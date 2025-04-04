Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?

Друзі, як обіцяв, коротко дам розклад щодо ймовірного наступу окупантів найближчим часом. Всім очевидно, що спроба буде. Причому, не рахуючись з ціною питання.

Причина не в обстановці на фронті – вона у березні для противника складається сумно. І не у раптово знайдених ними резервах – нічого раптово у них не знайшлося. Причини виключно політичні. Але для Путіна вони на першому місці.

Російський диктатор сприймає загальну картину шматками. Що ось цей конкретний епізод війни у таких масштабах у 2026 році вони не потягнуть. Значить, восени серйозні переговори, на яких йому потрібен козир.

Бункерний вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ, окупувати великі території і дозволити диктувати умови. Це нереально, але він буде вимагати результату за будь-яку ціну.

Але то до осені буде літня кампанія, а тут є інший дедлайн. 9 травня. "Діди воювали", парад перемоги і масові гуляння. У прив'язці до сакральної дати оголошення Путіна великим полководцем і переможцям всіх на світі. На літо не перенесеш, тут потрібно дати яскравий і зрозумілий результат за цей місяць.

Є певні резерви, які вони приберегли за останні місяці у тилу. У всякому разі, про три таких дивізії говорив хтось із командирів Третьої штурмової і я схильний вірити бойовим, а не диванним експертам. Знайдуть.

Царю потрібна перемога? Інститут Вивчення Війни вже пише, що на Лиманському напрямку вони скупчили війська і довели перевагу у живій силі до десятикратного. У загальну канву інформація потрапляє логічно. Хоча у цифру десять я не дуже вірю. Останнє питання – де?

Найбільш логічний і перспективний для них варіант – саме Лиманський напрямок. ОСУВ "Хортиця" вже говорять про активізацію бойових дій саме там. Правда, є нюанси. Окупанти там непогано "вигребли" саме від Третьої штурмової, втратили частину позицій і тепер намагаються їх повернути.

Окупація або просто реальний успіх у Донецькій області в якості перемоги до 9 травня був би ідеальний. Тим більше, що не потрібно штурмувати місто, масштабів Запоріжжя чи Харкова. Ось тільки під Покровськом результату нуль. Загруз. Та й невеликий успіх під Покровськом стратегічно нічого не дає.

Окупація Донбасу – це взяття агломерації "Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ". Штурми Костянтинівки так і не почалися. Застрягли на Торецьку і Часів Яру. Та й брати всі ці міста по черзі з півдня на північ – при нинішніх темпах буде потрібно близько десяти років.

Успішний прорив на Лиманському напрямку і перерізання логістики по трасі "Харків – Слов'янськ" це дуже сильний хід. Це ще не котел по факту, але котел по логістиці.

Єдине слабке місце цього плану – він занадто очевидний. Так що непомітно і раптово – не проскочить. Проте, мені здається, що зараз збігається цілий ряд факторів.

Парад 9 травня – потрібно робити красиво, тому що у наступному році приводів буде менше.

Переговори восени – Кремлю потрібні сильні карти. Окупація навіть часткова Донецької області – цілком можна уявити в якості "красивого результату СВО".

Так що мені здається, саме на Лиманському напрямку найближчим часом нас чекає найжорсткіший і реальний заміс 2025 року.