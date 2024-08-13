Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Російська зовнішньоекономічна діяльність у Європі скорочується.

За даними російської митниці експорт російської продукції до Європи за рік скоротився на 33,8%, до $31,7 млрд.

При цьому за іншими напрямками спостерігається зростання: експорт до Азії збільшився на 8,5% (до $156,2 млрд), до Америки – на 14,2% (до $6,7 млрд), до Африки – на 23,5% (до $12,3 млрд).

Імпорт же у Росію за рік скоротився в усіх напрямках.

Так, постачання з Європи знизилися на 14,1% (до $34,9 млрд), з Америки – на 15,8% (до $6,9 млрд).

•2•

Один із найбільших російських брокерів закрив виведення юанів з рахунків.

Брокер "БКС Світ Інвестицій" з 13 серпня призупинить введення та виведення юанів з брокерських рахунків.

Таке рішення брокер пояснив ускладненням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях та збільшенням часу під час введення/виведення валюти та розрахунків угод.

Юані не можна буде виводити на рахунки у всіх зовнішніх банках, зокрема БКС Банку.

Поповнювати брокерські рахунки в юанях через зовнішні банки та БКС Банк також не можна буде.

•3•

Російські банки борються за юань, оскільки дефіцит ліквідності подвоюється.

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Посилення санкцій США стримує надходження юаня до Росії, змушуючи місцевих кредиторів позичати валюту за вищою ставкою у центрального банку.

Китай став головним торговим партнером Росії після того, як Кремль був відірваний від західних ринків через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році.

На тлі "безмежної дружби" Москви та Пекіна близько 240 мільярдів доларів імпорту та експорту тепер майже повністю оцінюються в юанях.

Але є все більше доказів того, що китайські банки бояться бути покараними за непряме фінансування російської військової машини у рамках останніх розширених санкцій США, оголошених у червні.

Оскільки ліквідність юанів у Росії всихає, фірми все частіше звертаються до використання свопів юанів із Банком Росії – операцій, які раніше розглядалися як крайній дорогий засіб.

Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, підскочив до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів) у серпні порівняно з 10 мільярдами юанів у червні.

Російський грошовий ринок юанів не відновився, що говорить про те, що російські банки намагаються знайти надійні обхідні шляхи. Банк Росії заповнює прогалину, яку, ймовірно, залишили філії приватних банків Китаю у Росії.

Вищі витрати в юанях можуть означати менший обсяг торгівлі з Китаєм, основним джерелом імпорту Росії.

Якщо експорт Китаю до Росії – прямий чи перевантажувальний – знизиться у другій половині року, Вашингтон зможе претендувати на значну перемогу у війні санкцій проти Росії, а здатність юаня служити альтернативою долара буде меншою.

•4•

Чистий прибуток російської алмазодобувної компанії "Алроси" скоротився на 34% за півріччя.

Консолідований виторг за січень-червень знизився на 5%.

Собівартість продажів збільшилася на 14% рік до року.

Запаси алмазів за даними на 30 червня знизились на 31,9% рік до року, запаси діамантів – на 23,51% рік до року.

•5•

Військово-морські сили Росії тренувалися завдавати ударів по об'єктах у Європі ракетами, здатними нести ядерну зброю.

Військово-морський флот Росії під час навчань відпрацьовував ядерні удари по країнах Європи на випадок потенційного конфлікту з НАТО. Це випливає із секретних документів, підготовлених у період із 2008 по 2014 рік.

Отримані документи, підготовлені для російських офіцерів, містять список цілей для ракет, здатних нести як звичайний, і ядерний заряд. Загалом на картах, створених для презентації, зазначено 32 цілі для російського флоту в Європі.

Так, Балтійський флот Росії повинен буде атакувати об'єкти у Норвегії та Німеччині.

Північний флот, у свою чергу, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.

Головним пріоритетом у разі конфлікту з НАТО у документах названо послаблення військового та економічного потенціалу супротивника. Також у них згадується варіант "демонстративного удару" – підрив ядерної зброї у віддаленому районі для "залякування західних країн".

Такий удар має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї".

Крім того, у документах наголошується на перевазі застосування ядерної зброї на ранній стадії конфлікту.

Також йдеться про те, що висока маневровість флоту дозволяє завдавати раптових та масованих ударів з різних напрямків.

Однак уточнюється, що ядерна зброя має бути використана у поєднанні з іншими засобами ураження.

Навчання нестратегічних ядерних сил, які Росія провела у червні, показали, що зазначений підхід досі відповідає російській доктрині. У ході навчань російські військові відпрацьовували навантаження протикорабельних крилатих ракет П-270 на ракетні катери в Калінінграді, де, за даними НАТО, зберігається запас тактичних ядерних боєголовок.

•6•

Казахстанська компанія "Аджип каспіан сі" (Agip Caspian Sea), "дочка" італійської Eni, розпочала постачання казахстанської нафти до Німеччини трубопроводом "Дружба".

У червні обсяг відвантаження сировини Eni, що поставляється цим трубопроводом транзитом через територію Росії, склав близько 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьою компанією з Казахстану, яка експортує нафту до Німеччини по "Дружбі" – після "Карачаганак петроліум оперейтинг" (оператор родовища Карачаганак) та Inpex North Caspian Sea ("дочка" японської Inpex).

Постачання російської нафти "Дружбою" до Німеччини припинилося на початку 2023 року.

Російські компанії не можуть здійснювати прокачування нафти цим маршрутом до Німеччини і Польщі через санкції Євросоюзу щодо північної гілки нафтопроводу.

•7•

У північній частині Егейського моря збільшуються завантаження російського дизельного пального з судна на судно.

Трейдери переміщують російські дизельні вантажі до нового місця завантаження "судно-судно" (STS) у північній частині Егейського моря, оскільки санкції Заходу поширюються на судна, що перевозять паливо, завантажене в російських портах.

Оскільки у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, трейдери перенаправили експорт дизеля з російських портів до Бразилії, Туреччини, країн Африки, Азії та завантажень STS.

Завантаження STS ускладнюють західним країнам відстеження торгівлі російськими нафтопродуктами.

Згідно з даними LSEG, у липні щонайменше чотири судна, що перевозили близько 123 тис. метричних тонн дизельного пального та газойлю, завантажені в російських чорноморських портах Тамань і Туапсе, відправилися для перевантаження у нейтральні води на південь від грецького острова Хіос.

Згідно з даними трейдерів і судноплавства, ще три судна були завантажені у Туапсе загальним обсягом близько 100 тис. тонн газойлю у серпні, і вони також прямують до STS на південь від островів у північній частині Егейського моря.

•8•

США відновлюють виробництво урану у Вайомінгу.

Американська компанія Uranium Energy повідомила у вівторок, що відновила виробництво урану на своєму підприємстві Christensen Ranch у Вайомінгу, а поставки очікуються у листопаді або грудні.

Уран є найбільш широко використовуваним паливом для ядерної енергетики. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, з глобальним поштовхом до чистої енергії до 2050 року виробництво атомної енергії може зрости приблизно вдвічі, а отже зростуть і поставки.

Через відновлення цін на уран шахтарі планують відновити роботу недіючих шахт, щоб збільшити внутрішні постачання палива для ядерних реакторів у той час, коли країна отримувала більшу частину палива з Росії.