шкоди довкіллю від мін, потоплених кораблів і збитих ракет, руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, що призвела до техногенної катастрофи, а також хімічного забруднення токсичними речовинами, що потрапляють у море зі стоками, внаслідок бойових дій на суші.

Цілями України у справі забезпечення морської безпеки є деокупація тимчасово окупованих узбережжя, районів внутрішніх вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України. Необхідне забезпечення державного суверенітету у морських просторах України, її сталого розвитку як морської та річкової держави, отримання компенсацій за спричинені агресором втрати, відбудова морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій, а також відновлення деокупованих територій. Дуже важливим є відновлення й підтримання міжнародного миру і безпеки в Азовському, Чорному морях і Керченській протоці відповідно до вимог Статуту ООН та Конвенції з морського права, подолання наслідків ведення бойових дій, техногенних та екологічних катастроф, запобігання забрудненню Азовського і Чорного морів, річок, поліпшення їх екологічного стану.

Реалізація Стратегії морської безпеки України буде здійснюватися з дотриманням принципів і норм міжнародного морського і гуманітарного права. Реалізація цієї Стратегії сприятиме створенню умов для припинення агресії РФ в українських морських просторах, деокупації тимчасово окупованих районів внутрішніх вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України. Будуть знешкоджуватися міни, встановлені державою-агресором, в українських морських просторах та портах, забезпечено вільне судноплавство в українських морських просторах, покращено екологічний стан Чорного та Азовського морів. Що особливо важливо, то будуть зміцнені позиції України на стратегічному шляху до набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.