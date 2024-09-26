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Путин резко поднимает ставки

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Путин резко поднимает ставки
Путин резко поднимает ставки

Путин заявил: еще немного и будет ядерный удар. Что это значит:

  1. В России ускоряют процесс переговоров.
  2. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никакие переговоры пока не предусмотрены.
  3. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готовы на самостоятельную игру.
  4. России очень важно сыграть на украинском поле и полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку для Украины.
  5. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты проиграли бы еще тогда.

Главное: свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не последует.

Источник:facebook.com

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