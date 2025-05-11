Роскошные курорты ''все включено'' в Греции: где провести королевский отпуск этим летом, не разорившись

Греция – одна из сказочных локаций, которую часто выбирают путешественники для роскошного отпуска, полного ярких эмоций и приключений. Она всегда радует туристов по солнечным пляжам, потрясающей кухне и эксклюзивному курортному сервису. Сегодня отели Греции претерпели кардинальные изменения, предлагая гостям королевские номера с элитными удобствами и шикарными меню с большим количеством блюд средиземноморской и международной кухни.

Если вы мечтаете организовать незабываемый отпуск, который исполнит все ваши желания, отправляйтесь в один из лучших курортов Греции с опцией "все включено". Здесь нет необходимости постоянно контролировать финансовые расходы – заплатив один раз, вы получаете полный пакет удобств и услуг, достойных монархов.

Прекрасные курорты Греции равномерно распределены по всей гостеприимной стране, включая живописные острова Родос, Корфу и Крит. Вы можете выбрать большое заведение с бирюзовыми бассейнами и богатым перечнем развлечений или бутиковый отель с акцентом на конфиденциальность и персонализированный сервис.

Мы предлагаем вам обзор замечательных курортов Греции с опцией "все включено", идеально подходящих для медового месяца и семейного отдыха с детьми. Взрослые всегда ценят спа-центры с роскошными процедурами для лица и тела, в то время как дети наслаждаются творческими занятиями и веселыми активностями на специально оборудованных площадках. Всегда учитывайте, что путешественники получают скидки и бонусные предложения при раннем бронировании номеров. Дизайнерское оформление номеров, бирюзовые бассейны, роскошные меню с широкими винными и коктейльными картами – это помогает почувствовать преимущества пятизвездочного отпуска "все включено" без скучных ограничений.

Daios Cove Luxury Resort & Villas, Крит

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

В северо-восточной части Крита расположился Daios Cove Luxury Resort & Villas, один из популярных курортов Греции с опцией "все включено". Все здесь способствует шикарному отдыху, начиная от интерьера номеров и заканчивая богатым выбором развлечений. Для путешественников тщательно подготовлены студии, люксы и виллы с уютными гостиными и роскошными мраморными ванными комнатами.

Путешественники погружаются в мир безусловного комфорта благодаря следующим удобствам:

Функциональная техника, включая телевизоры с плоским экраном.

Бесплатный доступ в интернет.

Тропический душ в ванной для приятного расслабления.

Отель расположен на живописном склоне холма, что позволяет наслаждаться панорамными видами на бирюзовый залив, где гости купаются. Варианты королевского досуга здесь многочисленны. В спа-центре имеется 165 бассейнов с чистой морской водой и огромный спа-центр с восстановительными и омолаживающими процедурами.

Daios Cove Luxury Resort & Villas расположен недалеко от бирюзового залива. Источник: Fripik

Для незабываемого гастрономического опыта рестораны курорта приглашают в:

Pangea с удивительными завтраками и потрясающими видами на водные пейзажи. Гости приятно удивлены вкусом мясных и рыбных деликатесов, роскошной выпечки и десертов. Вечером проводятся красочные тематические вечера с дегустацией отличных блюд и напитков.

с удивительными завтраками и потрясающими видами на водные пейзажи. Гости приятно удивлены вкусом мясных и рыбных деликатесов, роскошной выпечки и десертов. Вечером проводятся красочные тематические вечера с дегустацией отличных блюд и напитков. Greek Tavern, которая радует гостей закусками из сочных овощей и свежевыловленной рыбы. Благородное вино помогает создать идеальную картину отдыха у моря с танцующими волнами.

Путешественники проводят досуг, играя в теннис на оборудованных кортах или плавая в бассейнах. Для детей есть детский клуб с веселыми активностями и учебными занятиями. Курорт располагает просторным конференц-центром площадью 2 тысячи квадратных метров.

Любители спорта будут рады посетить боксерский зал BXR. А почувствовать себя на вершине блаженства можно в финской сауне или уютном пляже, идеальном месте для экзотического отдыха и фотосессий.

Ориентир стоимости

Стоимость проживания в Daios Cove Luxury Resort & Villas зависит от даты бронирования и выбранного тарифа. Здесь можно занять красивый номер с роскошными удобствами от €270. Отель предлагает как пакеты "все включено", так и полупансион.

Вебсайт : https://www.daioscovecrete.com/

Адрес : Βαθύ, Kritsa 721 00, Греция

Телефон : +30 2841 888019

Amada Colossos Resort, Родос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Топовые курорты Греции с опцией "все включено" по праву включают отель Amada Colossos, расположенный на острове Родос. Его территорию украшает пышный сад с тропическими растениями. В распоряжении гостей просторный песчаный пляж и 3 бассейна с уютными зонами для детей и взрослых.

Курорт приглашает гостей отдохнуть и наполниться положительной энергией в номерах с современным ремонтом, стильной мебелью и практичными сплит-системами.

Четыре ресторана отеля радуют гостей гастрономическим разнообразием и дружелюбной атмосферой. Здесь подают удивительные деликатесы итальянской, азиатской и средиземноморской кухни.

Завтраки и ужины в формате шведского стола отличаются не только богатством вкусов и ароматов, но и идеальным сервисом. При заказе пакета "Ultra All Inclusive" гости могут наслаждаться отличным выбором алкогольных напитков элитного качества. Вариантов драйвовых развлечений также немало:

Катание на крутых горках и аттракционах аквапарка.

Игра в теннис или пляжный волейбол на хорошо оборудованных площадках.

Занятия разными водными видами спорта.

Регулярно организуются вечера греческой кухни с возможностью насладиться божественными блюдами от талантливых поваров. А в уютном лаундже так приятно спрятаться от мира с бокалом игристого вина в компании улыбающихся собеседников.

Ориентир стоимости

В Amada Colossos можно забронировать уютное размещение по достаточно доступной цене – от €158 за ночь.

Вебсайт : https://amadacolossosresort.com/

Адрес : Επαρχιακή Οδός Ρόδου, Faliraki 851 00, Греция

Телефон : +30 2241 085502

Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, Халкидики

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Топовые курорты Греции с опцией "все включено" увенчивает Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, благородно расположившийся на пляже с белым песком в Агиа Параскеве, окруженный вековыми хвойными деревьями. Его изюминкой является наличие на территории термальных источников с превосходными терапевтическими свойствами. Курорт предлагает не только комфортное размещение, но и отличные варианты для досуга. В спа-центре можно пройти курс терапевтических массажей, а также косметических и оздоровительных процедур, которые помогут улучшить здоровье и настроение. Мастера используют для процедур лечебный мед и натуральные оливковые масла.

Три бара и рестораны приглашают гостей в мир кулинарных удовольствий с роскошными букетами вкусов и ароматов. Венцом являются средиземноморские деликатесы, приготовленные из органических фермерских продуктов и овощей, выращенных в собственном огороде.

Когда вы почувствуете приток энергии после омолаживающих процедур, вам наверняка захочется добавить физическую активность. Отель предлагает занятия йогой с опытными инструкторами и регулярные мастер-классы по живописи и гончарству, так что каждый найдет что-то для себя. Отель имеет просторный зал для мероприятий на 350 человек, так что вы можете проводить важные встречи в комфортной среде. Ajul Luxury Hotel & Spa Resort – один из самых лучших курортов Греции с опцией "все включено".

Ориентир стоимости

Отель предлагает просторный номер с первоклассными удобствами от €212 за ночь. Это не заоблачная сумма, так что приехать сюда ради отдыха и восстановления однозначно стоит.

Вебсайт для бронирования : https://www.ajulresort.com/

Адрес : Agia Paraskevi, Pallini 630 85, Греция

Телефон : +30 2374 047600

Brown Beach, остров Эвия, Эретрия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 из 5)

Brown Hotels, один из высоко оцененных курортов Греции с опцией "все включено", приглашает отдохнуть по-королевски на пляже с молочно-белым песком. Гости могут плавать не только в море, но и в открытом бирюзовом бассейне.

Курорт расположен в солнечной Эретрии и является частью известной сети Brown Hotels с пятизвездочным сервисом. Гости наслаждаются экскурсиями в древний город, включая сказочный Дом мозаик, античный храм Диониса и Дом театра. Дружественные кафе и таверны, разбросанные вдоль набережной Эретрии, манят путешественников остановиться на чашку ароматного кофе и порцию воздушного десерта.

Гости Brown Hotels могут плавать в море или бассейне в зависимости от настроения. Источник: Fripik

Номера в отеле со вкусом меблированы элегантной мебелью и оснащены необходимой техникой. Благодаря частным балконам и ванным комнатам с душем гости здесь чувствуют себя максимально уютно и спокойно. Отдыхающих вдохновляют магические виды на живописный сад, бескрайнее море и голубой бассейн, открывающиеся из окон заведения.

В фитнес-центре курорта можно поддерживать форму, выбирая лучший комплекс упражнений для себя. А мастера спа-центра делают все, чтобы улучшить настроение и восстановить душевную гармонию гостей.

Отель расположен в выгодном географическом положении, всего в 2 часах езды от международного аэропорта Элефтериос. Кроме стандартного перечня услуг можно арендовать автомобиль или воспользоваться бесплатной парковкой. Для малышей доступна детская площадка.

Ориентир стоимости

Для бронирования стильного и хорошо оборудованного номера Brown Beach не требуется огромная сумма денег; €180 достаточно, чтобы оплатить ночь пребывания здесь.

Официальный вебсайт курорта : https://brownhotels.com/greece/evia

Адрес : Agia paskevi, Eretria 340 08, Греция

Телефон : +30 2229 440000

Ikos Oceania, Халкидики

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Если вы хотите духовно обновиться и физически отдохнуть, проведите королевский отпуск "все включено" в Греции. Ваши требования к безупречному комфорту и образцовому сервису непременно удовлетворят отель Ikos Oceania.

Преимущества отеля очевидны:

Светлые номера с приятной атмосферой оснащены телевизорами с плоским экраном, спутниковыми каналами и кофемашиной для лучшего начала дня.

Наслаждаться живописными местными пейзажами помогают уютные балконы и террасы с мебелью.

Гости могут плавать и развлекаться в частном бассейне лагунной формы в заливе Неа Муданья.

Особого внимания заслуживает спа-центр лучшего курорта Греции с функционально оборудованными процедурными кабинетами. Он имеет комфортный бассейн с подогревом и красивую гидромассажную ванную. Во время тренировок на кардиотренажерах фитнес-зала можно не только поддерживать хороший мышечный тонус, но и наслаждаться роскошными видами спокойного Эгейского моря.

Кулинарная сцена курорта также шикарна и многообразна. Гостиные рестораны предлагают путешественникам отведать отличные блюда греческой и международной кухни. Очень популярны среди туристов пикантные деликатесы итальянской и азиатской кухни, мастерски готовящие опытные шеф-повара.

Отель расположен недалеко от красочного городка Неа Муданья, куда удобно добраться бесплатным трансфером. По желанию можно вкусно поесть в одном из ресторанов города и это также включено в пакет "все включено".

Среди развлечений туристов почетное место занимают активные игры на теннисном корте и увлекательные поездки по острову на автомобиле Tesla. До международного аэропорта Салоник можно добраться через полчаса.

Ориентир стоимости

Испытать чудеса Ikos Oceania можно от €302 за одну ночь, но поверьте, вы будете довольны уровнем сервиса и широкими возможностями для веселых активностей.

Вебсайт для дополнительной информации : https://ikosresorts.com/

Адрес : Ikos Oceania, Nea Moudania 632 00, Греция

Телефон : +30 2373 095100

Stella Island Luxury Resort & Spa, Крит

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Эксперты по путешествиям всегда включают Stella Island в список курортов Греции с опцией "все включено". Это роскошный спа-отель с высококлассным размещением и эксклюзивными услугами. Он расположен в природном раю Аналипсе, недалеко от красочного городка Херсониссос и пляжа с белым песком.

Номера отеля оформлены в приятных цветах и с практичной мебелью. Королевский отдых у теплого моря идеально дополняют белоснежное белье и халаты, тапочки и косметика. Гурманы-путешественники ценят красивые виллы и бунгало, соединенные с просторным бассейном лагунной формы удобными дорожками.

Недалеко от Stella Island Luxury Resort & Spa находится известный греческий городок Херсониссос с его оригинальной архитектурой и отличными ресторанами. Источник: Fripik

Гастрономические заведения занимают важное место на курорте, предлагая отведать изысканную греческую и международную кухню. В нависающем прямо над водой ресторане с деревянной террасой умелые кулинары готовят с любовью к гостям вкусные блюда из мяса, сезонных овощей и морепродуктов.

Роскошные завтраки и обеды гармонично дополняются фантастическими видами на живописное побережье и бирюзовый бассейн. А дружелюбный бар Cabana с готовностью делится с путешественниками всеми секретами приготовления экзотических коктейлей и десертов.

Бассейн – не единственное место, где можно отлично провести досуг в Stella Island Resort. Каждый путешественник выбирает здесь подходящие для себя занятия:

Посещение оздоровительных процедур в спа-центре.

Тренировка в оборудованном фитнес-зале, который имеет тренажеры TRX разной степени сложности.

Игра в теннис на корте.

Посещение занятий йогой для повышения выносливости и восстановления духовной гармонии.

Международный аэропорт Ираклиона расположен в 15 километрах от роскошного курорта Греции с опцией "все включено".

Ориентир стоимости

Забронируйте шикарный номер в отеле от €230 и вы почувствуете все секреты греческого отпуска в сказочной обстановке.

Вебсайт : https://stellaisland.gr/

Адрес : Stella Island, Analipsi 700 14, Греция

Телефон : +30 2897 501701

Michaelangelo Resort & Spa, Кос

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Оказавшись на территории Michaelangelo, отдыхающие получают редкую возможность долго любоваться невероятными видами острова Кос и Эгейского моря. Все здесь организовано в лучших традициях рейтинговых отелей Греции с опцией "все включено". Частный пляж, просторные бассейны, окруженные шезлонгами, и рестораны высокой кухни помогают гостям наслаждаться роскошным отпуском в идиллической локации.

Michaelangelo Resort and Spa приглашает гостей понежиться в сауне, бассейне с подогревом или гидромассажной ванной спа. Благодаря уникальной программе Dine around отдыхающие могут выбрать подходящее место для трапезы с изысканными меню и широкими алкогольными картами. На территории курорта есть несколько баров с богатым выбором коктейлей для самого взыскательного вкуса. Создатели заведения уделяют большое внимание спортивной тематике. Здесь есть теннисный корт и удобные зоны для игры в мини-футбол и баскетбол.

Недалеко от Michaelangelo расположен курорт Агиос Фокас, известный своим галечным пляжем и гостеприимными тавернами.

Ориентир стоимости

В одном из лучших курортов Греции с опцией "все включено" можно забронировать размещение по разумной цене – от €120 за ночь.

Вебсайт для бронирования номеров : https://www.michelangelo.gr/

Адрес : Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αγ. Φωκάς-Ψαλίδι, Kos 853 00, Греция

Телефон : +30 2242 045900

Мы рады поделиться с вами списком лучших курортов Греции с опцией "все включено", где вы сможете ощутить все преимущества отличных удобств и элитного сервиса с очаровательными видами из окна. Это магические локации, где время замедляется, а жизненные ценности переосмысливаются с перерывом от повседневных забот и обыденной суеты. Выбирайте подходящий вариант для ваших будущих отпусков, и пусть попутный ветер наполняет ваши паруса!