Путін завжди діє так, він підставив свого північнокорейського колегу

Можна, звичайно, вважати сенсаційним той факт, що північнокорейський лідер визнав участь своіх військових у війні Росії проти України. Але насправді у диктатора не залишалося жодного іншого виходу після того, як Путін подякував північнокорейським військовослужбовцям.

Можна, звичайно, припустити, що це узгоджували по дипломатичних каналах, але я схильний до думки, що російський очільник просто підставив свого північнокорейського колегу — він завжди діє саме так, тому з ним небезпечно домовлятися не лише ворогам, а й друзям.