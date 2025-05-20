Ракетна невдача РФ: деградація чи саботаж?

Відверто не розумію, чому у недоімперії не складається із запуском міжконтинентальної ракети "Ярс".

Цей рухомий стратегічний комплекс — не новий, він є модернізацією комплексу "Тополь-М". Прийнятий на озброєння в кінці 2009 року. За призначенням є зброєю швидкого ядерного удару у відповідь на напад.

У 2023 році були два запуски "Ярса", обидва фахівці вважають невдалими, бо ракета значним чином відхилилася від розрахункової траєкторії. Але ж вона стартувала! А зараз наявна інфа свідчить, що запуску або взагалі не було, або він виявився невдалим вже на виході ракети з контейнеру (хоча супутникових знімків подібного феєрверку нема).

Просто передумати і відмінити анонсований запуск "Ярсу", щоб не дратувати Д. Трампа перед телефонною розмовою з путіним, Кремль не міг. Бо там протилежна логіка: продемонструвати свою ядерну могутність, залякати всіх, щоб потім шантажем вимагати того, що бажають. І цю агресивну логіку росія успадкувала від СРСР.

Ланцюг подій взагалі наводить на роздуми. Спочатку недоімперія збиралася вдарити по Україні "Орєшником". Відповідно, закрила небо над полігоном Капустін Яр і проінформувала США про випробування (пам’ятаєте, як американське посольство попереджало про можливі потужні ракетні удари?). Але запуск "Орєшника" не відбувся, що є доволі зрозумілим: цей виріб є своєрідним франкенштейном, складеним з частин різних ракет, що не додає надійності. І взагалі, розробка виглядає сирою, хоч віджимай. Тому "Орєшник" просто могли не встигнути підготувати до демонстраційного запуску.

Але є ж "Ярс" майже 15 років знаходиться на бойовому чергуванні — пересувається ґрунтовими шляхами у тайзі. Він разом з ракетами на підводних човнах є основою ракетно-ядерного щиту росії. Тому має стартувати будь коли моментально і дуже надійно.

В голову приходять два варіанти поясненна ракетної імпотенції Кремля. Або реальний стан ракетно-ядерної зброї росії просто катастрофічний, і вона перетворилася на чергову імітацію могутності путінської недоімперії. Або десь у ракетній галузі росії на рівні виконавців знайшлися відчайдухи, які настільки не люблять путінський режим, що саботують вкрай важливі для нього процеси.