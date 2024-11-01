РФ знову висунула той самий ультиматум

Слова глави російського МЗС Сергія Лаврова, сказані напередодні на Мінській конференції з євразійської безпеки — про "гарантії безпеки для Росії від 2021 року" — це якраз про ультиматум щодо повернення НАТО до меж часів Холодної війни.

Нагадаю, що перед вторгненням до України, росіяни виголошували ультиматуми не українцям, а всьому Заходу.

Після того, як російський "бліцкриг" в Україні зазнав невдачі, а російська армія зазнала серйозних втрат, вони кілька років про цей ультиматум не згадували.

Але політика "деескалаторів" з Вашингтону — "ніхто не повинен виграти" — дається взнаки. За цей час росіяни оточили себе новими, надійними союзниками (Іран, КНДР тощо), за допомогою Китаю відновлюють військовий потенціал, дестабілізують світ у різних його точках, зрозуміли, що державним тероризмом можна займатися безкарно, а сама по собі теоретична можливість війни до смерті лякає всіх на Заході.

І тепер вони знову висувають ультиматум. Знову НАТО. Поки що завуальовано, але можете не сумніватися. Висловлять і прямо. Треба лише трошки почекати.

Поки що випробовують західних партнерів реакцією на вступ у війну проти України КНДР. Реакція "задовільна". Знову Захід закриває очі на проблему.

Все, що західні партнери змогли із себе вичавити — якісь беззмістовні заяви, що "Україна має захищатися від КНДР". Ще одна улюблена тема "партнерів" — міркування про "слабкість" північнокорейської армії. Очевидно, вони у такий спосіб просто хочуть зняти публічну актуальність проблеми. Мовляв, "нічого страшного" і тому подібне.

А не думали вони, що війська КНДР, зрештою, можуть напасти на якусь із країн НАТО. А що, власне, цьому заважатиме?

От уявімо, зберуть вони орду з корейських солдат і нашлють на якусь країну НАТО. Як на це реагувати? Завдавати удар по росіянах? По північнокорейцях? Поки у НАТО будуть думати, у них щось захоплять, влаштують локальний геноцид, показавши усьому світу слабкість та неспроможність цієї організації.

І це все буде прямим наслідком безглуздої політичної лінії "деескалаторів".