Путин резко поднимает ставки

Путин заявил: еще немного и будет ядерный удар. Что это значит:

В России ускоряют процесс переговоров. Россия поднимает ставки перед выборами в США, понимая, что никакие переговоры пока не предусмотрены. Россия имитирует игру против Китая, показывая Западу (США), что готовы на самостоятельную игру. России очень важно сыграть на украинском поле и полностью обнулить визит Зеленского в США и навязать свою повестку для Украины. Главный комплекс Путина – не развал СССР, а карибский кризис. Он считает, что если бы Хрущев тогда не сдался, Штаты проиграли бы еще тогда.

Главное: свое заявление Путин обложил условиями. И никакого ядерного удара не последует.