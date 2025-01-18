Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів і коштів на війну

Агенція Bloomberg повідомляє, що резерви Фонду національного добробуту Російської Федерації за три роки великої російсько-української війни скоротилися аж на 57%. Зараз у фонді залишилося тільки 37 млрд американських доларів

Отже, до кінця 2025 року, якщо Росія з такою ж інтенсивністю буде витрачати гроші на продовження російсько-української війни та підтримання хоча б якогось рівня соціальних стандартів РФ, то у Фонді національного добробуту взагалі закінчаться гроші. І це означатиме, що з початку 2026 року Росія буде змушена жити виключно на ті гроші, які вона зароблятиме від продажу нафти та газу, що досить ризиковано для режиму Володимира Путіна.

І в цій ситуації Москва буде залежати, по-перше, від нафтових цін на світовому ринку, по-друге - від стелі нафтових цін, які для неї можуть бути встановлені Заходом, якщо продовжиться російсько-українська війна, по-третє – від санкцій проти російських енергетичних гігантів, що вже були запроваджені чинною американською адміністрацією та можуть підтримуватися чи посилюватися новою адміністрацією Дональда Трампа. Відомо, що новообраний президент є прихильником розвитку американського нафтогазового сектору і йому не потрібні конкуренти.

По-четверте - від того, наскільки буде ефективним так званий тіньовий флот РФ, тобто всі ці танкери, на які США вже почали накладати санкції. А ці санкції своєю чергою примушують такі країни, як Китай чи Індія, які сьогодні головні споживачі російської нафти, відмовлятися від отримання сировини саме з цих танкерів. Таким чином РФ потрібно буде відшукувати нові й нові можливості, щоб постачати нафту до країн "третього світу" так званого Глобального Півдня.

П'яте: багато що буде залежати від того, наскільки Європа і далі буде готова отримувати російський скраплений газ. Тут є вже реальні проблеми, що пов'язані з готовністю європейських країн остаточно відмовитися від енергетичного співробітництва з РФ.

Ми прекрасно розуміємо, що в цій ситуації виключно на зароблені гроші можна не отримати соціальну стабільність в Росії, навіть якщо буде припинена російсько-українська війна. А найголовніше те, що тут неможливо нічого спланувати, бо зараз російський бюджет може спиратися як на очікувані нафтові доходи, так і на гроші Фонду національного добробуту. Тобто в очікуванні, що якщо нафтові доходи не будуть такими значними, як це передбачено в державному бюджеті РФ, можна буде замістити частину тих грошей, яких не вистачає, резервами.

Без резервів на Росію очікують проблеми, які можна порівняти з проблемами Радянського союзу в останню епоху його існування та перше десятиріччя так званої російської незалежності. "Епоха Бориса Єльцина", яку Путін намагається видати населенню за "кляті 90-ті", не тільки тому, що це був час умовної російської демократії, а ще й тому, що це був час стрімкого збідніння російського населення саме через відсутність резервів і низьких нафтових цін.

І тут виникає досить просте питання - що в такій ситуації буде робити Путін із російсько-українською війною? Чи буде він її продовжувати до того моменту, аж поки остаточно не зникнуть гроші у Фонді національного добробуту, а потім дбатиме про перемир'я в цій війні? Чи він буде бажати заздалегідь закінчити війну, використовуючи зміну влади в США та готовність нового американського президента Дональда Трампа до контактів з Кремлем?

Звісно, на це питання немає точної відповіді, тому що ми собі не дуже уявляємо, що відбувається в голові російського президента і як він сам оцінює реальний рівень резервів у Фонді національного добробуту. Адже в агенції Bloomberg можуть вважати, що грошей не вистачить уже у 2026 році.

Путін може сподіватися, що резервів може вистачити й на 2025-й, і 2026-й, відповідно, із закінченням війни можна просто почекати, щоб поставити крапку на боротьбі з Україною на більш пільгових умовах, ніж ті, які зараз можна видурити в Трампа. Скажімо, окупувати ще якусь частину української території, до чого і прагне Путін у поточний момент.

Але, якщо оцінки агенції Bloomberg збігаються з оцінками кремлівських економістів і акцептуються російським президентом, то можна зробити висновок, що Путін буде шукати можливостей призупинення війни з Україною вже цього року і що саме про це може йтися на його перемовинах з Дональдом Трампом, якщо така зустріч невдовзі відбудеться.

Ми прекрасно розуміємо, що в умовах, поки в Росії є певні резерви, Путін може виступати з ультимативними умовами, сподіваючись, що вони будуть акцептовані американською стороною. Про ці умови також повідомляла сама агенція Bloomberg, коли розповідали, що Путін сповнений рішучості залишити за собою контроль над окупованими територіями України, а також домогтися гарантій щодо постійного нейтрального статусу нашої країни, зменшення її армії та озброєння, які Україна буде отримувати від країн Заходу після того, як зупиниться гаряча фаза російсько-українського конфлікту.

Якщо погодитися з тим, що Путін думає про такі умови, маючи на увазі саме стан російських фінансів, тоді ситуація виглядає достатньо логічною. Путін розуміє, що в наступні роки йому буде важче підтримувати той рівень конфлікту, який є сьогодні, і готовий до припинення боротьби для того, щоб перетворити Україну на державу, яка нездатна самостійно опиратися російській агресії, яка змушена буде відмовитися від контролю за власними територіями, яка погодиться зі спільними висновками президентів США та РФ щодо шляхів припинення конфлікту, розв'язаного Кремлем.

І в цій ситуації вийде, що Путін, який насправді зацікавлений у збереженні ресурсів, насамперед фінансових, та у призупиненні війни, зможе свою невигідну позицію перетворити на вигідну, дякуючи саме цій позиції щодо закінчення російсько-української війни, яку може займати нова американська адміністрація.