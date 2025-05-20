Розкішні готелі в Марбельї: ідеальний притулок на Коста-дель-Соль

Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку на узбережжі Середземного моря, Марбелья – саме те, що вам потрібно. Це місто в Андалусії поєднує чарівність історії, красу природи та розкіш сучасності.

Марбелья – це не лише шикарні пляжі, поля для гольфу, яхт-клуби та готелі високого класу, хоча вони й приваблюють знаменитостей і туристів з усього світу. Це також місто з багатою культурною спадщиною, що відображає вплив римлян, арабів і християн на його архітектуру та звичаї. Тут ви можете відвідати стародавні руїни, середньовічний замок, величний собор, а також численні музеї та галереї.

А ще, звісно, неймовірно смачна їжа. Ви можете насолоджуватися місцевою кухнею, заснованою на свіжих продуктах, рибі та морепродуктах, а також скуштувати відомі вина та херес.

Щоб зробити вашу подорож по-справжньому незабутньою, ми розповімо про найкращі готелі Марбельї, які пропонують якісний сервіс, комфорт, краєвиди та розваги для вас і вашої родини.

Nobu Hotel Marbella

Тут розкіш і розваги переплітаються на берегах Середземного моря. У Nobu ви знайдете номери з відкритим плануванням, обладнані просторими терасами, що відкривають чудові краєвиди. Кремові тони, світле дерево та нотки сучасного прибережного стилю створюють унікальну атмосферу.

Адреса: Bulevar Principe Alfonso von Hohenlohe, s/n, 29602 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 952 77 85 85

Вебсайт: https://marbella.nobuhotels.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Після насиченого дня розслабтеся біля приватного басейну з освіжаючими напоями та коктейлями. А для максимального релаксу відвідайте фітнес-центр, де можна зарядитися енергією або просто відпочити.

Гості Nobu мають доступ до цілодобового обслуговування номерів, пріоритетного бронювання в ресторані та зручностей, які роблять перебування незабутнім.

Nobu Hotel Marbella – один із найкращих готелів Марбельї. Це місце, де розкіш, смак і розваги зливаються в одну дивовижну пригоду.

Alanda Marbella Hotel

Найкращі краєвиди в чудових готелях Марбельї. Джерело: Image by Manolo Franco from the Pixabay website

Тут комфорт і затишок зустрічаються на берегах Середземного моря. Ідеальне розташування, у пішій доступності до піщаних пляжів і бірюзових вод, робить Alanda особливим.

Адреса: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n, 29602 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 952 89 96 00

Вебсайт: https://alandamarbellahotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Номери Alanda обладнані просторими терасами та всім необхідним для комфортного перебування, включно з:

Відкритим басейном для любителів комфорту.

Безкоштовним Wi-Fi – залишайтеся на зв’язку в будь-який час.

Кондиціонером і телевізором – дивіться улюблені шоу в прохолоді.

Alanda Marbella Hotel – це розкішний готель Марбельї для незабутньої відпустки.

Hard Rock Hotel Marbella - Puerto Banús

Тут рок-н-рол зустрічається з розкішшю, і кожен гість стає легендою. Кожен номер просякнутий надзвичайною енергією. Тут також проходять дивовижні музичні виступи, і ви самі станете частиною мелодії.

Адреса: Urbanización Nueva Andalucía, s/n, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 951 55 20 50

Вебсайт: https://hotel.hardrock.com/marbella/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Hard Rock пропонує різноманітну та неперевершену кулінарну пропозицію. Від вишуканих страв до смачних коктейлів – тут знайдеться щось для найвибагливіших гурманів.

Hard Rock також пропонує спа-ритуали, гармонійні процедури для тіла й душі. Розслабтеся біля басейнів, поніжтеся в гарячих джакузі та зарядіться енергією з Rock Om Yoga.

Hard Rock Hotel Marbella – це ексклюзивний готель у Марбельї. Ідеальне місце для ділових зустрічей і розкішних весіль.

Occidental Puerto Banús

Неймовірні басейни в топових готелях Марбельї. Джерело: Image by Adam from Pixabay

Затишний притулок у самому серці Пуерто-Банус, де розкіш і релаксація зливаються в гармонійному танці. Запрошуємо зазирнути в цей чарівний світ, розташований на Коста-дель-Соль у Марбельї.

Адреса: Av. Rotary Internacional, s/n, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 851 81 40 00

Вебсайт: https://www.barcelo.com/es-es/occidental-puerto-banus

Рейтинг: 4.1 ⭐

Occidental Puerto Banús розташований за кілька метрів від пляжу. Просто вийдіть за двері та пориньте в сонячні хвилі. Тут ви також знайдете такі зручності:

Басейни та релаксація : 2 басейни – один для дорослих і один для дітей. Забудьте про турботи та розслабтеся на шезлонгах.

: 2 басейни – один для дорослих і один для дітей. Забудьте про турботи та розслабтеся на шезлонгах. Апартаменти з краєвидом : Ваш номер із терасою чи балконом обіцяє захопливі краєвиди. Снідайте з видом на басейн або насолоджуйтеся заходом сонця.

: Ваш номер із терасою чи балконом обіцяє захопливі краєвиди. Снідайте з видом на басейн або насолоджуйтеся заходом сонця. Енергія Пуерто-Банус: Марбелья пропонує не лише пляжі, а й розкішний шопінг, ресторани та нічне життя – усе в пішій доступності.

Occidental Puerto Banús – ідеальний готель Марбельї для незабутнього сонячного досвіду.

Senator Marbella Spa Hotel

Спа-готель, розташований за 300 метрів від пляжу Гвадальпін, із басейном на даху, що відкриває чудові морські краєвиди.

Адреса: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 97, 29600 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 952 76 40 80

Вебсайт: https://www.senatormarbellaspahotel.com/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Senator Marbella Spa – це оазис розкоші та релаксації на узбережжі, що пропонує:

Спа та басейн на даху : Пориньте в моменти спокою, купаючись у воді з панорамним видом на безкрайній горизонт.

: Пориньте в моменти спокою, купаючись у воді з панорамним видом на безкрайній горизонт. Безкоштовний Wi-Fi : Часи змінюються, але залишатися на зв’язку зі світом важливо. Діліться враженнями з друзями та рідними з комфорту вашого затишного номера.

: Часи змінюються, але залишатися на зв’язку зі світом важливо. Діліться враженнями з друзями та рідними з комфорту вашого затишного номера. Просторі номери: Відпочиньте в комфортних номерах із кондиціонером і телевізором, насолоджуючись затишною атмосферою після дня на пляжі чи прогулянок містом.

Завдяки зручному розташуванню, лише за кілька кроків від моря, Senator Marbella Spa пропонує унікальну можливість. Пісок, хвилі та свіже повітря – усе поруч.

Senator Marbella Spa Hotel – це комфортний притулок у Марбельї, де кожна деталь створена для вашого комфорту та задоволення.

Hotel Lima

Шикарні пляжі поблизу готелів у Марбельї. Джерело: Image ruledis21 from the Pixabay website

Сучасний готель, розташований за 100 метрів від пляжу в курортній Марбельї. Пропонує сніданок, включений у ціну, безкоштовний Wi-Fi та номери з кондиціонером і мінібаром.

Адреса: Av. Antonio Belón, 2, 29602 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 679 56 87 46

Вебсайт: https://hotellimamarbella.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Hotel Lima із радістю вітає своїх гостей на узбережжі. Тут ви знайдете:

Близькість до пляжу : Уявіть ранкову прогулянку м’яким піском під акомпанемент шуму хвиль.

: Уявіть ранкову прогулянку м’яким піском під акомпанемент шуму хвиль. Сніданок включено : Починайте день із вишуканого сніданку, уже включеного в ціну. Смачні страви та свіжа кава – що може бути краще?

: Починайте день із вишуканого сніданку, уже включеного в ціну. Смачні страви та свіжа кава – що може бути краще? Комфортні номери з кондиціонером і мінібаром: Просторі, затишні номери чекають на вас після насиченого дня. Розслабтеся в комфортній атмосфері.

Hotel Lima – це провідний готель Марбельї, найкраще місце для комфортного та унікального відпочинку.

Hotel Central Boutique

Затишний готель, розташований на тихій вулиці в Старому місті Марбельї, за 5 хвилин ходьби від пляжу. Пропонує безкоштовний Wi-Fi, плазмовий телевізор і власну ванну кімнату в кожному номері.

Адреса: C/ San Ramón, 15, 29603 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 952 90 24 42

Вебсайт: https://hotels.cloudbeds.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Central Boutique – це унікальний притулок для найкращих моментів у тиші. Він пропонує гостям:

Сучасні зручності : Розслабтеся з плазмовим телевізором після дня на пляжі. Безкоштовний Wi-Fi дозволяє залишатися на зв’язку зі світом.

: Розслабтеся з плазмовим телевізором після дня на пляжі. Безкоштовний Wi-Fi дозволяє залишатися на зв’язку зі світом. Власна ванна кімната : Освіжіться після прогулянок вуличками Старого міста. Це ваш оазис комфорту та приватності.

: Освіжіться після прогулянок вуличками Старого міста. Це ваш оазис комфорту та приватності. Тиха вулиця: Зручне розташування робить його ідеальним для спокійного відпочинку. Насолоджуйтеся тишею та комфортом, попри близькість до центру міста.

Central Boutique – це чарівний готель у Марбельї, де тиша та приватність забезпечують незабутній досвід.

Amàre Beach Hotel Marbella

Комфорт і релаксація в готелях Марбельї. Джерело: Image by Q K from Pixabay

Топовий готель лише для дорослих із відкритим басейном, спа, рестораном і баром. Розташований на набережній, за 15 хвилин ходьби від Старого міста Марбельї.

Адреса: Av. Severo Ochoa, 8, 29603 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 951 56 20 83

Вебсайт: https://www.amarehotels.com/amare-marbella/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Amàre Beach – це унікальне місце, яке поєднує всі сучасні та необхідні елементи для приємного відпочинку. Ось деякі цікаві особливості:

Amàre Club : Місце для релаксу на берегах Середземного моря. Дерев’яні настили ведуть до ексклюзивної пляжної зони, де на вас чекають комфортні шезлонги з обслуговуванням офіціантів і чудовий ресторан під акомпанемент живої музики від діджея.

: Місце для релаксу на берегах Середземного моря. Дерев’яні настили ведуть до ексклюзивної пляжної зони, де на вас чекають комфортні шезлонги з обслуговуванням офіціантів і чудовий ресторан під акомпанемент живої музики від діджея. Amàre Pool : Розслабтеся на просторих шезлонгах, освіжіться в басейні, відпочиньте в джакузі або насолоджуйтеся шампанським, відпочиваючи на балінезійському ліжку.

: Розслабтеся на просторих шезлонгах, освіжіться в басейні, відпочиньте в джакузі або насолоджуйтеся шампанським, відпочиваючи на балінезійському ліжку. Ресторан і бар: Насолоджуйтесь найсмачнішими інгредієнтами середземноморської дієти в традиційних рецептах і новаторських стравах від шеф-кухаря. І, звісно, скуштуйте фірмові коктейлі.

Amàre Beach пропонує концепцію, створену для тих, хто шукає абсолютної досконалості. Персоналізовані послуги, VIP-зони та подарунки роблять ваше перебування винятковим.

Amàre Beach Hotel Marbella – це більше, ніж просто розкішне місце; це магічний досвід і невимовні емоції.

Hotel Fuerte Marbella

Розташований у історичному закладі, який поєднує стиль невимушеної розкоші та затишну атмосферу, цей готель зручно розміщений прямо на набережній. З історією, що налічує понад 60 років, це один із найстаріших готелів Марбельї.

Адреса: C. el Fuerte, s/n, 29602 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 951 56 20 04

Вебсайт: https://www.elfuertemarbella.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

На вас чекають захопливі краєвиди середземноморського горизонту та захоплюючі прогулянки набережною, а також:

Дизайн інтер’єру : Готель вирізняється теплою середземноморською атмосферою всередині, поєднуючи позачасову класику та якість.

: Готель вирізняється теплою середземноморською атмосферою всередині, поєднуючи позачасову класику та якість. Гастрономія найвищого класу : Насолоджуйтесь вишуканим меню середземноморської кухні, приготованим зі свіжих місцевих продуктів. Увечері ресторан перетворюється на класичний заклад із меню à la carte, а вранці гості насолоджуються різноманітним сніданком у форматі шведського столу.

: Насолоджуйтесь вишуканим меню середземноморської кухні, приготованим зі свіжих місцевих продуктів. Увечері ресторан перетворюється на класичний заклад із меню à la carte, а вранці гості насолоджуються різноманітним сніданком у форматі шведського столу. Унікальні номери з видом на море: Створені, щоб передати тепло та характер Марбельї, просторі номери наповнені стильним дизайном і приємним освітленням.

Hotel Fuerte Marbella – це чудовий готель Марбельї, де розкіш і морська магія зливаються в одну дивовижну пригоду.

Hotel Don Pepe Gran Meliá

Чудові краєвиди з вікон номерів готелів у Марбельї. Джерело: Image by Albrecht Fietz from the Pixabay website

Справжній райський куточок, розташований прямо на пляжі. Ви можете просто спуститися до пляжу та насолоджуватися сонцем і хвилями.

Адреса: Via Hotel Don Pepe s/n, C. José Meliá, 29602 Marbella, Málaga, Іспанія

Телефон: +34 952 77 03 00

Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/spain/marbella/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Усі номери тут обладнані великими плазмовими телевізорами та безкоштовним Wi-Fi. Обирайте з різних категорій, включно з номерами з видом на море, сад або гори. Готель також пропонує додаткові зручності:

Басейни та спа: Два відкриті басейни, оточені пишними садами. Спа пропонує релаксацію в турецькій лазні, джакузі та сауні, а також різноманітні масажі та процедури.

Тенісні корти : Відкриті тенісні корти доступні для любителів активного відпочинку. Візьміть ракетку та продемонструйте свої навички.

: Відкриті тенісні корти доступні для любителів активного відпочинку. Візьміть ракетку та продемонструйте свої навички. Гастрономічні насолоди: Ресторан готелю спеціалізується на стейках, середземноморській кухні та барбекю. Ресторан Tahini пропонує японську кухню з видом на океан.

Don Pepe Gran Meliá – це унікальний готель Марбельї, який обіцяє справжню прибережну пригоду.

Це враження, які залишають готелі Марбельї. Тут кожен знайде свій куточок сонячного раю за доступною ціною на будь-який смак. Насолоджуйтеся подорожжю!