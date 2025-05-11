Розкішні курорти ''все включено'' в Греції: де провести королівську відпустку цього літа, не розорившись

Греція – одна з казкових локацій, яку часто обирають мандрівники для розкішної відпустки, сповненої яскравих емоцій і пригод. Вона завжди радує туристів сонячними пляжами, приголомшливою кухнею та ексклюзивним курортним сервісом. Сьогодні готелі Греції зазнали кардинальних змін, пропонуючи гостям королівські номери з елітними зручностями та шикарними меню з великою кількістю страв середземноморської та міжнародної кухні.

Якщо ви мрієте організувати незабутню відпустку, яка виконає всі ваші бажання, вирушайте до одного з найкращих курортів Греції з опцією "все включено". Тут немає потреби постійно контролювати фінансові витрати – сплативши один раз, ви отримуєте повний пакет зручностей і послуг, гідних монархів.

Чудові курорти Греції рівномірно розподілені по всій гостинній країні, включно з мальовничими островами Родос, Корфу та Крит. Ви можете обрати великий заклад із бірюзовими басейнами та багатим переліком розваг або бутиковий готель із акцентом на приватність і персоналізований сервіс.

Ми пропонуємо вам огляд чудових курортів Греції з опцією "все включено", які ідеально підходять для медового місяця та сімейного відпочинку з дітьми. Дорослі завжди цінують спа-центри з розкішними процедурами для обличчя та тіла, тоді як діти насолоджуються творчими заняттями та веселими активностями на спеціально обладнаних майданчиках. Завжди враховуйте, що мандрівники отримують вигідні знижки та бонусні пропозиції при ранньому бронюванні номерів. Дизайнерське оформлення номерів, бірюзові басейни, розкішні меню з широкими винними та коктейльними картами – усе це допомагає відчути переваги п’ятизіркової відпустки "все включено" без нудних обмежень.

Daios Cove Luxury Resort & Villas, Крит

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

У північно-східній частині Криту розташувався Daios Cove Luxury Resort & Villas, один із популярних курортів Греції з опцією "все включено". Усе тут сприяє шикарному відпочинку, починаючи від інтер’єру номерів і закінчуючи багатим вибором розваг. Для мандрівників ретельно підготовлені студії, люкси та вілли з затишними вітальнями та розкішними мармуровими ванними кімнатами.

Мандрівники занурюються у світ безумовного комфорту завдяки таким зручностям:

Функціональна техніка, включно з телевізорами з плоским екраном.

Безкоштовний доступ до інтернету.

Тропічний душ у ванній для приємного розслаблення.

Готель розташований на мальовничому схилі пагорба, що дозволяє насолоджуватися панорамними видами на бірюзову затоку, де гості можуть купатися. Варіанти королівського дозвілля тут численні. Є 165 басейнів із чистою морською водою та величезний спа-центр із відновлювальними та омолоджувальними процедурами.

Daios Cove Luxury Resort & Villas розташований неподалік від бірюзової затоки. Джерело: Fripik

Для незабутнього гастрономічного досвіду ресторани курорту запрошують до:

Pangea з дивовижними сніданками та приголомшливими видами на водні пейзажі. Гості приємно вражені смаком м’ясних і рибних делікатесів, розкішної випічки та десертів. Увечері проводяться барвисті тематичні вечори з дегустацією чудових страв і напоїв.

з дивовижними сніданками та приголомшливими видами на водні пейзажі. Гості приємно вражені смаком м’ясних і рибних делікатесів, розкішної випічки та десертів. Увечері проводяться барвисті тематичні вечори з дегустацією чудових страв і напоїв. Greek Tavern, яка радує гостей закусками зі соковитих овочів і свіжовиловленої риби. Благородне вино допомагає створити ідеальну картину відпочинку біля моря з танцюючими хвилями.

Мандрівники проводять дозвілля, граючи в теніс на обладнаних кортах або плаваючи в басейнах. Для дітей є дитячий клуб із веселими активностями та навчальними заняттями. Курорт має просторий конференц-центр площею 2 тисячі квадратних метрів.

Любителі спорту будуть раді відвідати боксерський зал BXR. А відчути себе на вершині блаженства можна у фінській сауні або на затишному пляжі, ідеальному місці для екзотичного відпочинку та фотосесій.

Орієнтир вартості

Вартість проживання в Daios Cove Luxury Resort & Villas залежить від дати бронювання та обраного тарифу. Тут можна зайняти красивий номер із розкішними зручностями від €270. Готель пропонує як пакети "все включено", так і напівпансіон.

Вебсайт: https://www.daioscovecrete.com/

Адреса: Βαθύ, Kritsa 721 00, Греція

Телефон: +30 2841 888019

Amada Colossos Resort, Родос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Топові курорти Греції з опцією "все включено" по праву включають готель Amada Colossos, розташований на острові Родос. Його територію прикрашає пишний сад із тропічними рослинами. Гостям пропонується просторий піщаний пляж і 3 басейни з затишними зонами для дітей і дорослих.

Курорт запрошує гостей відпочити та наповнитися позитивною енергією в номерах із сучасним ремонтом, стильними меблями та практичними спліт-системами.

Чотири ресторани готелю радують гостей гастрономічним розмаїттям і дружелюбною атмосферою. Тут подають дивовижні делікатеси італійської, азійської та середземноморської кухні.

Сніданки та вечері у форматі шведського столу вирізняються не лише багатством смаків і ароматів, а й бездоганним сервісом. При замовленні пакета "Ultra All Inclusive" гості можуть насолоджуватися чудовим вибором алкогольних напоїв елітної якості. Варіантів драйвових розваг також чимало:

Катання на крутих гірках і атракціонах аквапарку.

Гра в теніс або пляжний волейбол на добре обладнаних майданчиках.

Заняття різними водними видами спорту.

Регулярно організовуються вечори грецької кухні з можливістю насолодитися божественними стравами від талановитих кухарів. А в затишному лаунджі так приємно сховатися від світу з келихом ігристого вина в компанії усміхнених співрозмовників.

Орієнтир вартості

В Amada Colossos можна забронювати затишне розміщення за досить доступною ціною – від €158 за ніч.

Вебсайт: https://amadacolossosresort.com/

Адреса: Επαρχιακή Οδός Ρόδου, Faliraki 851 00, Греція

Телефон: +30 2241 085502

Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, Халкідікі

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 з 5)

Топові курорти Греції з опцією "все включено" увінчує Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, який благородно розташувався на пляжі з білим піском в Агіа Параскеві, оточений віковими хвойними деревами. Його родзинкою є наявність на території термальних джерел із чудовими терапевтичними властивостями. Курорт пропонує не лише комфортне розміщення, а й чудові варіанти для дозвілля. У спа-центрі можна пройти курс терапевтичних масажів, а також косметичних і оздоровчих процедур, які допоможуть покращити здоров’я та настрій. Майстри використовують для процедур цілющий мед і натуральні оливкові олії.

Три бари та ресторани запрошують гостей у світ кулінарних насолод із розкішними букетами смаків і ароматів. Вінцем є середземноморські делікатеси, приготовані з органічних фермерських продуктів і овочів, вирощених у власному городі готелю.

Коли ви відчуєте приплив енергії після омолоджувальних процедур, вам напевно захочеться додати фізичної активності. Готель пропонує заняття йогою з досвідченими інструкторами та регулярні майстер-класи з живопису та гончарства, тож кожен знайде щось для себе. Готель має просторий зал для заходів на 350 осіб, тож ви можете проводити важливі зустрічі в комфортному середовищі. Ajul Luxury Hotel & Spa Resort – один із найкращих курортів Греції з опцією "все включено".

Орієнтир вартості

Готель пропонує просторий номер із першокласними зручностями від €212 за ніч. Це не захмарна сума, тож приїхати сюди заради відпочинку та відновлення однозначно варто.

Вебсайт для бронювання: https://www.ajulresort.com/

Адреса: Agia Paraskevi, Pallini 630 85, Греція

Телефон: +30 2374 047600

Brown Beach, острів Евія, Еретрія

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Brown Hotels, один із високо оцінених курортів Греції з опцією "все включено", запрошує відпочити по-королівськи на пляжі з молочно-білим піском. Гості можуть плавати не лише в морі, а й у бірюзовому відкритому басейні.

Курорт розташований у сонячній Еретрії та є частиною відомої мережі Brown Hotels із п’ятизірковим сервісом. Гості насолоджуються екскурсіями в стародавнє місто, включно з казковим Будинком мозаїк, античним храмом Діоніса та Будинком театру. Дружелюбні кафе та таверни, розкидані вздовж набережної Еретрії, манять мандрівників зупинитися на чашку ароматної кави та порцію повітряного десерту.

Гості Brown Hotels можуть плавати в морі або в басейні залежно від настрою. Джерело: Fripik

Номери в готелі зі смаком умебльовані елегантними меблями та оснащені необхідною технікою. Завдяки приватним балконам і ванним кімнатам із душем гості тут почуваються максимально затишно та розслаблено. Відпочивальників надихають магічні краєвиди на мальовничий сад, безкрайнє море та блакитний басейн, які відкриваються з вікон закладу.

У фітнес-центрі курорту можна підтримувати форму, обираючи найкращий комплекс вправ для себе. А майстри спа-центру роблять усе, щоб покращити настрій і відновити душевну гармонію гостей.

Готель розташований у вигідному географічному положенні, лише за 2 години їзди від міжнародного аеропорту Елефтеріос. Окрім стандартного переліку послуг, можна орендувати автомобіль або скористатися безкоштовною парковкою. Для малюків доступний дитячий майданчик.

Орієнтир вартості

Для бронювання стильного та добре обладнаного номера в Brown Beach не потрібна величезна сума грошей; €180 достатньо, щоб оплатити ніч перебування тут.

Офіційний вебсайт курорту: https://brownhotels.com/greece/evia

Адреса: Agia paskevi, Eretria 340 08, Греція

Телефон: +30 2229 440000

Ikos Oceania, Халкідікі

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Якщо ви хочете духовно оновитися та фізично відпочити, проведіть королівську відпустку "все включено" в Греції. Ваші вимоги до бездоганного комфорту та зразкового сервісу неодмінно задовольнить готель Ikos Oceania.

Переваги готелю очевидні:

Світлі номери з приємною атмосферою оснащені телевізорами з плоским екраном і супутниковими каналами та кавомашинами для кращого початку дня.

Насолоджуватися мальовничими місцевими пейзажами допомагають затишні балкони та тераси з меблями.

Гості можуть плавати та веселитися в приватному басейні лагунної форми в затоці Неа Муданья.

Особливої уваги заслуговує спа-центр найкращого курорту Греції з функціонально обладнаними процедурними кабінетами. Він має комфортний басейн із підігрівом і красиву гідромасажну ванну. Під час тренувань на кардіотренажерах фітнес-залу можна не лише підтримувати хороший м’язовий тонус, а й насолоджуватися розкішними видами на спокійне Егейське море.

Кулінарна сцена курорту також шикарна та різноманітна. Гостинні ресторани пропонують мандрівникам скуштувати чудові страви грецької та міжнародної кухні. Дуже популярні серед туристів пікантні делікатеси італійської та азійської кухні, які майстерно готують досвідчені шеф-кухарі.

Готель розташований неподалік від барвистого містечка Неа Муданья, куди зручно дістатися безкоштовним трансфером. За бажанням можна смачно поїсти в одному з ресторанів міста, і це також включено в пакет "все включено".

Серед розваг туристів почесне місце посідають активні ігри на тенісному корті та захопливі поїздки островом на автомобілі Tesla. До міжнародного аеропорту Салонік можна дістатися за півгодини.

Орієнтир вартості

Відчути дива Ikos Oceania можна від €302 за одну ніч, але повірте, ви будете задоволені рівнем сервісу та широкими можливостями для веселих активностей.

Вебсайт для додаткової інформації: https://ikosresorts.com/

Адреса: Ikos Oceania, Nea Moudania 632 00, Греція

Телефон: +30 2373 095100

Stella Island Luxury Resort & Spa, Крит

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Експерти з подорожей завжди включають Stella Island до списку курортів Греції з опцією "все включено". Це розкішний спа-готель із висококласним розміщенням та ексклюзивними послугами. Він розташований у природному раю Аналіпсі, неподалік від барвистого містечка Херсоніссос і пляжу з білим піском.

Номери готелю оформлені в приємних кольорах і з практичними меблями. Королівський відпочинок біля теплого моря ідеально доповнюють білосніжна білизна та халати, капці та косметика. Гурмани-мандрівники цінують красиві вілли та бунгало, які з’єднані з просторим басейном лагунної форми зручними доріжками.

Неподалік від Stella Island Luxury Resort & Spa знаходиться відоме грецьке містечко Херсоніссос із його оригінальною архітектурою та чудовими ресторанами. Джерело: Fripik

Гастрономічні заклади посідають важливе місце на курорті, пропонуючи скуштувати вишукану грецьку та міжнародну кухню. У ресторані з дерев’яною терасою, що нависає прямо над водою, умілі кулінари готують із любов’ю до гостей смачні страви з м’яса, сезонних овочів і морепродуктів.

Розкішні сніданки та обіди гармонійно доповнюються фантастичними видами на мальовниче узбережжя та бірюзовий басейн. А дружелюбний бар Cabana охоче ділиться з мандрівниками всіма секретами приготування екзотичних коктейлів і десертів.

Басейн – не єдине місце, де можна чудово провести дозвілля в Stella Island Resort. Кожен мандрівник обирає тут відповідні для себе заняття:

Відвідування оздоровчих процедур у спа-центрі.

Тренування в обладнаному фітнес-залі, який має тренажери TRX різного ступеня складності.

Гра в теніс на корті.

Відвідування занять йогою для підвищення витривалості та відновлення духовної гармонії.

Міжнародний аеропорт Іракліона розташований за 15 кілометрів від розкішного курорту Греції з опцією "все включено".

Орієнтир вартості

Забронюйте шикарний номер у готелі від €230, і ви відчуєте всі секрети грецької відпустки в казковій обстановці.

Вебсайт: https://stellaisland.gr/

Адреса: Stella Island, Analipsi 700 14, Греція

Телефон: +30 2897 501701

Michaelangelo Resort & Spa, Кос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Опинившись на території Michaelangelo, відпочивальники отримують рідкісну можливість довго милуватися неймовірними краєвидами острова Кос і Егейського моря. Усе тут організовано в найкращих традиціях рейтингових готелів Греції з опцією "все включено". Приватний пляж, просторі басейни, оточені шезлонгами, і ресторани високої кухні допомагають гостям насолоджуватися розкішною відпусткою в ідилічній локації.

Michaelangelo Resort and Spa запрошує гостей поніжитися в сауні, басейні з підігрівом або гідромасажній ванні спа-центру. Завдяки унікальній програмі Dine around відпочивальники можуть обрати відповідне місце для трапези з вишуканими меню та широкими алкогольними картами. На території курорту є кілька барів із багатим вибором коктейлів для найвибагливішого смаку. Творці закладу приділяють багато уваги спортивній тематиці. Тут є тенісний корт і комфортні зони для гри в міні-футбол і баскетбол.

Неподалік від Michaelangelo розташований курорт Агіос Фокас, відомий своїм гальковим пляжем і гостинними тавернами.

Орієнтир вартості

В одному з найкращих курортів Греції з опцією "все включено" можна забронювати розміщення за розумною ціною – від €120 за ніч.

Вебсайт для бронювання номерів: https://www.michelangelo.gr/

Адреса: Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αγ. Φωκάς-Ψαλίδι, Kos 853 00, Греція

Телефон: +30 2242 045900

Ми раді поділитися з вами списком найкращих курортів Греції з опцією "все включено", де ви зможете відчути всі переваги чудових зручностей і елітного сервісу з чарівними краєвидами з вікна. Це магічні локації, де час сповільнюється, а життєві цінності переосмислюються з перервою від повсякденних турбот і буденної метушні. Обирайте відповідний варіант для ваших майбутніх відпусток, і нехай попутний вітер наповнює ваші вітрила!