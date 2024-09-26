Путін різко піднімає ставки

Путін заявив: іще трошки і буде ядерний удар. Що це означає:

В Росії прискорюють процес переговорів. Росія піднімає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готові на самостійну гру. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі і повністю обнулити візит Зеленського в США і нав'язати свою повістку дня для України. Головний комплекс Путіна – не розвал СРСР, а карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати б програли ще тоді.

Головне: свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.