Радости для собак: топ-8 отелей для вас и вашего любимца в Великобритании

Великобритания – это рай для путешественников с собаками. Здесь есть все необходимое для счастья вашего друга: прекрасная природа, дружеские гостиницы и множество интересных мест. Но как выбрать отель, где вы и ваш любимец будете чувствовать себя комфортно? В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание, и посоветуем самые лучшие отели по всей стране.

Как выбрать отель для отпуска с собакой в Великобритании

Чтобы выбрать отель с собакой в Великобритании, учтите несколько важных факторов:

Бюджет. В Великобритании есть отели на любой кошелек, принимающих собак. Но не все они все равно подходят для вас и вашего любимца. Определите, сколько вы готовы потратить на проживание, и сравните разные отели по отзывам и фотографиям.

Расположение. В Великобритании много мест, которые можно посетить с собакой, таких как национальные парки, пляжи, замки, сады и музеи. Выберите отель, который удовлетворяет ваши планы и имеет удобное транспортное сообщение. Не забудьте проверить, есть ли вблизи зоны выгула собак и какие правила действуют.

Условия обитания. В Великобритании есть разные типы отелей, принимающих собак, от обычных отелей до замков. Выберите отель, который отвечает вашим потребностям и делает вашего любимца счастливым. Узнайте, есть ли в отеле специальные номера для собак, сколько это стоит, какие собаки допускаются, и что им предоставляется (например, еда, миски, одеяла, игрушки). Также спросите, какие правила отеля по собакам (например, можно ли оставлять их самих в номере, можно ли брать в ресторан).

Отзывы других путешественников. На многих вебсайтах и приложениях можно прочитать отзывы отдыхающих в Великобритании с собаками. Это поможет выбрать отель, где к собакам относятся хорошо, и узнать реальный опыт пребывания. Просмотрите фотографии гостиниц и близлежащей территории и оцените, насколько они дружны с собаками.

В Великобритании много гостиниц, которые принимают собак и создают для них уютную атмосферу. Мы отобрали для вас лучшие отели по разным регионам и категориям, которые удовлетворят ваши желания и вкусы. Подарите себе и своему любимцу приятный отпуск в Великобритании.

Лучшие отели для отпуска с собакой в Англии

Родина Шекспира славится богатой историей, культурой и великолепной природой. Здесь можно посетить такие известные города, как Лондон, Стоунхендж, Оксфорд, Озерный край и многие другие. В Англии много гостиниц, которые принимают собак и делают их пребывание приятным и комфортным.

Лучшие отели в Великобритании, принимающие гостей с собаками. Источник: Image 54118 from the Pixabay website

Low Wood Bay Resort & Spa

Роскошный спа-отель, расположенный на берегу озера Виндермир в самом сердце Национального парка Озерный край. Здесь вы можете наслаждаться не только живописными видами, но и разнообразными спа-процедурами, термальными зонами и открытым бассейном с эффектом бесконечности.

Адрес: Ambleside Rd, Windermere LA23 1LP

Телефон: 0333 220 3105

Вебсайт: https://englishlakes.co.uk/low-wood-bay/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Low Wood Bay Resort & Spa предлагает гостям разнообразные варианты проживания, включая эксклюзивный клуб Winander с собственным баром и завтраком. В отеле есть два изысканных ресторана, которые предлагают блюда, приготовленные на открытом огне, или классическую британскую и континентальную кухню.

Для любителей активного отдыха отель предлагает водный центр, где можно заняться вейксерфингом, греблей на каноэ, падлбордингом, арендовать моторную лодку или поплавать на паруснике. Собаки получают 10% скидку в центре водных видов спорта и могут наслаждаться вкусным лакомством из меню Canine Delights.

Low Wood Bay Resort & Spa – это уютная и дружественная собака гостиница в Великобритании. Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть и изучить красоту Озерного края.

The Devonshire Arms Hotel & Spa

Элегантная гостиница в Йоркширских долинах, где собакам предоставляют кровать, миску и лакомство. Есть специальный лаундж для посетителей с любимцами, а также множество маршрутов для прогулок вдоль реки и в аббатство Болтон.

Адрес: Bolton Bridge, Skipton BD23 6AJ

Телефон: 01756 718100

Вебсайт: https://devonshirehotels.co.uk/devonshire-arms-hotel-spa/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Devonshire Arms Hotel & Spa предлагает изысканные номера с антикварной мебелью и видами на живописные холмы. Здесь можно попробовать гастрономические блюда от шеф-повара и посетить спа-центр, чтобы насладиться разнообразными процедурами для тела и души.

Отель радушно принимает ваших четвероногих друзей и позволяет брать их с собой в ресторан, бар или лобби. The Devonshire Arms Hotel & Spa – это шикарный отель в Великобритании, который приветствует гостей с любимыми людьми.

The Roseate Reading

Современная гостиница, расположенная в Рединге, в 40 минутах езды от Лондона. Отель имеет стильный дизайн, сочетающий классику и модерн.

Адрес: 26 The Forbury, Reading RG1 3EJ

Телефон: 0118 952 7770

Вебсайт: https://www.roseatehotels.com/reading/theroseate/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Остановитесь в одном из удобных номеров, в том числе высокоскоростной интернет, телевизор с плоским экраном, кофемашина и минибар. Наслаждайтесь завтраком в постели, обедом в ресторане или ужином в саду. Ваши собаки будут желанными гостями в The Roseate Reading и получат миски, еду, одеяла и игрушки. Вы также сможете брать их с собой в любую часть отеля кроме спа-центра.

The Roseate Reading – это комфортный отель в Великобритании, дружественный собакам.

The Luttrell Arms Hotel

Комфорт в лучших гостиницах Великобритании, дружественных собак. Источник: Image by Jeff Klugiewicz from the Pixabay website

Историческая гостиница в графстве Сомерсет, в живописном городке Данстер.

Адрес: 32-36 High St, Dunster, Minehead TA24 6SG

Телефон: 01643 821555

Вебсайт: https://www.luttrellarms.co.uk/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Luttrell Arms Hotel предлагает уютные номера с видами на собор или замок. Здесь можно наслаждаться местной кухней, поданной в ресторане с камином, и посетить паб, чтобы отведать местные сорта пива и сидра.

Ваши собаки будут желаемыми гостями в The Luttrell Arms Hotel и получат миски, еду, одеяла и игрушки. Вы также сможете брать их на прогулки по городу или лесу и даже посетить замок. The Luttrell Arms Hotel – отличный отель в Великобритании для путешествий с собаками.

The Langham Hotel

Роскошный отель в Лондоне, в 5 минутах ходьбы от знаменитого магазина Harrods.

Адрес: 1C Portland Pl, London W1B 1JA

Телефон: 020 7636 1000

Вебсайт: https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/london

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Langham Hotel – это пятизвездочный отель в центре Лондона, объединяющий британское наследие с современным стилем. Отель открылся в 1865 году и был первым гранд-отелем Европы. Здесь вы можете насладиться изысканным сервисом, роскошными номерами и люксами, легендарным чаепитием в Palm Court, спа-центром Chuan и рестораном Мишеля Ру.

В отеле также есть собственный коктейльный бар Artesian, известный своим креативным подходом к напиткам. Если вы выбираете The Langham Hotel в качестве остановки, берите с собой питомца, ведь отель дружен к собакам и предлагает специальные удобства и лакомства.

The Langham Hotel – один из лучших отелей в Великобритании, дружественных любимцев. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, элегантность и радушие.

Лучшие отели для отдыха с собакой в Шотландии

Страна с великолепной природой, древними традициями и уникальной атмосферой. Родина гольфа и чудовища Лох-Несса. Здесь можно посетить такие известные места, как Эдинбург, Лох-Несс, Глазго, Гайлендс и многие другие. В Шотландии есть много отелей, которые принимают собак и делают их пребывание комфортным и интересным.

Роскошные виды отеля в Шотландии. Источник: Frank Winkler image from the Pixabay website

The Torridon

Роскошная гостиница, расположенная в графстве Росс и Кромарти, на берегу озера Торридон.

Адрес: Annat, By Achnasheen, Wester Ross IV22 2EY

Телефон: 01445 791242

Вебсайт: https://www.thetorridon.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Torridon – это не просто отель, а целый курорт в шотландских горах, где вы можете наслаждаться природой, роскошью и гостеприимством. Отель расположен в историческом замке на берегу озера Торридон, окружен 58 акрами частного парка.

Выберите номер или люкс в главном здании, уютный коттедж в бывших конюшнях или уединенный коттедж на воде. В отеле есть два ресторана, которые подают изысканные блюда из местных продуктов, и бар с огромным выбором виски.

Для активного отдыха вы можете заняться водными видами спорта, гольфом, велоспортом или пешими прогулками по живописным тропам. Если вы хотите взять с собой питомца, отель радушно его разместит и предложит специальные услуги и лакомство.

The Torridon – одна из лучших гостиниц в Великобритании, дружественных собак. Это место, где вы и ваш любимец будете чувствовать себя как дома.

The Four Seasons Hotel

Уютная гостиница в Перт и Кинросс, на берегу озера Эрн.

Адрес: Lochside, St Fillans PH6 2NF

Телефон: 01764 685333

Вебсайт: https://www.thefourseasonshotel.co.uk/

Рейтинг: 4.0 ⭐

The Four Seasons Hotel предлагает различные типы размещения, такие как номера, апартаменты, коттеджи и даже домики на деревьях. Здесь вы можете насладиться традиционной шотландской кухней, поданной в ресторан с панорамным видом на озеро, а также посетить спа-центр, чтобы насладиться разнообразными процедурами для тела и души.

Ваши собаки будут желаемыми гостями в этом отеле и получат миски, еду, одеяла и игрушки. Вы также сможете брать их на прогулки вокруг озера или леса и даже вместе прокатиться на лодке.

The Four Seasons Hotel – интересная и дружественная собака гостиница в Великобритании. Идеальное место для активного отпуска с вашим четвероногим другом.

Места для прогулок с собакой в некоторых из лучших отелей Великобритании. Источник: Image 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay

The Bonham Hotel

Современная гостиница в Эдинбурге, в 15 минутах ходьбы от знаменитого Эдинбургского замка.

Адрес: 35 Drumsheugh Gardens, Эдинбург EH3 7RN

Телефон: 0131 226 6050

Вебсайт: https://thebonham.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Bonham Hotel – это роскошный отель в престижном районе Эдинбурга, который радушно принимает гостей с собаками. Отель расположен в тихом зеленом районе, в нескольких минутах от главных достопримечательностей города.

The Bonham Hotel предлагает гостям изысканные номера и люксы, многие из которых имеют потрясающие виды на сады Драмшуг или залив Ферт-оф-Форт. В отеле также есть стильный ресторан и бар, где вы можете наслаждаться европейской кухней с шотландским акцентом и классическими коктейлями.

The Bonham – это элегантная гостиница в Великобритании, где можно находиться с собаками. Идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать комфорт, элегантность и дружескую атмосферу для себя и своего любимца.

В Великобритании есть много отелей, которые принимают собак и делают их пребывание незабываемым и увлекательным. В этих отелях вы и ваш любимец можете наслаждаться комфортом, сервисом, кухней, природой и культурой этой удивительной страны.

Выбирайте отель, который не только отвечает вашим потребностям и предпочтениям, но и обеспечивает безопасность и уют для вашего друга. Берите собаку с собой на прогулки, экскурсии, пикники и даже водные виды спорта. В Великобритании вы и ваш любимец можете получить незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.