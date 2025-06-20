Ресторан у Ковент-Гарден: Історичний декор із нью-йоркським шармом

У самому серці лондонського Ковент-Гарден відкрився новий ресторан із меню, натхненним Нью-Йорком. Названий Twenty8 NoMad, він розпочав роботу 9 травня та займає частину готелю NoMad London, розташованого прямо навпроти Королівського оперного театру. Будівля, яка раніше використовувалася як магістратський суд, була повністю відреставрована для розміщення ресторану та готельних приміщень.

Ресторан Twenty8 NoMad очолюють виконавчий шеф-кухар Зак Грегуар і кулінарний директор Брайс Шуман, обидва з яких працювали з брендом NoMad на попередніх локаціях. Меню відображає кулінарні традиції Нью-Йорка та включає окремі техніки французької кухні. Програма коктейлів була розроблена паралельно з меню страв і посилається на класичне американське барне обслуговування. Бронювання доступне як для гостей готелю, так і для зовнішніх відвідувачів.

Шеф-кухар Брайс Шуман привносить кулінарні традиції Нью-Йорка до Ковент-Гарден. Джерело: Hilton

Основні акценти меню включають морепродукти від європейських і північноамериканських постачальників, а також м’ясо, приготоване на дровах, і переосмислені версії відомих нью-йоркських страв. Наприклад, коктейль із креветок представлений у сучасному форматі, а флэтбреди готуються з тіста, натхненного традиційними піцеріями. Меню структуроване для повноцінних обідів і вечерь із обслуговуванням за столами. Також доступні вегетаріанські та пескатаріанські опції.

Обідній простір поєднує атмосферу старого й нового: високі стелі, діючий камін у центрі та оригінальні дизайнерські деталі, які були дбайливо відновлені. Столи розставлені так, щоб можна було завітати наодинці, удвох або з кількома друзями без необхідності пересувати меблі. По всьому простору розміщені твори мистецтва, що посилаються на літературних і історичних діячів. Завдяки близькості до театрів Вест-Енду та концертних майданчиків ресторан зручний для мандрівників, які відвідують вистави чи культурні заклади поблизу.

Історичний декор поєднується з нью-йоркськими впливами в оновленому ресторані. Джерело: Hilton

Twenty8 NoMad вписується в сучасні тенденції Ковент-Гарден, де з’являється дедалі більше закладів харчування в старих будівлях, відреставрованих і переосмислених для нових цілей. Ця локація пропонує центральну зупинку для відвідувачів, які досліджують Вест-Енд пішки, із легким доступом до магазинів, галерей і транспортних вузлів. Відкриття ресторану додає ще одну міжнародну кулінарну опцію до театрального району Лондона.