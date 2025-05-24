Радощі для собак: топ-8 готелів для вас і вашого улюбленця у Великобританії

Великобританія – це рай для мандрівників із собаками. Тут є все необхідне для щастя вашого друга: прекрасна природа, дружні готелі та безліч цікавих місць. Але як обрати готель, де ви та ваш улюбленець почуватиметеся комфортно? У цій статті ми розповімо, на що звернути увагу, і порадимо найкращі готелі по всій країні.

Як обрати готель для відпустки з собакою у Великобританії

Щоб обрати готель для відпустки з собакою у Великобританії, врахуйте кілька важливих факторів:

Бюджет. У Великобританії є готелі на будь-який гаманець, які приймають собак. Але не всі вони однаково підходять для вас і вашого улюбленця. Визначте, скільки ви готові витратити на проживання, і порівняйте різні готелі за відгуками та фотографіями.

Розташування. У Великобританії багато місць, які можна відвідати з собакою, таких як національні парки, пляжі, замки, сади та музеї. Оберіть готель, який відповідає вашим планам і має зручне транспортне сполучення. Не забудьте перевірити, чи є поблизу зони для вигулу собак і які правила діють.

Умови проживання. У Великобританії є різні типи готелів, які приймають собак, від звичайних готелів до замків. Оберіть готель, який відповідає вашим потребам і робить вашого улюбленця щасливим. Дізнайтесь, чи є в готелі спеціальні номери для собак, скільки це коштує, які собаки допускаються, і що для них надається (наприклад, їжа, миски, ковдри, іграшки). Також запитайте, які правила готелю щодо собак (наприклад, чи можна залишати їх самих у номері, чи можна брати до ресторану).

Відгуки інших мандрівників. На багатьох вебсайтах і додатках можна прочитати відгуки тих, хто відпочивав у Великобританії з собаками. Це допоможе обрати готель, де до собак ставляться добре, і дізнатися про реальний досвід перебування. Перегляньте фотографії готелів і прилеглої території та оцініть, наскільки вони дружні до собак.

У Великобританії є багато готелів, які приймають собак і створюють для них затишну атмосферу. Ми відібрали для вас найкращі готелі за різними регіонами та категоріями, які задовольнять ваші бажання та смаки. Подаруйте собі та своєму улюбленцю приємну відпустку у Великобританії.

Найкращі готелі для відпустки з собакою в Англії

Батьківщина Шекспіра славиться багатою історією, культурою та чудовою природою. Тут можна відвідати такі відомі міста, як Лондон, Стоунхендж, Оксфорд, Озерний край та багато інших. В Англії є багато готелів, які приймають собак і роблять їхнє перебування приємним і комфортним.

Найкращі готелі у Великобританії, які приймають гостей із собаками. Джерело: Image 54118 from the Pixabay website

Low Wood Bay Resort & Spa

Розкішний спа-готель, розташований на березі озера Віндермір у самому серці Національного парку Озерний край. Тут ви можете насолоджуватися не лише мальовничими краєвидами, але й різноманітними спа-процедурами, термальними зонами та відкритим басейном із ефектом нескінченності.

Адреса: Ambleside Rd, Windermere LA23 1LP

Телефон: 0333 220 3105

Вебсайт: https://englishlakes.co.uk/low-wood-bay/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Low Wood Bay Resort & Spa пропонує гостям різноманітні варіанти проживання, включно з ексклюзивним клубом Winander із власним баром і сніданком. У готелі є два вишукані ресторани, які пропонують страви, приготовані на відкритому вогні, або класичну британську та континентальну кухню.

Для любителів активного відпочинку готель пропонує водний центр, де можна зайнятися вейксерфінгом, веслуванням на каное, падлбордингом, орендувати моторний човен або поплавати на вітрильнику. Собаки отримують 10% знижку в центрі водних видів спорту та можуть насолоджуватися смачними ласощами з меню Canine Delights.

Low Wood Bay Resort & Spa – це затишний і дружній до собак готель у Великобританії. Ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити та дослідити красу Озерного краю.

The Devonshire Arms Hotel & Spa

Елегантний готель у Йоркширських долинах, де собакам надають ліжко, миску та ласощі. Є спеціальний лаундж для відвідувачів із улюбленцями, а також безліч маршрутів для прогулянок уздовж річки та до абатства Болтон.

Адреса: Bolton Bridge, Skipton BD23 6AJ

Телефон: 01756 718100

Вебсайт: https://devonshirehotels.co.uk/devonshire-arms-hotel-spa/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Devonshire Arms Hotel & Spa пропонує вишукані номери з антикварними меблями та видами на мальовничі пагорби. Тут можна скуштувати гастрономічні страви від шеф-кухаря та відвідати спа-центр, щоб насолодитися різноманітними процедурами для тіла та душі.

Готель радо приймає ваших чотириногих друзів і дозволяє брати їх із собою до ресторану, бару чи лобі. The Devonshire Arms Hotel & Spa – це шикарний готель у Великобританії, який вітає гостей із улюбленцями.

The Roseate Reading

Сучасний готель, розташований у Редінгу, за 40 хвилин їзди від Лондона. Цей готель має стильний дизайн, що поєднує класику та модерн.

Адреса: 26 The Forbury, Reading RG1 3EJ

Телефон: 0118 952 7770

Вебсайт: https://www.roseatehotels.com/reading/theroseate/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Зупиніться в одному з комфортних номерів, які мають високошвидкісний інтернет, телевізор із плоским екраном, кавомашину та мінібар. Насолоджуйтесь сніданком у ліжку, обідом у ресторані або вечерею в саду. Ваші собаки будуть бажаними гостями в The Roseate Reading і отримають миски, їжу, ковдри та іграшки. Ви також зможете брати їх із собою в будь-яку частину готелю, крім спа-центру.

The Roseate Reading – це комфортний готель у Великобританії, дружній до собак.

The Luttrell Arms Hotel

Комфорт у найкращих готелях Великобританії, дружніх до собак. Джерело: Image by Jeff Klugiewicz from the Pixabay website

Історичний готель у графстві Сомерсет, у мальовничому містечку Данстер.

Адреса: 32-36 High St, Dunster, Minehead TA24 6SG

Телефон: 01643 821555

Вебсайт: https://www.luttrellarms.co.uk/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Luttrell Arms Hotel пропонує затишні номери з видами на собор або замок. Тут можна насолоджуватися місцевою кухнею, поданою в ресторані з каміном, і відвідати паб, щоб скуштувати місцеві сорти пива та сидру.

Ваші собаки будуть бажаними гостями в The Luttrell Arms Hotel і отримають миски, їжу, ковдри та іграшки. Ви також зможете брати їх на прогулянки містом чи лісом і навіть відвідати замок. The Luttrell Arms Hotel – чудовий готель у Великобританії для подорожей із собаками.

The Langham Hotel

Розкішний готель у Лондоні, за 5 хвилин ходьби від знаменитого магазину Harrods.

Адреса: 1C Portland Pl, London W1B 1JA

Телефон: 020 7636 1000

Вебсайт: https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/london

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Langham Hotel – це п’ятизірковий готель у центрі Лондона, який поєднує британську спадщину із сучасним стилем. Готель відкрився в 1865 році і був першим гранд-готелем Європи. Тут ви можете насолоджуватися вишуканим сервісом, розкішними номерами та люксами, легендарним чаюванням у Palm Court, спа-центром Chuan і рестораном Мішеля Ру.

У готелі також є власний коктейльний бар Artesian, відомий своїм креативним підходом до напоїв. Якщо ви обираєте The Langham Hotel як місце зупинки, беріть із собою улюбленця, адже готель дружній до собак і пропонує спеціальні зручності та ласощі.

The Langham Hotel – один із найкращих готелів у Великобританії, дружніх до улюбленців. Ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, елегантність і гостинність.

Найкращі готелі для відпустки з собакою в Шотландії

Країна з чудовою природою, стародавніми традиціями та унікальною атмосферою. Батьківщина гольфу та чудовиська Лох-Несс. Тут можна відвідати такі відомі місця, як Единбург, Лох-Несс, Глазго, Гайлендс і багато інших. У Шотландії є багато готелів, які приймають собак і роблять їхнє перебування комфортним та цікавим.

Розкішні краєвиди з готелю в Шотландії. Джерело: Frank Winkler image from the Pixabay website

The Torridon

Розкішний готель, розташований у графстві Росс і Кромарті, на березі озера Торрідон.

Адреса: Annat, By Achnasheen, Wester Ross IV22 2EY

Телефон: 01445 791242

Вебсайт: https://www.thetorridon.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Torridon – це не просто готель, а цілий курорт у шотландських горах, де ви можете насолоджуватися природою, розкішшю та гостинністю. Готель розташований в історичному замку на березі озера Торрідон, оточений 58 акрами приватного парку.

Оберіть номер або люкс у головній будівлі, затишний котедж у колишніх стайнях або відокремлений котедж на воді. У готелі є два ресторани, які подають вишукані страви з місцевих продуктів, і бар із величезним вибором віскі.

Для активного відпочинку ви можете зайнятися водними видами спорту, гольфом, велоспортом або пішими прогулянками мальовничими стежками. Якщо ви хочете взяти з собою улюбленця, готель радо його розмістить і запропонує спеціальні послуги та ласощі.

The Torridon – один із найкращих готелів у Великобританії, дружніх до собак. Це місце, де ви та ваш улюбленець почуватиметеся як удома.

The Four Seasons Hotel

Затишний готель у Перт і Кінросс, на березі озера Ерн.

Адреса: Lochside, St Fillans PH6 2NF

Телефон: 01764 685333

Вебсайт: https://www.thefourseasonshotel.co.uk/

Рейтинг: 4.0 ⭐

The Four Seasons Hotel пропонує різні типи розміщення, такі як номери, апартаменти, котеджі та навіть будиночки на деревах. Тут ви можете насолоджуватися традиційною шотландською кухнею, поданою в ресторані з панорамним видом на озеро, а також відвідати спа-центр, щоб насолодитися різноманітними процедурами для тіла та душі.

Ваші собаки будуть бажаними гостями в цьому готелі та отримають миски, їжу, ковдри та іграшки. Ви також зможете брати їх на прогулянки навколо озера чи лісу і навіть разом покататися на човні.

The Four Seasons Hotel – цікавий і дружній до собак готель у Великобританії. Ідеальне місце для активної відпустки з вашим чотириногим другом.

Місця для прогулянок із собакою в деяких із найкращих готелів Великобританії. Джерело: Image 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay

The Bonham Hotel

Сучасний готель в Единбурзі, за 15 хвилин ходьби від знаменитого Единбурзького замку.

Адреса: 35 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7RN

Телефон: 0131 226 6050

Вебсайт: https://thebonham.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Bonham Hotel – це розкішний готель у престижному районі Единбурга, який радо приймає гостей із собаками. Готель розташований у тихому зеленому районі, за кілька хвилин від головних пам’яток міста.

The Bonham Hotel пропонує гостям вишукані номери та люкси, багато з яких мають приголомшливі краєвиди на сади Драмшуг або затоку Ферт-оф-Форт. У готелі також є стильний ресторан і бар, де ви можете насолоджуватися європейською кухнею з шотландським акцентом і класичними коктейлями.

The Bonham – це елегантний готель у Великобританії, де дозволено перебувати з собаками. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати комфорт, елегантність і дружню атмосферу для себе та свого улюбленця.

У Великобританії є багато готелів, які приймають собак і роблять їхнє перебування незабутнім і захоплюючим. У цих готелях ви та ваш улюбленець можете насолоджуватися комфортом, сервісом, кухнею, природою та культурою цієї дивовижної країни.

Обирайте готель, який не лише відповідає вашим потребам і вподобанням, але й забезпечує безпеку та затишок для вашого друга. Беріть собаку з собою на прогулянки, екскурсії, пікніки та навіть водні види спорту. У Великобританії ви та ваш улюбленець можете отримати незабутні враження та емоції, які залишаться з вами на все життя.