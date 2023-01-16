Ромовий напій Captain Morgan Spiced Gold
Captain Morgan – це ром із багатовіковою історією. Вперше про напій дізналися 1944 року. Ром швидко набирав популярності і завоював шанувальників у Штатах, Великій Британії, Канаді, а незабаром і по всій Європі.
Історія виникнення
Напій був виготовлений у 1944 році компанією Seagram. Засновником компанії є Семюел Бронфман. Саме Семюел почав виробляти ром у великій кількості. Будучи на Ямайці, Бронфман вперше спробував ром в аптеці Levy Brothers. Загадка напою полягала в тому, що в чистий ром додавалися прянощі та ароматні трави, після чого отриманий напій мав наполягати. Семюелу Бронфман дуже сподобався цей напій, і він офіційно набув права на його виготовлення у братів Леві.
У 1950 Seagram переводить виробничу потужність рому з Ямайки в Пуерто-Ріко. Основна причина – великі податки нових робочих місць.
У 1982 році ромовий напій капітан морган почав з'являтися із зображенням пірата на етикетці. Творцем зображення став Дон Мейц. У цьому року бренд вийшов ринку у Сполучених Штатах Америки.
У 2001 році марку Капітан Морган продали алкогольному конгломерату Diageo.
Легенда капітана
Історія капітана взята із біографії Генрі Моргана. Генрі народжений з 1635 р. У 1650 р. Генрі брав участь у морських битвах. У 27 років був капітаном свого піратського судна. У 1688 р. пірат помер від цирозу печінки. Похований Генрі як годиться. Але в 1692 р. землетрус занурив могилу в море.
Секрет виробництва
Автором рецептури напою Captain Morgan вважається Генрі Морган. Якщо вірити легенді, то технологія виробництва рому має такі етапи:
- вичавлювання цукрової тростини та добування чорної потоки;
- додавання дріжджів та води;
- бродіння;
- дистиляція у бочки з білого дуба;
- змішування.
Існує всього 12 сортів рому:
- Black;
- Black Spiced;
- Black Label;
- Lime Bite;
- Private Stock;
- Parrot Bay;
- 100 Proof;
- Silver Spiced;
- Tattoo;
- Original Spiced Gold;
- Original Spiced.
- Long Island Ice Tea.
Сорти змішуються в ідеальних пропорціях. Кожен шанувальник бренду Капітан Морган може скуштувати витончений смак продукту.