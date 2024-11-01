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Політика

РФ знову висунула той самий ультиматум

Петро ОлещукПетро Олещук

РФ знову висунула той самий ультиматум
РФ знову висунула той самий ультиматум

Слова глави російського МЗС Сергія Лаврова, сказані напередодні на Мінській конференції з євразійської безпеки — про "гарантії безпеки для Росії від 2021 року" — це якраз про ультиматум щодо повернення НАТО до меж часів Холодної війни.

Нагадаю, що перед вторгненням до України, росіяни виголошували ультиматуми не українцям, а всьому Заходу.

Після того, як російський "бліцкриг" в Україні зазнав невдачі, а російська армія зазнала серйозних втрат, вони кілька років про цей ультиматум не згадували.

Але політика "деескалаторів" з Вашингтону — "ніхто не повинен виграти" — дається взнаки. За цей час росіяни оточили себе новими, надійними союзниками (Іран, КНДР тощо), за допомогою Китаю відновлюють військовий потенціал, дестабілізують світ у різних його точках, зрозуміли, що державним тероризмом можна займатися безкарно, а сама по собі теоретична можливість війни до смерті лякає всіх на Заході.

І тепер вони знову висувають ультиматум. Знову НАТО. Поки що завуальовано, але можете не сумніватися. Висловлять і прямо. Треба лише трошки почекати.

Поки що випробовують західних партнерів реакцією на вступ у війну проти України КНДР. Реакція "задовільна". Знову Захід закриває очі на проблему.

Все, що західні партнери змогли із себе вичавити — якісь беззмістовні заяви, що "Україна має захищатися від КНДР". Ще одна улюблена тема "партнерів" — міркування про "слабкість" північнокорейської армії. Очевидно, вони у такий спосіб просто хочуть зняти публічну актуальність проблеми. Мовляв, "нічого страшного" і тому подібне.

А не думали вони, що війська КНДР, зрештою, можуть напасти на якусь із країн НАТО. А що, власне, цьому заважатиме?

От уявімо, зберуть вони орду з корейських солдат і нашлють на якусь країну НАТО. Як на це реагувати? Завдавати удар по росіянах? По північнокорейцях? Поки у НАТО будуть думати, у них щось захоплять, влаштують локальний геноцид, показавши усьому світу слабкість та неспроможність цієї організації.

І це все буде прямим наслідком безглуздої політичної лінії "деескалаторів".

Джерело:facebook.com

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